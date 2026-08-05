En Mónaco ya ven con buenos ojos la llegada de Erik Lira; figuras del club lo llenan de elogios

El nombre de Erik Lira ha dejado de ser exclusivo de la Liga MX para convertirse en un nombre recurrente dentro del mercado internacional.
Tras un Mundial 2026 sobresaliente, donde se consolidó como el motor de la Selección Mexicana, el capitán de Cruz Azul aparece en la órbita del AS Mónaco, club que no sólo lo sigue de cerca, sino que ya le ha enviado elogios desde el vestidor.
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La posibilidad de que un mexicano vuelva a vestir la camiseta del Principado, después de la histórica etapa de Rafael Márquez, genera gran expectativa. Lo más llamativo es que las figuras que lo respaldan hoy son protagonistas en la Ligue 1.
Ansu Fati ya ve a Lira en Mónaco
Desde su llegada al AS Mónaco, Ansu Fati se ha convertido en uno de los referentes del equipo. El atacante español sorprendió al reconocer públicamente el nivel y cualidades del Pitbull, asegurando: “Lo vi en el Mundial y la verdad que muy bien. México me sorprendió, creo que a todos”.
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Fati también dejó claro que, en caso de concretarse la operación, él mismo se encargará de facilitar la adaptación del mexicano: “Quien venga siempre, como a mí me recibieron bien, pues yo también intentaré abrir los brazos y recibir a la gente para que se sienta en casa”.
Este respaldo no es menor: significa que el vestidor ya visualiza al mexicano como parte de la dinámica y confirma que la integración de Lira tendría un aliado de peso dentro.
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Carlos Aviña, el puente mexicano
El segundo gran respaldo proviene de la gestión. Carlos Aviña, director deportivo del AS Mónaco, ha sido señalado como el arquitecto de esta posible operación.
- Es el primer mexicano en ocupar ese cargo en una de las cinco grandes ligas.
- Conoce a fondo el mercado nacional y ha seguido de cerca a Lira desde la Copa Mundial.
- Ha intentado fichar previamente a otros mexicanos, mostrando su interés en abrir puertas a talentos nacionales.
Así queda claro que Aviña no sólo representa un enlace administrativo, sino también un factor humano que busca facilitar la llegada de compatriotas al futbol europeo.
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Cruz Azul y el sueño europeo como prioridad
El interés es real, pero las condiciones financieras complican la operación. Cruz Azul exige entre 7 y 8 millones de dólares más un porcentaje de futura venta.
- Al Jazira de Arabia ha puesto sobre la mesa cifras millonarias, incluso superiores a los 13 millones.
- Lira ha rechazado esas propuestas, manteniendo firme su prioridad de jugar en Europa.
- En Mónaco, por su parte, no entrarán en una subasta contra los millones árabes.
En este sentido, aunque las cifras y las plazas administrativas aún son obstáculos, el reconocimiento de Ansu Fati y la gestión de Carlos Aviña confirman que el mexicano está más cerca que nunca de cumplir su sueño.
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