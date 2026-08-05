Productora de La Casa de los Famosos México niega favoritismo en medio de críticas a la cuarta temporada

Rosa María Noguerón responde a las acusaciones sobre un supuesto favoritismo en el programa La Casa de los Famosos México. (Especial Infobae México)

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Rosa María Noguerón, productora del reality show La Casa de los Famosos México, defendió la imparcialidad del proyecto ante señalamientos surgidos en plataformas digitales de supuesta protección hacia algunos habitantes, especialmente Moisés Peñaloza.

A una semana del estreno de la cuarta temporada, la creativa salió al paso de las críticas que ha recibido en X —anteriormente Twitter—, por establecer dinámicas que, según la audiencia, favorecen a ciertos habitantes.

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Rosa María Noguerón: “No tengo protegidos”

“No tengo protegidos”, afirmó. La brevedad del mensaje de Noguerón contrastó con la amplia interacción que generó en la red social. En respuesta, usuarios recordaron situaciones puntuales de la actual temporada donde determinados habitantes incluso son ignorados durante la transmisión 24/7, como Karina Torres, pese a ser una de las celebridades que más contenido da.

La productora Rosa María Noguerón publica un mensaje sobre el programa La Casa de los Famosos México; usuarios reaccionan negativamente en redes sociales. (X: @ronogueron)

¿Por qué la noche de cine enfureció a los fans de ‘LCDLFMX 4′?

La publicación también mostró un descontento generalizado por el material expuesto durante la noche de cine, dinámica en la que la producción proyecta grabaciones de momentos polémicos y críticas que los habitantes hacen a espaldas de otros.

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“¡Ay no! Superaburrida la casa. Las películas, los retos que tiene que cumplir Fede. Los habitantes no le ponen ganas a arréglarse. TODO, NADA está enganchado al público. Yo decía que la semana pasada era muy pronto, que me esperaba a esta semana y resultó PEOR", expuso una usuaria.

Su visión fue compartida por otras personas, quienes consideraron que el creador digital Fede Vigevani está siendo desaprovechado como habitante infiltrado.

“YA SACA A FEDE ABURREN SUS DINÁMICAS DE PRIMARIA! El programa es para mayores de 18 NO PARA NIÑOS”

“Tuvieron material picante de Aldo vs Moises y Yanet y ponen a ver lo que pasó en la suite y el intento de ouija Que se vistan mejor también, que le pongan ganitas”

“Que el cine sea relevante, e interesante que prenda la casa..que no haya censura en @VIX, solo enfoca a sus favoritos, habemos gente con otros preferidos de loc cuáles no nos dejan ver su contenido”

“En el cine queríamos ver cómo Gema y Flor cambiaban las versiones de lo que en realidad pasó. Y no los protejas. Haz que se vean las verdaderas caras”

Los cuestionamientos contra Rosa María Noguerón no son inéditos. Durante la primera temporada, la audiencia señaló un presunto favoritismo hacia el actor Jorge Losa y el exfutbolista Nicola Porcella.

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Durante la segunda edición, se repitieron los cuestionamientos, esta vez por presuntas dinámicas que favorecían al Sian Chiong y una excesiva tolerancia hacia comentarios machistas y agresiones verbales de Adrián Marcelo.

En 2025, incluso surgieron rumores de un supuesto romance entre ella y José Luis Rodríguez “El Guana”. Dichas versiones fueron desmentidas por Rosa María Noguerón, quien en un encuentro con reporteros ironizó sobre el tema: “No sé a cuál novio me han puesto, pero la realidad es que se volvió buen chiste decir que tengo novio, cada temporada lo dicen”.

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Aldo Rendón habla de cortes para evitar huida de patrocinadores

Al margen de la polémica en X, Aldo Rendón —quien comparte la suite con Moisés Peñaloza— consideró que la producción ha procurado no tensar la dinámica en la casa, posiblemente para no ahuyentar a los patrocinadores. Concretamente, ciertas conversaciones subidas de tono y escatológicas con las que ninguna marca quisiera ser relacionada.

Karina Torres halló la moneda y eligió intercambiar a Gema Garoa de Malibú a Tulum, y a Arantza Ruiz de Tulum a Malibú. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

¿Qué celebridades cambiaron de cuarto en La Casa de los Famosos México 2026?

Mientras el debate escalaba en X, previo a la segunda gala de nominación, la producción estableció una dinámica que derivó en cambios de cuartos de dos habitantes.

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La prueba de la Moneda del Destino provocó el primer cambio de habitaciones de la temporada la noche del 4 de agosto. Karina Torres halló la moneda y eligió intercambiar a Gema Garoa de Malibú a Tulum, y a Arantza Ruiz de Tulum a Malibú, tras una votación de más de 120,000 personas en WhatsApp.

La habitación Tulum quedó conformada por Karina Torres, Brianda Deyanara, Moisés Peñaloza, Memo Schutz y Garoa; Malibú por Fede Vigevani, Masad Altamimi, Ximena Herrera, Flor Vigna, Yahir y Ruiz. Ibiza mantuvo sus integrantes originales.

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