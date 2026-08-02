Cómo opera el ‘task scam’, la nueva estafa por WhatsApp que utiliza el nombre de empresas reconocidas

Los delincuentes ofrecen supuestos empleos de medio tiempo o trabajo remoto con actividades muy simples. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las ofertas de trabajo que prometen ganar cientos o miles de pesos al día por realizar tareas sencillas desde el celular se han convertido en una de las modalidades de fraude digital con mayor crecimiento en los últimos meses. Este esquema, conocido internacionalmente como task scam, ya circula de forma masiva en WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones de mensajería.

En México, diversos usuarios han reportado recibir mensajes de supuestos reclutadores que aseguran trabajar para compañías ampliamente conocidas, como Mercado Libre, plataformas de comercio electrónico, agencias de marketing o empresas internacionales. Sin embargo, detrás de esas propuestas laborales se encuentra un fraude diseñado para convencer a las víctimas de realizar depósitos de dinero.

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Aunque la mecánica puede variar ligeramente, el objetivo siempre es el mismo: hacer creer a la persona que está obteniendo ganancias fáciles para después solicitarle pagos con el argumento de desbloquear tareas, liberar comisiones o recuperar sus supuestas ganancias.

¿Qué es el task scam?

El task scam (traducido como “estafa de tareas”) es un fraude en línea en el que los delincuentes ofrecen supuestos empleos de medio tiempo o trabajo remoto con actividades muy simples, entre ellas:

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Dar “Me gusta” a publicaciones.

Seguir cuentas en redes sociales.

Escribir reseñas de productos.

Ver videos.

Suscribirse a canales.

Calificar comercios o aplicaciones.

Realizar pequeñas tareas digitales.

A cambio prometen pagos inmediatos o ingresos diarios muy superiores a los de un empleo convencional, una estrategia diseñada para despertar el interés de quienes buscan ingresos adicionales.

En muchos casos, el primer contacto ocurre mediante un mensaje inesperado de WhatsApp, donde un supuesto reclutador afirma haber obtenido el número telefónico del usuario por medio de una bolsa de trabajo o una empresa de recursos humanos.

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Así opera la nueva estafa por WhatsApp

Los especialistas en ciberseguridad identifican un patrón común en este tipo de fraude:

El usuario recibe un mensaje ofreciendo un empleo con horarios flexibles y altos ingresos.

Le asignan tareas extremadamente sencillas.

Después de completar las primeras actividades, recibe pequeñas cantidades de dinero para generar confianza.

Posteriormente le ofrecen acceder a tareas “premium” con mayores ganancias.

Para desbloquearlas le solicitan realizar un depósito o invertir una cantidad de dinero.

Una vez hecho el pago, aparecen nuevas cuotas, impuestos, verificaciones o depósitos obligatorios.

Finalmente la víctima pierde el acceso al grupo, la plataforma o al supuesto asesor, junto con el dinero transferido.

Precisamente esa primera recompensa económica hace que muchas personas crean que el empleo es legítimo y continúen enviando dinero con la expectativa de recuperar una cantidad mucho mayor.

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Señales para identificar un task scam

Si recibes una oferta laboral inesperada, conviene prestar atención a estas señales de alerta:

Prometen ingresos muy elevados por tareas simples.

El contacto llega desde un número desconocido, muchas veces internacional.

Ofrecen incorporarte de inmediato sin entrevista.

Solicitan descargar aplicaciones o ingresar a plataformas desconocidas.

Piden realizar depósitos para liberar pagos o comisiones.

Insisten en que la oferta tiene cupos limitados y debe aceptarse de inmediato.

Utilizan nombres o logotipos de empresas conocidas sin comprobar su autenticidad.

La CONDUSEF también ha alertado sobre fraudes que utilizan el nombre e imagen de instituciones o empresas legítimas para solicitar información personal o depósitos anticipados, recomendando verificar siempre la autenticidad del contacto antes de compartir datos o enviar dinero.

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¿Qué hacer si recibes uno de estos mensajes?

Los expertos recomiendan no responder ni interactuar con este tipo de ofertas si generan sospechas.

Las principales medidas de prevención son:

No realizar depósitos para acceder a un supuesto empleo.

No compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

Confirmar las vacantes únicamente en los sitios oficiales de las empresas.

Bloquear y reportar el número desde WhatsApp .

Denunciar el intento de fraude si se detecta una suplantación de identidad.

En caso de que el mensaje mencione a una empresa específica, lo más recomendable es ingresar directamente a su portal oficial de empleo o comunicarse mediante sus canales autorizados para confirmar si la vacante realmente existe. De esta manera es posible evitar caer en una modalidad de fraude que aprovecha la necesidad de conseguir ingresos rápidos para obtener dinero de las víctimas.

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¿Por qué utilizan nombres de empresas reconocidas?

Uno de los elementos más importantes del task scam es la suplantación de identidad de empresas con gran reconocimiento.

Los estafadores suelen mencionar marcas populares para transmitir confianza y convencer a la víctima de que realmente están realizando un proceso de contratación.

En semanas recientes, numerosos casos utilizaron el nombre de Mercado Libre, aunque también pueden hacerse pasar por empresas de logística, comercio electrónico, turismo, entretenimiento o tecnología.

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La propia Mercado Libre advierte que las oportunidades laborales únicamente se publican a través de sus canales oficiales y recomienda desconfiar de cualquier oferta recibida por WhatsApp que no pueda verificarse. Asimismo, señala que nunca solicita pagos, contraseñas ni información financiera para participar en procesos de contratación.