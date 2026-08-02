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Sabrina Sabrok quiere cantar en frente de Claudia Sheinbaum: “Me gustaría ir a La Mañanera”

La famosa comentó que quiere presentar una canción tal y como lo hizo de forma reciente El Bogueto

Sabrina Sabrok quiere cantar en frente de Claudia Sheinbaum: “Me gustaría ir a La Mañanera” (RS)
Sabrina Sabrok quiere cantar en frente de Claudia Sheinbaum: “Me gustaría ir a La Mañanera” (RS)
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Sabrina Sabrok, figura conocida por sus numerosas cirugías y carrera mediática, expresa su deseo de cantar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como La Mañanera del Pueblo, motivada por la reciente participación de otros artistas en ese espacio.

La también cantante comenta este 2026, en entrevista con el programa Hoy y el canal de Eden Dorantes en YouTube, que quiere presentar una canción y considera que si ya hay músicos invitados, ella también podría hacerlo: “Me gustaría ir a La Mañanera. Eso es algo que he estado diciendo, porque como vi que ya hay artistas que van, pues yo dije: ¿por qué no presentar mi canción ahí en La Mañanera, a ver si quieren?”.

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Sabrina Sabrok busca un espacio en La Mañanera de Claudia Sheinbaum

La participación reciente del reguetonero El Bogueto en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el 23 de julio de 2026 sirve de antecedente para el interés de Sabrok. El cantante acudió para promover el concurso México Canta 2026 y motivar a jóvenes talentos. Su presencia, que incluye un mensaje para los nuevos artistas y la interpretación de un fragmento de su tema musical frente a la mandataria, provocó reacciones intensas en redes sociales. El Bogueto fue objeto de burlas y críticas por su estilo y forma de hablar en un espacio institucional. Ante las críticas, respondió en redes sociales pidiendo que quienes lo juzgan primero den el ejemplo antes de opinar sobre el trabajo de otros.

Sabrok señala que la apertura de La Mañanera a figuras del espectáculo hace posible su propia propuesta. Considera legítima su intención de llevar su música a un foro nacional, impulsada por el precedente del reguetonero. “¿Por qué no presentar mi canción ahí en La Mañanera, a ver si quieren?”, insiste en la entrevista con Hoy y Eden Dorantes.

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Sabrina Sabrok celebró 50 años con nuevos tatuajes en el rostro (Foto: Cortesía)
Sabrina Sabrok celebró 50 años con nuevos tatuajes en el rostro (Foto: Cortesía)

Cirugías y récords: el otro tema de Sabrok

Durante la conversación, Sabrok aborda el tema de sus cirugías estéticas. Asegura que suma cincuenta intervenciones, realizadas entre los veinte y los cuarenta años, pero aclara que desde hace quince años no se somete a nuevas operaciones.

“No necesito, porque hay muchos tratamientos nuevos que son sin cirugía. Hay muchos tratamientos muy avanzados, pues que te hacen lifting, que te hacen reducción de abdomen, de todo, sin cirugía”, explica. Añade que sus pechos pesan cinco kilos cada uno y que nunca se ha retirado volumen desde que obtuvo el récord Guinness en 2006: “Nunca me las quité desde que tuve el récord Guinness en el 2006”.

Sabrok descarta aumentar el tamaño de sus implantes por razones de salud: “Más no me conviene porque no aguantaría mi espalda. Así yo creo que está bien. Veinte años con las bubis, ningún problema”. Reconoce que ya no busca romper récords y que hoy prefiere los procedimientos modernos no invasivos, en lugar de nuevas cirugías.

El precedente de El Bogueto en Palacio Nacional

La presencia de artistas en La Mañanera se vuelve tema de discusión nacional luego de la asistencia de El Bogueto. El reguetonero presenta avances del concurso binacional México Canta 2026, cuyo objetivo es apoyar a jóvenes talentos musicales. En el evento, El Bogueto canta frente a la presidenta y asistentes, lo que provoca una ola de comentarios críticos en redes sociales, principalmente por su estilo urbano y su forma de hablar.

El artista responde a sus detractores desde sus cuentas personales: “Primero den el ejemplo antes de juzgar o criticar el trabajo de los demás”, afirma en sus historias. La polémica por su presencia abre la puerta a que otras figuras del entretenimiento, como Sabrina Sabrok, soliciten también un lugar en la conferencia matutina.

El Bogueto llega a La Mañanera: el motivo detrás de su visita y el discurso musical frente a Sheinbaum (RS)
El Bogueto llega a La Mañanera: el motivo detrás de su visita y el discurso musical frente a Sheinbaum (RS)

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