Video: usuarios captan fuerte movimiento de una cabina del Cablebús durante tormenta en CDMX

El desembarque preventivo en la Línea 1 del Cablebús, tras registrarse descargas atmosféricas en Gustavo A. Madero, reabre el debate sobre los márgenes de seguridad y la continuidad del servicio en episodios extremos

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Una intensa tormenta con granizo afectó la tarde-noche del sábado 1 de agosto de 2026 a distintas zonas del norte y oriente de la Ciudad de México, entre ellas la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). Como parte de los protocolos de seguridad, las autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) iniciaron el desembarque preventivo de usuarios de la Línea 1 del Cablebús, que conecta Indios Verdes con Cuautepec, debido a la actividad eléctrica registrada en la zona.

De acuerdo con reportes difundidos por autoridades capitalinas, a las 21:00 horas la red de transporte ya operaba con normalidad tras la suspensión temporal.

La dependencia despliega acciones por el temporal del sábado 1 de agosto de 2026, con pronóstico de 30 a 49 mm en cuatro alcaldías y de 15 a 29 mm en el resto de la capital

El video que circula en redes sociales

En plataformas como X, bajo los hashtags #Cablebús y #Video, usuarios compartieron grabaciones realizadas desde el interior de una cabina en el tramo Indios Verdes-Cuautepec, en las que se aprecia movimiento durante la tormenta. Las publicaciones, etiquetadas hacia la cuenta @TuAlcaldiaGAM, circularon mientras el fenómeno meteorológico se encontraba activo en la demarcación.

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Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por el STE o la Secretaría de Movilidad (Semovi) un pronunciamiento específico sobre el contenido de estos videos en particular, por lo que la información corresponde a lo que se observa en las grabaciones difundidas en redes y no debe tomarse como un hecho verificado de forma independiente.

Contexto: una jornada de alertas en toda la capital

La tormenta del sábado llevó a las autoridades a activar dos niveles de alerta en la ciudad:

Alerta naranja en Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, por lluvias de entre 30 y 49 mm y presencia constante de granizo.

Alerta amarilla en el resto de las alcaldías, incluida Gustavo A. Madero, por lluvias de entre 15 y 29 mm y posible granizada.

Como parte de la respuesta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó el Operativo Tlaloque2026 para atender incidencias derivadas del temporal en distintos puntos de la capital.

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El video muestra una calle urbana por la noche, cubierta por una capa blanca de granizo. Se observan fragmentos de hielo sobre el pavimento y las aceras. Edificios comerciales con letreros iluminados, como 'Starbucks Coffee' y 'KFC', son visibles a lo largo de la vía. También se aprecian vehículos estacionados y algunas personas transitando. Las imágenes corresponden a la Avenida Montevideo, cerca de su cruce con la Avenida Politécnico, en la colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A Madero. Este contenido es una cobertura de evento.

Afectaciones adicionales reportadas

Entre los reportes vinculados a la tormenta destacan:

Encharcamientos e inundaciones en la zona de Indios Verdes, en GAM.

Acumulación de granizo de varios centímetros en calles de la alcaldía.

La caída de un árbol de 15 metros en Eje 4 Norte, colonia Valle del Tepeyac.

Reducción de velocidad y suspensiones temporales en otros sistemas de transporte público, como Metro y Metrobús, como medida preventiva ante la tormenta.

Protección Civil capitalina recomendó a la población evitar cruzar calles inundadas, no resguardarse bajo árboles ni estructuras metálicas durante la tormenta y retirar basura de las coladeras para prevenir encharcamientos adicionales.

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