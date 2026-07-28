México
Agregar Infobae enGoogle

Presidenta de Morena pide respeto en el debate tras el fallo contra Fernández Noroña de Grecia Quiroz

Ariadna Montiel llama a mantener las diferencias dentro de un marco de consideración

La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel aplaudió el trabajo de la FGR en el caso Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @A_MontielR
Ariadna Montiel llamó a mantener el debate político en un marco de respeto tras el fallo de un tribunal de Michoacán sobre Grecia Quiroz y Fernández Noroña. Crédito: X/ @A_MontielR
Guardar

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, llamó a que el debate político se mantenga en un marco de respeto tras la resolución de un tribunal de Michoacán que determinó que el senador Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fallo que el legislador impugnó.

En conferencia de prensa este 28 de julio, Montiel pidió considerar el contexto personal de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, luego del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y sostuvo que debe prevalecer la solidaridad ante la condición de víctima.

PUBLICIDAD

“Debemos de tener el respeto porque es, eh, una mujer, porque es víctima de esta situación y que debemos respetar la participación política de todos los hombres, mujeres, pero especialmente de las mujeres, afirmó Montiel.

La dirigente de Morena agregó que, más allá de las diferencias, tenemos el derecho a no estar de acuerdo políticamente, pero siempre en el marco del respeto, y subrayó que la cautela debe ser mayor cuando se trata de una víctima: “Aún más tenemos que tener el cuidado, el respeto a la situación, a la condición.

PUBLICIDAD

Tribunal de Michoacán sanciona a Gerardo Fernández Noroña por violencia política de género contra Grecia Quiroz

CUARTOSCURO
La resolución del TEEM del 7 de julio ordenó la inscripción temporal de Fernández Noroña en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y la notificación al Senado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, rechazó la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán por violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y anunció que impugnará una resolución que también ordena su inscripción temporal en el registro nacional de personas sancionadas, la notificación al Senado y medidas de reparación integral.

La resolución fue emitida el pasado 7 de julio y llegó después de un recorrido por varias instancias electorales. Antes, en febrero de 2026, el Instituto Electoral de Michoacán ordenó retirar videos y publicaciones de redes sociales del legislador y dictó medidas cautelares a favor de la presidenta municipal.

Fernández Noroña calificó el fallo como una arbitrariedad y exigió a las magistraturas que votaron a favor explicar públicamente los argumentos jurídicos de su decisión. En un mensaje difundido el pasado 14 de julio, sostuvo que llamar fascista a Quiroz, decir que sus declaraciones fueron irresponsableso afirmar que aspira a la gubernatura de Michoacán forma parte del debate político.

El senador también afirmó que, si esas expresiones hubieran sido dirigidas a un hombre, no habrían sido consideradas infracción. Añadió que la resolución afecta su reputación y busca limitar su participación política.

La confrontación comenzó tras el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025

Mujer con sombrero de paja y blusa blanca habla en un podio con micrófonos, sosteniendo papeles. Hay personas en el fondo y un cartel parcial que dice Michoacán
Quiroz pidió investigar a actores políticos, incluidos Raúl Morón y Leonel Godoy, por una posible relación con el asesinato de Carlos Manzo. (@GreciaMich2027)

El conflicto entre Grecia Quiroz y Fernández Noroña comenzó después del asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan y esposo de la hoy presidenta municipal, ocurrido en noviembre de 2025. Tras ese homicidio, el Congreso de Michoacán designó a Quiroz como alcaldesa.

En los meses siguientes, la edil pidió investigar a actores políticos, entre ellos los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy, por una posible relación con el asesinato de su esposo. Esa postura fue respondida por el senador, quien aseguró que la alcaldesa utilizaba el caso con fines políticos y que buscaba posicionarse rumbo a la elección para la gubernatura de 2027.

Fue en ese contexto cuando Fernández Noroña dijo que a la presidenta municipal “se le despertó la ambición, calificó sus declaraciones de irresponsablesy la llamó fascista. Esas expresiones dieron origen a la denuncia por violencia política de género.

Fernández Noroña anunció que impugnará en instancias electorales federales, mientras Quiroz sostuvo que los dichos buscan desacreditarla y revictimizarla. (CUARTOSCURO)
Fernández Noroña anunció que impugnará en instancias electorales federales, mientras Quiroz sostuvo que los dichos buscan desacreditarla y revictimizarla. (CUARTOSCURO)

El Tribunal de Michoacán concluyó que los señalamientos del senador no se quedaron en la crítica política, sino que desacreditaron la imagen pública de Quiroz y rebasaron los límites del debate al vincular su desempeño como servidora pública con aspectos de su vida personal.

Fernández Noroña adelantó que acudirá a autoridades electorales federales para combatir la sentencia. Su postura es que sus declaraciones constituyen crítica política y no una agresión motivada por el género de la alcaldesa.

Quiroz ha sostenido desde el inicio del procedimiento que los dichos del senador buscaron desacreditarla, revictimizarla tras el asesinato de su esposo y afectar su desempeño como presidenta municipal.

Temas Relacionados

MorenaGrecia QuirozGerardo Fernandez NoroñaAriadna MontielPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Seis destinos de montaña cerca de la CDMX para escapar del calor en verano

Escapa del calor y explora estos seis destinos de montaña cerca de la CDMX, ideales para disfrutar de aire fresco, vistas espectaculares y actividades al aire libre este verano

Seis destinos de montaña cerca de la CDMX para escapar del calor en verano

Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

El exgobernador de Puebla aún espera sentencia por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho

Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

¿Adrián Marcelo 2? Aldo Rendón comienza con los comentarios más “funables” en La Casa de los Famosos México 2026

El stylist aseguró que no censuraría su estilo de humor y lo cumplió

¿Adrián Marcelo 2? Aldo Rendón comienza con los comentarios más “funables” en La Casa de los Famosos México 2026

5 desayunos que cuidan el hígado graso a lo largo del día

Los especialistas coinciden en que los desayunos ricos en fibra, proteína magra y grasas saludables, son ideales para reducir la acumulación de grasa en el hígado

5 desayunos que cuidan el hígado graso a lo largo del día

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Asegura Marina más de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano

IMG Academy, la exclusiva escuela deportiva de EEUU donde estudiaba el hijo del cuñado de “El Mencho”

Vinculan a proceso a Luis “N” por posesión y distribución de material ilícito de menores

ENTRETENIMIENTO

¿Adrián Marcelo 2? Aldo Rendón comienza con los comentarios más “funables” en La Casa de los Famosos México 2026

¿Adrián Marcelo 2? Aldo Rendón comienza con los comentarios más “funables” en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

La camisa de más de 80 mil pesos que usó Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

Ese Pérez pide a Yanet García “que le escupa” y desata críticas de los fans de “La Chica del Clima”

DEPORTES

Antonio Mohamed lanza duras críticas contra el All-Star Game de la MLS vs Liga MX: “Yo lo veo como un show”

Antonio Mohamed lanza duras críticas contra el All-Star Game de la MLS vs Liga MX: “Yo lo veo como un show”

Paco Gabriel de Anda y Jorge Pietrasanta cuestionan el proyecto de Cruz Azul tras ser Campeón de Campeones

FMF inició una investigación por presunto espionaje de Atlas a Santos durante el partido de la Jornada 2

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

“No gracias, América”: Cristo Navarrete, el joven portero de la Sub-20 que descartó a las Águilas por sus convicciones