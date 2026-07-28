¿Adrián Marcelo 2? Aldo Rendón comienza con los comentarios más “funables” en La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón ya está nominado y no ha pasado ni una semana (Instagram)

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La Casa de los Famosos 2026 ya empezó y, sin duda, uno de los personajes más controversiales es Aldo Rendón, stylist de casi todas las estrellas de México y reciente estrella del internet. El amigo de Galilea Montijo es uno de los habitantes que más apoyo cuenta en el exterior; sin embargo, sus comentarios “funables” (que ya eran parte de su personalidad antes del reality) podrían jugarle en contra.

En la temporada dos, Adrián Marcelo jugó el papel del “villano” y sus opiniones fueron de las más controversiales. El público no recibió bien sus comentarios. Aunque la diferencia con Aldo es que él se expresa desde el humor, habrá que ver cómo el público toma las bromas.

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En una reciente plática con otros habitantes, Aldo Rendón confesó que le dijo a un amigo antes de entrar que “si libro este programa, ya puedo decir lo que quiera”. Antes de ingresar, el stylist aseguró que no iba a censurar su particular estilo de humor.

Esto lo ha cumplido, pues ya soltó más de un chiste “funable”. Unas horas antes de que Karina y Fede compartieran la suite, soltó bromas consideradas transfóbicas por algunos en redes sociales. También, fue “clasista” con Ese Pérez y no se ha medido en bromas sobre otros habitantes. Hasta ahora, las redes no han respondido mal y se ha salvado de la “cancelación”.

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Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026 tras una llamada del teléfono rojo durante la gala de estreno del domingo 26 de julio, una decisión que lo deja desde la primera noche en zona de riesgo y sujeta su permanencia al voto del público por un premio de 4 millones de pesos.

La temporada durará diez semanas y terminará a inicios de octubre. En esta edición participan 18 habitantes y, por primera vez en las cuatro temporadas del formato en México, la casa tiene tres habitaciones en lugar de dos: Tulúm, Ibiza y Malibú.

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La nominación directa ocurrió cuando Arantza Ruiz contestó la primera llamada del teléfono rojo. Del otro lado estaba Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, quien le ordenó enviar a un compañero a la zona de riesgo, y Ruiz eligió a Rendón.

La producción no usó el teléfono rojo para una sola sanción o beneficio. A lo largo de la gala hubo cinco llamadas con efectos distintos para la primera semana de convivencia.

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El teléfono rojo definió nominación, inmunidad y ventajas desde la gala de estreno

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Además de la nominación de Aldo Rendón, Brianda Deyanara y Masad Altamimi fueron elegidos para compartir una cena íntima. Yahir quedó sin maleta hasta este miércoles.

La misma dinámica también colocó a Gema Garoa como primera finalista de la Prueba del Líder, programada para este lunes 27 de julio. Cynthia Klitbo obtuvo inmunidad durante la primera semana, por lo que no podrá quedar en riesgo de eliminación en los próximos días.

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La producción adelantó que el teléfono rojo aparecerá en distintos momentos de la temporada. Cada llamada tendrá consecuencias diferentes: algunas darán ventajas estratégicas, otras permitirán influir en pruebas de liderazgo y una incluso podría mandar de forma directa a otro participante a una instancia decisiva.

La elección de Rendón se dio después de un antecedente entre él y Arantza Ruiz antes del arranque formal de la convivencia. Ambos ya habían protagonizado uno de los primeros momentos virales de la temporada por una disputa relacionada.

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Ese cruce previo convierte la nominación de la primera noche en el primer movimiento estratégico dentro de la casa. La permanencia del stylist dependerá ahora de la votación del público.