Presidenta de Morena pide respeto en el debate tras el fallo contra Fernández Noroña de Grecia Quiroz

Ariadna Montiel llamó a mantener el debate político en un marco de respeto tras el fallo de un tribunal de Michoacán sobre Grecia Quiroz y Fernández Noroña. Crédito: X/ @A_MontielR

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La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, llamó a que el debate político se mantenga en un marco de respeto tras la resolución de un tribunal de Michoacán que determinó que el senador Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fallo que el legislador impugnó.

En conferencia de prensa este 28 de julio, Montiel pidió considerar el contexto personal de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, luego del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y sostuvo que debe prevalecer la solidaridad ante la condición de víctima.

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“Debemos de tener el respeto porque es, eh, una mujer, porque es víctima de esta situación y que debemos respetar la participación política de todos los hombres, mujeres, pero especialmente de las mujeres”, afirmó Montiel.

La dirigente de Morena agregó que, más allá de las diferencias, “tenemos el derecho a no estar de acuerdo políticamente, pero siempre en el marco del respeto”, y subrayó que la cautela debe ser mayor cuando se trata de una víctima: “Aún más tenemos que tener el cuidado, el respeto a la situación, a la condición”.

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Tribunal de Michoacán sanciona a Gerardo Fernández Noroña por violencia política de género contra Grecia Quiroz

La resolución del TEEM del 7 de julio ordenó la inscripción temporal de Fernández Noroña en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y la notificación al Senado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, rechazó la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán por violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y anunció que impugnará una resolución que también ordena su inscripción temporal en el registro nacional de personas sancionadas, la notificación al Senado y medidas de reparación integral.

La resolución fue emitida el pasado 7 de julio y llegó después de un recorrido por varias instancias electorales. Antes, en febrero de 2026, el Instituto Electoral de Michoacán ordenó retirar videos y publicaciones de redes sociales del legislador y dictó medidas cautelares a favor de la presidenta municipal.

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Fernández Noroña calificó el fallo como una “arbitrariedad” y exigió a las magistraturas que votaron a favor explicar públicamente los argumentos jurídicos de su decisión. En un mensaje difundido el pasado 14 de julio, sostuvo que llamar “fascista” a Quiroz, decir que sus declaraciones fueron “irresponsables” o afirmar que aspira a la gubernatura de Michoacán forma parte del debate político.

El senador también afirmó que, si esas expresiones hubieran sido dirigidas a un hombre, no habrían sido consideradas infracción. Añadió que la resolución afecta su reputación y busca limitar su participación política.

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La confrontación comenzó tras el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025

Quiroz pidió investigar a actores políticos, incluidos Raúl Morón y Leonel Godoy, por una posible relación con el asesinato de Carlos Manzo. (@GreciaMich2027)

El conflicto entre Grecia Quiroz y Fernández Noroña comenzó después del asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan y esposo de la hoy presidenta municipal, ocurrido en noviembre de 2025. Tras ese homicidio, el Congreso de Michoacán designó a Quiroz como alcaldesa.

En los meses siguientes, la edil pidió investigar a actores políticos, entre ellos los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy, por una posible relación con el asesinato de su esposo. Esa postura fue respondida por el senador, quien aseguró que la alcaldesa utilizaba el caso con fines políticos y que buscaba posicionarse rumbo a la elección para la gubernatura de 2027.

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Fue en ese contexto cuando Fernández Noroña dijo que a la presidenta municipal “se le despertó la ambición”, calificó sus declaraciones de “irresponsables” y la llamó “fascista”. Esas expresiones dieron origen a la denuncia por violencia política de género.

Fernández Noroña anunció que impugnará en instancias electorales federales, mientras Quiroz sostuvo que los dichos buscan desacreditarla y revictimizarla. (CUARTOSCURO)

El Tribunal de Michoacán concluyó que los señalamientos del senador no se quedaron en la crítica política, sino que desacreditaron la imagen pública de Quiroz y rebasaron los límites del debate al vincular su desempeño como servidora pública con aspectos de su vida personal.

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Fernández Noroña adelantó que acudirá a autoridades electorales federales para combatir la sentencia. Su postura es que sus declaraciones constituyen crítica política y no una agresión motivada por el género de la alcaldesa.

Quiroz ha sostenido desde el inicio del procedimiento que los dichos del senador buscaron desacreditarla, revictimizarla tras el asesinato de su esposo y afectar su desempeño como presidenta municipal.

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