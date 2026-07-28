Antonio Mohamed lanza duras críticas contra el All-Star Game de la MLS vs Liga MX: “Yo lo veo como un show”

El All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS llega marcado por polémicas y numerosas ausencias en las plantillas. Antonio Mohamed, técnico del representativo mexicano, no se guardó nada en la conferencia previa en Charlotte.
Para el “Turco”, el evento es más un espectáculo que una competencia oficial, aunque reconoce que la rivalidad con la MLS le da un matiz competitivo.
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“Obviamente lo veo como un show, vine a disfrutar, a estar relajado… es un espectáculo para la gente que lo quiere ver”, declaró, dejando claro que el partido tiene un carácter festivo, pero no por ello pierde intensidad cuando el balón rueda.
Críticas al calendario y al formato del All-Star Game
El estratega fue enfático en señalar que el All-Star Game está mal calendarizado. El partido se juega demasiado cerca de grandes torneos y del inicio de la Leagues Cup, lo que genera desgaste.
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- Calendario apretado: “Es muy pegado al Mundial, a la Copa América y a la Copa Oro. Tendría que ser más adelante”.
- Descanso insuficiente: algunos futbolistas apenas iniciaron temporada, otros siguen de vacaciones tras el la Copa del Mundo.
- Saturación para la afición: advirtió que la gente puede perder interés si se acumulan demasiados partidos sin pausas.
Finalmente, Mohamed consideró el encuentro como una fiesta necesaria, pero debe encontrar su momento justo en el calendario para cumplir su propósito de reunir a las estrellas y alimentar la rivalidad con la MLS.
Las bajas de la Liga MX y el mensaje a Chivas
La Liga MX llegó con once bajas respecto a la convocatoria original, incluyendo figuras de Chivas y referentes internacionales.
Entre las bajas más destacadas estuvieron Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Gilberto Mora y Brian Rodríguez, además de Kevin Castañeda, quien llegó con problemas en la rodilla.
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Mohamed evitó polemizar directamente con el Rebaño, pero trasladó la responsabilidad: “Esa pregunta se tendría que hacer al interior de Chivas”.
Reconoció que le hubiese gustado contar con todos los convocados, aunque defendió la calidad de los presentes: “Nos hubiese gustado que estén todos, pero los que están son buenos. Vamos a formar dos muy buenos equipos”.
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Una fiesta con rivalidad creciente
Más allá de las críticas, el Turco también destacó que el All-Star Game es parte de una rivalidad que se ha ido construyendo en los últimos años: “Ya hace varios años se viene generando una gran rivalidad con la Leagues Cup y la Concachampions“.
Antonio insistió en que el evento es una vitrina para mostrar la competitividad de la Liga MX frente al crecimiento de la MLS.
En este sentido, Mohamed plantea al evento como una fiesta que debe mantenerse, pero con ajustes en el calendario y con la presencia de todas las figuras. Sólo así podrá cumplir su doble propósito.
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