Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 vivió un momento de tensión cuando una charla en la fogata terminó en reclamos entre Aldo Rendón y Moisés Peñaloza. - (Captura de pantalla )

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La noche del sábado estuvo marcada por uno de los momentos de mayor tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Lo que comenzó como una conversación alrededor de la fogata terminó convirtiéndose en un intercambio de reclamos entre Aldo Rendón y Moisés Peñaloza, dos habitantes que ya habían protagonizado roces en días anteriores, incluido un episodio en el que Moisés aventó unos calcetines que Aldo le había prestado durante una actividad en la alberca.

Durante la dinámica, la conversación subió de tono cuando comenzaron a cuestionar la manera en que cada uno entiende las relaciones personales. En medio del intercambio, Moisés lanzó: “Es que a ti te gusta nomás el sexo”, a lo que Aldo respondió: “¿Yo? Yo llevo dieciséis años con mi pareja”. Sin embargo, Moisés insistió: “Yo si me enamoro de una mujer, me enamoro de cómo me trata, de cómo es, de su educación, de sus valores”, mientras Aldo respondió con ironía: “¿Cómo te llamas?”, provocando que Moisés contestara: “Pancho Villa”, desatando risas entre los presentes.

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Aunque el momento pareció quedar ahí, la tensión no desapareció. Horas más tarde, el tema volvió a surgir en la cocina y terminó involucrando a Ese Pérez y Gema Garoa, quienes dieron una lectura distinta a lo ocurrido durante la fogata.

La discusión continuó en la cocina y terminó con reclamos entre Ese Pérez y Gema Garoa

La discusión subió de tono en La Casa de los Famosos México 2026 cuando Moisés Peñaloza cuestionó a Aldo Rendón sobre su visión de las relaciones personales. - (LCDLFM)

Mientras preparaban la cena, Gema comentó a Aldo que había percibido a Moisés afectado por lo sucedido. “Yo te voy a decir... sentí que se sintió feo y ya. Tú sabrás si me crees a mí o no”, expresó, intentando explicar su punto de vista.

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Ese Pérez intervino de inmediato para defender su postura y aseguró que Moisés se había involucrado en una conversación que no era sobre él. “Hay que entender que si no le estás hablando del tema, no tiene por qué meterse y ofenderse mi carnal”, dijo. Más adelante Aldo recordó: “El otro día me aventó los calcetines en la cara en la alberca”, utilizando ese episodio como ejemplo de que las bromas entre ellos no eran nuevas.

Aunque al final ambos coincidieron en dejar el tema atrás con un “Ya a cenar”, el ambiente evidenció que las diferencias entre algunos habitantes siguen presentes.

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Las polémicas dentro de la casa y las teorías que ya circulan entre los seguidores

La Casa de los Famosos México - (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Este enfrentamiento se suma a una serie de diferencias que se han presentado desde el inicio del reality. Las bromas, las discusiones y los desacuerdos han comenzado a marcar la convivencia entre algunos participantes, mientras cada conversación es analizada por quienes siguen la transmisión en vivo las 24 horas del día.

Tras lo ocurrido, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir su percepción sobre el comportamiento de varios habitantes. Entre los comentarios más repetidos aparece la teoría de que ya empiezan a notarse estrategias individuales y alianzas dentro del juego. Sin embargo, estas interpretaciones corresponden únicamente a la opinión de quienes observan el 24/7 y no han sido confirmadas por los participantes.

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Mientras tanto, las polémicas continúan alimentando la conversación alrededor del programa. Cada discusión, broma o diferencia entre los habitantes termina convirtiéndose en tema de debate entre la audiencia, que sigue de cerca la evolución de las relaciones dentro de la casa y espera ver si estos conflictos se resuelven o terminan influyendo en el rumbo del reality.