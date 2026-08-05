EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 5 de agosto: proponen reforestación a nivel nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de la aplicación del examen de control de la UNAM y de los amparos que han presentado los estudiantes que habían sido asignados; asimismo, podría hablar acerca de los recorridos que ha iniciado Andrés Manuel López Beltrán en Tabasco, los mismos que han sido respaldados por Morena.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.