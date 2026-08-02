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Rubén Moreira acusa que Morena pide al INE revisar y censurar sus redes sociales

El diputado advierte que la censura contra políticos opositores podría extenderse después a cualquier ciudadano

Un hombre identificado como el diputado federal Rubén Moreira Valdez se presenta en un video. Viste una camisa azul clara y está sentado en un escritorio frente a un librero. Se dirige a la cámara, comunicando un mensaje sobre la petición de Morena al INE para revisar y censurar redes sociales, tema relacionado con una nueva regulación. Las palabras “MORENA” y “NUNCA DEL PODER” se visualizan sobreimpresas en la pantalla durante su intervención. Esta pieza audiovisual corresponde a una declaración política.

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El diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, denunció a través de un video publicado en su cuenta oficial en ‘X’ que el partido Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) la revisión y censura de sus redes sociales.

En su mensaje, el funcionario exhibió el documento con la solicitud; el priista aseguró que la molestia del partido oficialista radica fundamentalmente en dos acciones suyas:

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  • Oposición a la censura mediática: Su rechazo a un reglamento que, según sus palabras, busca evitar que los medios de comunicación “digan la verdad” y pretende censurar a periodistas, comunicadores y empresarios de la radio y la televisión.
  • Defensa de Alejandro Moreno: Su protesta contra una resolución del instituto que censura las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas, líder opositor.

Amparo constitucional y desafío al INE

Moreira envió un mensaje directo a los integrantes del INE y a los miembros de Morena, advirtiéndoles que sus expresiones están protegidas por la ley.

“Mis dichos están amparados en el artículo 61 de la Constitución General de la República y también en resoluciones de cortes internacionales y de organismos internacionales. Los hago en ejercicio de mis atribuciones, representando a mis electores”.

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Ilustración de acuarela que muestra manos atadas a un teclado con un cable Ethernet, mientras otras manos sostienen un periódico con 'LIBERTAD de EXPRESIÓN' en rojo.
Esta ilustración de acuarela denuncia la censura periodística al mostrar manos atadas a un teclado con un cable Ethernet, mientras un periódico clama por "Libertad de Expresión" en letras rojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legislador dejó en claro que no se dejará intimidar, negando la existencia de “complots” y afirmando que continuará expresando sus inconformidades en pleno ejercicio de sus obligaciones y derechos constitucionales.

Acusaciones de autoritarismo y los miedos de Morena rumbo a 2027

El coordinador del PRI no escatimó en adjetivos contra Morena, calificándolos de “farsantes” y “estalinistas”. Atribuyó esta “andanada de censura” a los malos resultados del gobierno y al temor electoral.

Según Moreira, el partido en oficialista está fracasando en materia de seguridad, economía, salud, educación y relaciones internacionales, lo que les ha provocado “un enorme miedo de perder en el 27 (elecciones del 2027)”.

Edificio del INE con pilas de billetes y monedas, una urna electoral con bandera mexicana y texto 'Elecciones 2027', y gráficos de tendencia alcista.
Una representación visual del costo y presupuesto para las elecciones de 2027, mostrando el edificio del Instituto Nacional Electoral (INE), pilas de dinero y una urna electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado lanzó una alerta a la ciudadanía para que reflexione sobre estos actos, pues advirtió que la censura que hoy intentan aplicar contra políticos opositores, mañana podrían ejercerla contra cualquier ciudadano.

También, aseguró que Morena es un partido que “nos lleva a la dictadura”, describiéndolo como una “pandilla de fanáticos” y de personas deshonestas que buscan perpetuarse en el poder.

“Defendamos la libertad, viva la libertad y me voy a defender. Mis redes seguirán siendo un espacio de libertad”, concluyó el legislador, anunciando que procedería a contestar el recurso legal en su contra.

Estas declaraciones surgen bajo el contexto donde el INE prohibió al líder nacional del Tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, llamar “narcopartido” a Morena, como parte de esta medida, el organismo ordenó retirar de sus redes sociales publicaciones donde utilice esa palabra para dirigirse al partido guinda. Ante esto, Moreno Cárdenas hizo un llamado a los partidos opositores a aliarse para competir en las elecciones 2027 y adelantó que impugnará la resolución.

En la mañanera en Palacio Nacional, la mandataria avala la medida cautelar contra Alejandro “Alito” Moreno y argumenta que el árbitro electoral debe frenar expresiones sin sustento en el debate público

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión del iNE, durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, del pasado 30 de julio.

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