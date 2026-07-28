Antonio Mohamed lanza duras críticas contra el All-Star Game de la MLS vs Liga MX: “Yo lo veo como un show”

El estratega argentino advirtió que la fecha queda demasiado cerca del Mundial 2026, la Copa América y la Copa Oro, así como de la Leagues Cup, un combo que anticipa desgaste físico. REUTERS/Eloisa Sanchez

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El All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS llega marcado por polémicas y numerosas ausencias en las plantillas. Antonio Mohamed, técnico del representativo mexicano, no se guardó nada en la conferencia previa en Charlotte.

Para el “Turco”, el evento es más un espectáculo que una competencia oficial, aunque reconoce que la rivalidad con la MLS le da un matiz competitivo.

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Antonio Mohamed afirmó que el All-Star Game es un show para la afición, aunque sostiene que en la cancha todos quieren ganar. (X/ @LigaBBVAMX)

“Obviamente lo veo como un show, vine a disfrutar, a estar relajado… es un espectáculo para la gente que lo quiere ver”, declaró, dejando claro que el partido tiene un carácter festivo, pero no por ello pierde intensidad cuando el balón rueda.

Críticas al calendario y al formato del All-Star Game

El estratega fue enfático en señalar que el All-Star Game está mal calendarizado. El partido se juega demasiado cerca de grandes torneos y del inicio de la Leagues Cup, lo que genera desgaste.

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Calendario apretado: “ Es muy pegado al Mundial, a la Copa América y a la Copa Oro. Tendría que ser más adelante”.

Descanso insuficiente: algunos futbolistas apenas iniciaron temporada, otros siguen de vacaciones tras el la Copa del Mundo.

Saturación para la afición: advirtió que la gente puede perder interés si se acumulan demasiados partidos sin pausas.

Mohamed advirtió que la saturación de partidos puede hacer que la afición pierda interés por el All-Star y otros torneos relevantes para el futbol mexicano. REUTERS/Eloisa Sanchez

Finalmente, Mohamed consideró el encuentro como una fiesta necesaria, pero debe encontrar su momento justo en el calendario para cumplir su propósito de reunir a las estrellas y alimentar la rivalidad con la MLS.

Las bajas de la Liga MX y el mensaje a Chivas

La Liga MX llegó con once bajas respecto a la convocatoria original, incluyendo figuras de Chivas y referentes internacionales.

Entre las bajas más destacadas estuvieron Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Gilberto Mora y Brian Rodríguez, además de Kevin Castañeda, quien llegó con problemas en la rodilla.

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Ante lo ajustado de la calendarización del encuentro, Chivas decidió no prestar a varias de sus estrellas, como Armando González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Kevin Castañeda. REUTERS/Eloisa Sanchez

Mohamed evitó polemizar directamente con el Rebaño, pero trasladó la responsabilidad: “Esa pregunta se tendría que hacer al interior de Chivas”.

Reconoció que le hubiese gustado contar con todos los convocados, aunque defendió la calidad de los presentes: “Nos hubiese gustado que estén todos, pero los que están son buenos. Vamos a formar dos muy buenos equipos”.

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Una fiesta con rivalidad creciente

Más allá de las críticas, el Turco también destacó que el All-Star Game es parte de una rivalidad que se ha ido construyendo en los últimos años: “Ya hace varios años se viene generando una gran rivalidad con la Leagues Cup y la Concachampions“.

Antonio insistió en que el evento es una vitrina para mostrar la competitividad de la Liga MX frente al crecimiento de la MLS.

Mohamed subrayó que el All-Star sirve como vitrina internacional para la Liga MX ante el crecimiento de la MLS y la rivalidad en Leagues Cup y Concachampions. (Foto: Scott Wachter-Imagn Images)

En este sentido, Mohamed plantea al evento como una fiesta que debe mantenerse, pero con ajustes en el calendario y con la presencia de todas las figuras. Sólo así podrá cumplir su doble propósito.

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