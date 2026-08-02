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Video viral: aspirante de Morena a Guerrero se limpia la cara después de que una mujer se le acerca

La grabación difundida en plataformas digitales desató lecturas críticas sobre una aspirante de Morena en Guerrero

La difusión de un clip sin fecha ni lugar verificados desató lecturas críticas sobre una aspirante de Morena en Guerrero

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Un video en el que aparece Esthela Damián Peralta, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero y quien se desempeñó como consejera jurídica de la Presidencia durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, comenzó a circular en plataformas digitales y generó comentarios entre usuarios de redes sociales.

De acuerdo con el material que se ha difundido en internet, en las imágenes se observa a una mujer que se acerca a Damián con intención de saludarla. Hasta el momento, no ha sido posible confirmar de forma independiente el contexto completo del video —como la fecha, el lugar o el evento en el que fue grabado— por lo que la información aquí presentada se basa en lo que ha trascendido en redes sociales.

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A través de un video en su cuenta de X, Esthela Damián agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza al haberla nombrado Consejera Jurídica, cargo que deja este 30 de abril y será ocupado por Luisa María Alcalde. (Crédito: X/@esthela_damian)

Lo que se aprecia en las imágenes

Según lo que muestra el video difundido en plataformas digitales:

  • Una mujer se aproxima a Esthela Damián con un gesto de saludo.
  • En las imágenes se observa una distancia entre ambas durante el acercamiento.
  • Posteriormente, la aspirante morenista se retira los lentes.
  • Se le ve tomar un pañuelo o trapo con el que se limpia el rostro.

No existe, hasta el momento, una declaración oficial de Esthela Damián ni de su equipo de campaña que explique el contexto de la interacción o los motivos del gesto registrado en el video.

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El clip, difundido en plataformas digitales, muestra a una mujer que intenta saludarla y luego a la exconsejera jurídica retirándose los lentes y limpiándose el rostro con un pañuelo, sin datos verificables
El clip, difundido en plataformas digitales, muestra a una mujer que intenta saludarla y luego a la exconsejera jurídica retirándose los lentes y limpiándose el rostro con un pañuelo, sin datos verificables

Reacciones en redes sociales

Tras la difusión del clip, usuarios de distintas plataformas compartieron el video acompañado de comentarios críticos hacia la aspirante, cuestionando la interacción con la persona que se le acercó. Algunos internautas retomaron el episodio para señalar una supuesta contradicción entre el discurso político de cercanía con la ciudadanía y lo mostrado en las imágenes.

Cabe destacar que se trata de interpretaciones y reacciones de usuarios en redes sociales, no de una versión confirmada oficialmente por las partes involucradas.

Contexto de la aspirante

Esthela Damián renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia a finales de abril para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero rumbo a las elecciones de 2027. Ha señalado públicamente que su cercanía con Claudia Sheinbaum no implica un respaldo directo de la mandataria a su aspiración, y que su candidatura se sustenta en trabajo territorial en el estado.

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