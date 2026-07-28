Seis destinos de montaña cerca de la CDMX para escapar del calor en verano

¿Buscas un respiro en la naturaleza? Descubre seis parajes de montaña perfectos para refrescarte cerca de la Ciudad de México en temporada de altas temperaturas.

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En los meses más cálidos del año, miles de habitantes de la Ciudad de México buscan refugio en paisajes frescos y naturales que les permitan escapar del intenso calor.

Seis destinos de montaña, ubicados a poca distancia de la capital, se convierten en la mejor alternativa para quienes desean disfrutar de vistas impresionantes, aire puro y actividades al aire libre.

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Estas áreas, reconocidas y protegidas por instituciones oficiales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Turismo, ofrecen experiencias que combinan aventura, historia y naturaleza.

Cualquier visitante puede acceder a ellas durante el verano, ya sea en excursiones de un solo día o en estancias más prolongadas, gracias a la infraestructura y servicios disponibles en cada sitio.

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Nevado de Toluca: Volcán, lagunas y vestigios prehispánicos

El Nevado de Toluca, declarado Área de Protección de Flora y Fauna por el gobierno mexicano, es la quinta montaña más alta del país, alcanzando los 4,680 metros sobre el nivel del mar.

Sus senderos conducen hasta el cráter donde reposan dos lagunas, conocidas como del Sol y de la Luna.

Estas aguas, alimentadas principalmente por el deshielo, han sido escenario de rituales religiosos desde tiempos prehispánicos, según información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH.

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El acceso al Nevado de Toluca puede hacerse a pie o en camionetas gestionadas por los ejidatarios locales.

El área protegida abarca más de 51 mil hectáreas, donde conviven especies como el lince, la zorra gris y el venado cola blanca.

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Los visitantes pueden recorrer el parque de martes a domingo, de 8:00 a 15:00 horas, y existen descuentos en el costo de entrada para estudiantes, profesores, adultos mayores y personas con discapacidad.

La temperatura oscila entre los -2 y los 12 ℃, por lo que es indispensable llevar ropa abrigadora y equipo adecuado para el ascenso.

El Nevado de Toluca, declarado Área de Protección de Flora y Fauna por el gobierno mexicano, es la quinta montaña más alta del país, alcanzando los 4,680 metros sobre el nivel del mar. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La Marquesa: Aventura y gastronomía a las puertas de la capital

El Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como La Marquesa, se localiza a tan solo 40 minutos de la Ciudad de México.

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Su extensa área de bosques de coníferas y llanuras es atravesada por la carretera México-Toluca, facilitando el acceso tanto en automóvil como en transporte público.

Este parque nacional fue decretado como área protegida en 1936 y desde entonces es uno de los destinos favoritos para quienes buscan actividades como ciclismo de montaña, paseos a caballo, cuatrimotos y tirolesas.

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Las opciones gastronómicas de La Marquesa son un atractivo por sí mismas.

En los distintos restaurantes y puestos a lo largo del parque se pueden degustar platillos como la trucha en diversas preparaciones, así como sopa de hongos y quesadillas tradicionales.

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Para quienes desean prolongar la estadía, existen cabañas y hoteles que permiten despertar en medio del bosque y disfrutar de la tranquilidad matutina.

El Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como La Marquesa, se localiza a tan solo 40 minutos de la Ciudad de México. (Facebook La Marquesa)

Huasca de Ocampo: Primer Pueblo Mágico rodeado de leyendas y naturaleza

En el corazón de la Sierra de Hidalgo, Huasca de Ocampo fue el primer lugar en recibir la distinción de Pueblo Mágico por parte de la Secretaría de Turismo.

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Este destino es célebre por su clima fresco, los bosques de oyamel y las antiguas haciendas mineras que datan del siglo XVIII.

El entorno está marcado por formaciones geológicas como los prismas basálticos y barrancas rodeadas de niebla, donde abundan relatos de duendes y leyendas populares.

Las actividades en Huasca de Ocampo incluyen caminatas por senderos rodeados de naturaleza, visitas a talleres de alfarería y recorridos gastronómicos para probar la trucha local.

