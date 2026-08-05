Federico Viñas confiesa por qué decidió llegar a Toluca después del Mundial 2026

Tras su paso por la Copa del Mundo, el Real Oviedo y su experiencia en América y Club León, Viñas explicó las razones por las que aceptó nuevamente el reto en la Liga MX. (X/ @TolucaFC)

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El regreso de Federico Viñas a la Liga MX tras haber disputado el Mundial 2026 con Uruguay no fue un movimiento improvisado ni un paso atrás en su trayectoria.

El delantero, con experiencia en América, Club León y en el futbol español con el Real Oviedo, decidió apostar por un proyecto que le ofreciera estabilidad y competitividad en un momento clave de su carrera.

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Bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed, Toluca aparece como el club donde Viñas buscará ganar títulos y consolidar su carrera. (X/ @TolucaFC)

En conferencia de prensa en el Estadio Nemesio Diez, Viñas explicó que su fichaje por Toluca fue resultado de una decisión familiar y deportiva. Defendió que volver a México es un paso hacia adelante, y aseguró que llega con hambre de títulos y compromiso hacia la afición escarlata.

¿Por qué Viñas decidió volver a la Liga MX con Toluca?

Viñas subrayó que su llegada a Toluca fue una elección particularmente especial.

Reconoció que la nacionalidad mexicana de su esposa influyó en la decisión y que buscaba un entorno favorable para su familia tras la experiencia europea: “La mejor decisión que pudimos tomar fue venir a Toluca”.

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Federico señaló que la nacionalidad mexicana de su esposa influyó en su regreso a México y en la elección por los Diablos Rojos. (Instagram/ @federicovinas98)

El uruguayo resaltó que sentirse respaldado por su círculo cercano le da la confianza necesaria para afrontar este nuevo reto, convencido de que la estabilidad personal siempre es la base para rendir en lo deportivo.

El proyecto competitivo en Toluca

El artillero charrúa destacó que además de lo personal, lo atrajo el momento que vive el club:

Equipo ganador: señaló que los Diablos “llevan mucho tiempo compitiendo y ganando títulos”.

Ambición internacional: mencionó la importancia de disputar la Leagues Cup y la Copa Intercontinental.

Toluca afronta el semestre tras una racha ganadora en la que se consiguió el histórico bicampeonato y la Concachampions 2026. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, Maraviñas se mostró motivado por integrarse a un plantel que “está marcando historia” y aseguró que llega con hambre de seguir mejorando.

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Sentenció que Toluca le ofrece un escenario ideal para consolidar su carrera y aportar su experiencia en torneos nacionales e internacionales.

No es retroceso, sino un paso hacia adelante

Ante las críticas en Uruguay y en España, Federico defendió su decisión con firmeza. Aseguró que el futbol mexicano hoy tiene “mucho nivel y jugadores de gran jerarquía” y que regresar definitivamente es un paso hacia adelante.

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Con este mensaje, el charrúa insistió en que su ambición es ganar títulos y demostrar que la Liga MX es un destino de peso internacional, capaz de atraer y retener jugadores con experiencia europea.

Viñas destacó que llega a Toluca con la ambición de ganar títulos y demostrar que la Liga MX es un semillero ideal para jugadores de talla internacional. (Instagram/ @federicovinas98)

De esta manera, los Diablos Rojos, bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed, se convierten en el espacio donde Viñas buscará escribir un nuevo capítulo de éxito en su carrera.

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