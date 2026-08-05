México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Federico Viñas confiesa por qué decidió llegar a Toluca después del Mundial 2026

El uruguayo destacó que los Diablos se encuentran en un momento ganador, y valoró la oportunidad de disputar la Leagues Cup y la Copa Intercontinental

Tras su paso por la Copa del Mundo, el Real Oviedo y su experiencia en América y Club León, Viñas explicó las razones por las que aceptó nuevamente el reto en la Liga MX. (X/ @TolucaFC)
Tras su paso por la Copa del Mundo, el Real Oviedo y su experiencia en América y Club León, Viñas explicó las razones por las que aceptó nuevamente el reto en la Liga MX. (X/ @TolucaFC)
Guardar

El regreso de Federico Viñas a la Liga MX tras haber disputado el Mundial 2026 con Uruguay no fue un movimiento improvisado ni un paso atrás en su trayectoria.

El delantero, con experiencia en América, Club León y en el futbol español con el Real Oviedo, decidió apostar por un proyecto que le ofreciera estabilidad y competitividad en un momento clave de su carrera.

PUBLICIDAD

Bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed, Toluca aparece como el club donde Viñas buscará ganar títulos y consolidar su carrera. (X/ @TolucaFC)
Bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed, Toluca aparece como el club donde Viñas buscará ganar títulos y consolidar su carrera. (X/ @TolucaFC)

En conferencia de prensa en el Estadio Nemesio Diez, Viñas explicó que su fichaje por Toluca fue resultado de una decisión familiar y deportiva. Defendió que volver a México es un paso hacia adelante, y aseguró que llega con hambre de títulos y compromiso hacia la afición escarlata.

¿Por qué Viñas decidió volver a la Liga MX con Toluca?

Viñas subrayó que su llegada a Toluca fue una elección particularmente especial.

Reconoció que la nacionalidad mexicana de su esposa influyó en la decisión y que buscaba un entorno favorable para su familia tras la experiencia europea: “La mejor decisión que pudimos tomar fue venir a Toluca”.

PUBLICIDAD

Federico señaló que la nacionalidad mexicana de su esposa influyó en su regreso a México y en la elección por los Diablos Rojos. (Instagram/ @federicovinas98)
Federico señaló que la nacionalidad mexicana de su esposa influyó en su regreso a México y en la elección por los Diablos Rojos. (Instagram/ @federicovinas98)

El uruguayo resaltó que sentirse respaldado por su círculo cercano le da la confianza necesaria para afrontar este nuevo reto, convencido de que la estabilidad personal siempre es la base para rendir en lo deportivo.

El proyecto competitivo en Toluca

El artillero charrúa destacó que además de lo personal, lo atrajo el momento que vive el club:

  • Equipo ganador: señaló que los Diablos “llevan mucho tiempo compitiendo y ganando títulos”.
  • Ambición internacional: mencionó la importancia de disputar la Leagues Cup y la Copa Intercontinental.
Toluca afronta el semestre tras una racha ganadora en la que se consiguió el histórico bicampeonato y la Concachampions 2026. REUTERS/Henry Romero
Toluca afronta el semestre tras una racha ganadora en la que se consiguió el histórico bicampeonato y la Concachampions 2026. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, Maraviñas se mostró motivado por integrarse a un plantel que “está marcando historia” y aseguró que llega con hambre de seguir mejorando.

Sentenció que Toluca le ofrece un escenario ideal para consolidar su carrera y aportar su experiencia en torneos nacionales e internacionales.

No es retroceso, sino un paso hacia adelante

Ante las críticas en Uruguay y en España, Federico defendió su decisión con firmeza. Aseguró que el futbol mexicano hoy tiene “mucho nivel y jugadores de gran jerarquía” y que regresar definitivamente es un paso hacia adelante.

Con este mensaje, el charrúa insistió en que su ambición es ganar títulos y demostrar que la Liga MX es un destino de peso internacional, capaz de atraer y retener jugadores con experiencia europea.

Viñas destacó que llega a Toluca con la ambición de ganar títulos y demostrar que la Liga MX es un semillero ideal para jugadores de talla internacional. (Instagram/ @federicovinas98)
Viñas destacó que llega a Toluca con la ambición de ganar títulos y demostrar que la Liga MX es un semillero ideal para jugadores de talla internacional. (Instagram/ @federicovinas98)

De esta manera, los Diablos Rojos, bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed, se convierten en el espacio donde Viñas buscará escribir un nuevo capítulo de éxito en su carrera.

Temas Relacionados

Federico ViñasToluca FCLiga MXMundial 2026Selección Uruguay Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hinchas de Cruzeiro festejaron la caída del fichaje de Brian Rodríguez tras polémica de su pasado

La afición brasileña recordó el pasado cuestionable del atacante americanista

Hinchas de Cruzeiro festejaron la caída del fichaje de Brian Rodríguez tras polémica de su pasado

Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán

Dos sicarios en motocicleta dispararon en la cabeza al creador de contenido

Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán

Asesinato de Roxana Berenice Guzmán: Congreso de Veracruz votará el desafuero a dos alcaldes, uno vinculado al caso

La sesión definirá si Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero pierden la inmunidad procesal, para que la Fiscalía del Estado pueda ejercer acción en su contra

Asesinato de Roxana Berenice Guzmán: Congreso de Veracruz votará el desafuero a dos alcaldes, uno vinculado al caso

La Granja VIP: en este día se revelará al primer integrante confirmado

Habrá nueva temporada de este reality donde se cuidan animales y otras actividades

La Granja VIP: en este día se revelará al primer integrante confirmado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Video de César Gastélum captó a los sicarios en moto minutos antes del asesinato del influencer: “Esos chavalos me dan miedo”

Video de César Gastélum captó a los sicarios en moto minutos antes del asesinato del influencer: “Esos chavalos me dan miedo”

Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Dan un año de prisión preventiva a Iván Martín “N”, coautor del feminicidio de Valeria Márquez

Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”

ENTRETENIMIENTO

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de agosto de 2026

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de agosto de 2026

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina encontró la moneda del destino de la semana

La Casa de los Famosos México 2026: qué celebridades cambiaron de cuarto

La Granja VIP: en este día se revelará al primer integrante confirmado

Lupita Villalobos responde a Aldo Rendón tras criticar Las Alucines: “Somos el único pódcast que habla del divorcio por dos años”

DEPORTES

Hinchas de Cruzeiro festejaron la caída del fichaje de Brian Rodríguez tras polémica de su pasado

Hinchas de Cruzeiro festejaron la caída del fichaje de Brian Rodríguez tras polémica de su pasado

En Mónaco ya ven con buenos ojos la llegada de Erik Lira; figuras del club lo llenan de elogios

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

Pumas sin garras: caen por goleada ante Charlotte FC en su debut de la Leagues Cup 2026

México vs El Salvador Femenil, ¿cómo quedó la semifinal de los Juegos Centroamericanos?