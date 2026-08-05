Kpopers estallan contra Arantza Ruiz por decir que le gusta el K-pop y no saber quién es G-Dragon

Aldo Rendón mencionó a G-Dragon como su fashion icon dentro de La Casa de los Famosos México 2026 y Arantza Ruiz, que se identifica como fan del K-pop, no lo ubicó. (Instagram)

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Arantza Ruiz se ha identificado durante años como fan del K-pop y otaku, pero una conversación dentro de La Casa de los Famosos México 2026 la dejó en evidencia: cuando Aldo Rendón mencionó a G-Dragon como su fashion icon, la actriz respondió con un escueto “¿Okey?” sin reconocer al artista.

La reacción encendió a los kpopers en redes sociales, donde señalaron la incongruencia entre la identidad que Ruiz proyecta y lo que demostró saber.

El episodio reavivó una polémica anterior. El 23 de julio, días antes del estreno del reality, Ruiz tuvo que publicar un video de disculpa dirigido a las Army —el fandom de BTS— tras bromear con que Jungkook era su único novio. Las Army la acusaron de usar el nombre del grupo para ganar votos.

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Aldo Rendón mencionó a G-Dragon y Arantza no lo ubicó

G-Dragon arrives to attend the Chanel Haute Couture Spring/Summer 2025 collection show in Paris, France, January 28, 2025. REUTERS/Abdul Saboor

La conversación ocurrió en la sala de la casa, con Ernesto Laguardia también presente. Aldo Rendón describió a G-Dragon con entusiasmo:

“Pero ¿sabes de quién amo su style? Es mi fashion icon, de mi top ten, el G-Dragon". En la conversación Arantza Ruiz sólo contestó con un “¿Okey?” sin mayor reacción.

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Al ver su desconocimiento, Aldo Rendón continuó explicando quién era el ídolo del K-pop: “Es un güey, pues es de esos grupos, no es de BTS, pero se llama G-Dragon, es la imagen de Chanel, es embajador de Chanel”

Ernesto Laguardia preguntó: “¿Pero es un cuate?”, a lo que Rendón confirmó: “Es un vato.”

Minutos después, en la misma conversación, Ruiz habló de Blackpink con soltura y detalle. Explicó que Jennie es imagen de Chanel, que Rosé trabaja con Saint Laurent, que Lisa es imagen de Céline y Jisoo de Dior. Contó que intentó entrar a la casa con un outfit inspirado en la portada del disco de Lisa, con un gorrito que decía su nombre, pero que la producción no se lo permitió.

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BLACKPINK confirmó las fechas de su WORLD TOUR 2025 (Créditos: YG Entertainment)

El contraste fue inmediato: conocimiento detallado de Blackpink, cero reconocimiento de G-Dragon. Lo que los kpopers en redes no tardaron en señalar es que G-Dragon y Blackpink fueron compañeros de agencia durante años: ambos pertenecieron a YG Entertainment, el sello surcoreano que lanzó a Big Bang en 2006 y a Blackpink en 2016. G-Dragon salió de YG en 2023 tras 17 años.

“Le tumbó el papel de kpoper”: la reacción en redes

Los comentarios en redes fueron contundentes:

“Así sin querer le tumbó el papel de kpoper a la otra.”

“Aldo evidenciando a Arantza por milésima vez.”

“Que Arantza no ubique a G-Dragon ya lo dijo todo y todo esto es un disfraz.”

“No puedes decir que eres kpoper si no sabes quién es G-Dragon.”

“Yo tengo casi 40 y ni me gusta el K-pop ni nada de ese ambiente y sé quién es G-Dragon.”

“Soy vato y no escucho K-pop y sé quién es G-Dragon.”

“Quien conoce la cultura coreana conoce a G-Dragon. Muy bien por Aldo.”

“No me cae mal Arantza, pero sí siento que solo ocupa lo de ser fan del K-pop para recibir apoyo de ese público. En cambio Aldo es un wey que sabe de muchas cosas pero no necesita estarlo diciendo.”

“Kpoper que se respeta sabe quién es G-Dragon, no importa el grupo o generación que stanees.”

“Cualquiera que escuche K-pop sabe de G-Dragon. Decir que es de otra generación como excusa me parece una ofensa.”

Hubo voces que defendieron a Ruiz. “Cada quien tiene gustos específicos y no es obligatorio saber de todos los grupos de K-pop”, escribió una seguidora. Otra apuntó que ser fan de un grupo no obliga a conocer toda la historia del género.

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Quién es G-Dragon y por qué su desconocimiento generó tanto ruido

BIGBANG / KPOP

G-Dragon es el nombre artístico de Kwon Ji-yong, nacido el 18 de agosto de 1988 en Seúl. Es el líder, rapero y productor del grupo Big Bang, uno de los grupos más vendidos en la historia del K-pop.

Debutó en 2006 tras más de una década de entrenamiento —entró a SM Entertainment a los 8 años, luego se cambió a YG— y desde entonces escribió o coprodujo decenas de canciones que llegaron al número uno en el Gaon Digital Chart, el principal ranking musical de Corea del Sur.

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En 2016 se convirtió en el primer embajador global asiático de Chanel, una relación que ha sobrevivido a todos sus cambios de sello discográfico. Su propia marca, Peaceminusone, diseñó los uniformes de descanso de la selección nacional de fútbol de Corea del Sur.

En 2024, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) lo nombró profesor visitante de ingeniería mecánica. En 2025, el Ministerio de Cultura de Corea del Sur le otorgó la Orden de Mérito Cultural Okgwan, convirtiéndolo en el primer idol en recibirla y en el ganador más joven de la historia.

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Su álbum Übermensch, lanzado en febrero de 2025 —su primer disco completo en casi 12 años—, ganó Álbum del Año en los Melon Music Awards 2025. Ese mismo año ganó el premio Artista del Año, distinción que ya había recibido en 2013: es el único solista en la historia de los MAMA Awards en obtenerlo dos veces. En agosto de 2026, Big Bang arranca su gira del 20 aniversario.

Arantza Ruiz y su identidad como otaku y kpoper

Arantza Ruiz posa para una sesión fotográfica con el logo del programa La Casa de los Famosos México de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ruiz se identifica de forma abierta como otaku, gamer y fan del K-pop desde antes de entrar al reality. En una entrevista con Las Estrellas en 2022, declaró: “Yo soy súper admiradora del K-pop, entonces casi toda mi ropa es de ese estilo.” Sus grupos favoritos declarados son Blackpink e ITZY. También participó en la serie L-POP de Disney+, enfocada en el mundo del K-pop.

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