La Peña del Aire, ubicada a 12 kilómetros, ofrece vistas panorámicas y la opción de lanzarse en tirolesa sobre la barranca.

El acceso es sencillo tanto en transporte público como en automóvil, y existen opciones de hospedaje para quienes buscan una experiencia más prolongada.

En el corazón de la Sierra de Hidalgo, Huasca de Ocampo fue el primer lugar en recibir la distinción de Pueblo Mágico por parte de la Secretaría de Turismo. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Tepozteco: Montaña sagrada y zona arqueológica en Morelos

El Parque Nacional El Tepozteco, ubicado a 74 kilómetros de la Ciudad de México y a 17 de Cuernavaca, protege una zona rica en biodiversidad y cultura prehispánica.

El cerro del Tepozteco, con sus formaciones geológicas y la famosa zona arqueológica en la cima, es un sitio de veneración ancestral.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas regula el acceso y las actividades, disponiendo señalética y senderos bien marcados para los visitantes.

La caminata hasta la cima requiere de buena condición física y calzado adecuado, pero recompensa con vistas espectaculares del valle y la posibilidad de conocer la antigua pirámide dedicada a Ometochtli-Tepoztécatl.

El parque está abierto todos los días de 9:00 a 17:00 horas, con un costo de entrada y descuentos para estudiantes, docentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Entre la fauna destacan el coatí, el cacomixtle y aves como el gavilán.

El Parque Nacional El Tepozteco, ubicado a 74 kilómetros de la Ciudad de México y a 17 de Cuernavaca, protege una zona rica en biodiversidad y cultura prehispánica. (Gobierno de México)

El Chico: Bosques milenarios y aventura en Hidalgo

El Parque Nacional El Chico, localizado en el estado de Hidalgo, es uno de los más antiguos del país, decretado en 1898.

Su extensión de 2,739 hectáreas está dominada por bosques de pino, oyamel y encino, con altitudes que varían entre los 2,320 y los 3,090 metros.

El parque es célebre por sus formaciones rocosas como Las Ventanas y Las Monjas, que atraen tanto a escaladores como a senderistas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destaca la función ecológica de El Chico como zona de captación pluvial y refugio de especies en riesgo.

Las principales actividades incluyen campismo, ciclismo de montaña, escalada en roca y observación de flora y fauna.

El clima es templado subhúmedo, con lluvias en verano y temperaturas que pueden descender hasta los -5 ℃ en los meses más fríos.

El acceso es posible en vehículo particular o transporte público, desde Pachuca o la Ciudad de México.

El Parque Nacional El Chico, localizado en el estado de Hidalgo, es uno de los más antiguos del país, decretado en 1898. (Gobierno de México)

Valle de Bravo: Deporte, lago y mariposas monarca

Valle de Bravo, ubicado al oeste del Valle de México, es reconocido por su lago rodeado de montañas arboladas, lo que lo convierte en un destino ideal para deportes acuáticos, parapente y senderismo.

La Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, al norte de la ciudad, es uno de los principales atractivos naturales durante la temporada de migración.

El Cerro de la Cruz, con 3,000 metros de altura, ofrece un mirador espectacular y es punto de partida para vuelos en parapente o ala delta.

La Secretaría de Turismo y los portales de promoción turística del Estado de México recomiendan disfrutar de la gastronomía local, explorar las calles empedradas del centro histórico y visitar el peñasco prehispánico, considerado un sitio de rituales antiguos.

El acceso a Valle de Bravo es sencillo tanto en automóvil como en autobús, y la infraestructura hotelera permite estancias para todos los gustos.

Valle de Bravo, ubicado al oeste del Valle de México, es reconocido por su lago rodeado de montañas arboladas, lo que lo convierte en un destino ideal para deportes acuáticos, parapente y senderismo.

Estos seis destinos de montaña no solo ofrecen un respiro ante el calor citadino, sino que también invitan a descubrir la riqueza natural, histórica y cultural de las regiones que rodean la Ciudad de México.

Las áreas protegidas, bajo el resguardo de autoridades federales, garantizan una experiencia segura y enriquecedora para quienes buscan reconectar con la naturaleza este verano.