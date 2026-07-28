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Quién es Mauricio Vaca, la ex pareja de Mariana Ochoa antes de entrar a La Casa de los Famosos 2026

La cantante reveló que llegó soltera a La Casa de los Famosos México 4 tras terminar una relación de 8 años

Quién es Mauricio Vaca, la ex pareja de Mariana Ochoa antes de entrar a La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
Quién es Mauricio Vaca, la ex pareja de Mariana Ochoa antes de entrar a La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
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La cantante mexicana, Mariana Ochoa, fue una de las tres sorpresas que se guardó la producción hasta el final para revelar como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, esto pese a que la propia actriz negó su participación en semanas anteriores.

Mariana fue revelada como participante del reality de Televisa hasta la gala de inauguración, y en sus primeras interacciones dentro del encierro sorprendió al revelar que entraba soltera, ya que terminó su relación de 8 años con su ahora expareja.

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La ex integrante de OV7 tenía una larga relación con el empresario Mauricio Vaca Tavera, con quien terminó recientemente previo a su ingreso a La Casa de los Famosos México, donde actualizó su estado sentimental.

¿Quién es Mauricio Vaca, ex pareja de Mariana Ochoa?

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Mauricio Vaca Tavera es un empresario y director de Administración y Finanzas (CFO) de Cinépolis, mantuvo un perfil alejado de los medios pese a su relación con la cantante y actriz Mariana Ochoa.

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Se desempeña en el ámbito corporativo como director financiero de la cadena exhibidora, y mantuvo una relación de 8 años con la cantante. La relación llegó a su fin cuando Mariana Ochoa confirmó su soltería al ingresar al reality show.

¿Por qué terminó la relación de Mariana Ochoa y Mauricio Vaca?

En el primer brindis dentro de la casa, Mariana Ochoa confirmó su ruptura: “Yo soy Mariana. No tengo crisis de identidad, pero también hago de todo. Soy muy hiperactiva. Soy cantante principalmente, pero también soy actriz, he conducido, hago teatro, soy mamá de dos niños de 10 y 12 años (...) entro a esta casa soltera, venía de una relación de ocho años, así que no sé qué me espera”, expresó la exintegrante de OV7.

La actriz explicó que su relación de ocho años terminó sin pleitos ni una ruptura ligada a falta de amor, se lo contó a Karina Torres durante una conversación en la primera tarde que compartieron en La Casa de los Famosos México.

La conductora de ‘Sale el Sol’ narró en un live que fue asaltada en Tlajomulco de Zúñiga, junto al youtuber Alberto del Arco y Bazooka
La conductora de ‘Sale el Sol’ narró en un live que fue asaltada en Tlajomulco de Zúñiga, junto al youtuber Alberto del Arco y Bazooka. Foto: Imagen Televisión, YouTube

Ochoa dijo que el quiebre llegó cuando “de repente” su vida cambió y la pareja se dedicó menos tiempo, al grado de tener que sentarse a hablar porque “no tenemos tiempo”.

También planteó el cierre como un proceso abierto. “La vida dirá”, dijo Mariana Ochoa a Karina Torres. “Pero hay ciclos, también”.

En esa misma plática, Mariana Ochoa describió a su entonces novio como “bueno”, aunque admitió dudas sobre el rumbo de la relación. “Él es bueno, ese es el tema. Pero no sé...”, dijo Ochoa.

La exintegrante de OV7 insistió en que no hubo una pelea como detonante. “No nos peleamos. No fue falta de amor”, señaló Mariana Ochoa.

Mariana Ochoa revela quién se quedó cuidando a sus hijos durante el encierro en La Casa de los Famosos

(Infobae México/Jenifer Nava)

La actriz comentó que sus hijos se quedaron con su papá, pese a que meses antes ella decía que él no cumplía con el pago de pensión alimenticia.

De acuerdo con su testimonio, esa experiencia personal también se convirtió en material para su música: Ochoa dijo que se inspiró en lo vivido para lanzar un sencillo que se hizo viral.

Ya dentro de La Casa, Mariana Ochoa volvió a contar que el papá de sus hijos no la ayuda económicamente cuando los niños se enferman, aunque reafirmó que él se quedó cuidándolos.

¿Quién es el padre de los hijos de Mariana Ochoa?

Mariana Ochoa
(La Casa de los Famosos México)

El divorcio marcó una etapa decisiva en la vida personal de Mariana Ochoa, exintegrante de OV7. La separación de su segundo esposo, Patricio de la Peña, se produjo en 2018, según explicó la cantante en una entrevista televisiva, donde reconoció que la distancia y la falta de comunicación influyeron de forma determinante en el desenlace. Mientras él residía en Cancún, Mariana desarrollaba su carrera en la Ciudad de México, lo que dificultó la convivencia.

De esa relación nacieron Valentina y Salvador. Mariana relató en el programa El minuto que cambió mi destino que quedó embarazada de Valentina antes de casarse y que la boda se realizó cuando la niña tenía seis meses. A lo largo de su vida, la artista ha atravesado dos matrimonios y ha compartido cómo la maternidad y los desafíos personales han influido en sus decisiones y su trayectoria.

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