EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 5 de agosto: proponen reforestación a nivel nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de la aplicación del examen de control de la UNAM y de los amparos que han presentado los estudiantes que habían sido asignados; asimismo, podría hablar acerca de los recorridos que ha iniciado Andrés Manuel López Beltrán en Tabasco, los mismos que han sido respaldados por Morena.
Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.
13:42 hsHoy
Jornada Nacional de Reforestación
El gobierno de México presenta una estrategia de reforestación; el objetivo es que un día al año a nivel nacional se lleve a cabo la plantación de animales.
12:29 hsHoy
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.