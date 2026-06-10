México y Sudáfrica fortalecen alianza deportiva a las puertas del Mundial 2026

(CONADE)

A unas horas del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica, autoridades deportivas de ambos países sostuvieron una reunión en la Ciudad de México para reforzar la cooperación bilateral y explorar proyectos conjuntos enfocados en el deporte de alto rendimiento y el desarrollo social.

El encuentro fue encabezado por el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, y el ministro de Deporte, Arte y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, quienes coincidieron en el papel del deporte como una herramienta de transformación social.

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México y Sudáfrica acuerdan impulsar proyectos deportivos conjuntos

(CONADE)

La reunión se llevó a cabo en Villas Tlalpan, complejo perteneciente a la CONADE, donde ambas delegaciones dialogaron sobre estrategias para fortalecer el intercambio y la colaboración en materia deportiva.

Durante su mensaje de bienvenida, Rommel Pacheco deseó éxito a la representación sudafricana en el arranque de la Copa del Mundo y destacó el valor de la competencia más allá de los resultados.

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“Estamos muy contentos de que nos visiten y les deseamos el mejor de los éxitos en la inauguración de la Copa del Mundo. En el deporte siempre hay un ganador y un perdedor, pero el mayor triunfo es dar todo en el campo. Sé que ustedes se llevarán el cariño y aplauso de todo México”, expresó el titular de la CONADE.

El Mundial Social, parte del legado que busca dejar México

(CONADE)

En el encuentro, Pacheco Marrufo presentó los avances del Mundial Social México 2026, iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca ampliar el acceso al deporte y detectar nuevos talentos a través de competencias escolares y comunitarias.

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El dirigente explicó que el proyecto contempla la realización anual de torneos como la Copa CONADE y la Copa Escolar, además de acciones de infraestructura deportiva en distintas regiones del país.

“Nuestra Presidenta tiene la visión de que el Mundial Social va a dejar un legado en nuestro país: el semillero del futbol más grande a través de la Copa CONADE y la Copa Escolar, competencias que se van a realizar año con año con el objetivo de detectar el talento, y que todas y todos puedan hacer deporte”, señaló.

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Asimismo, destacó que se han construido más de 4 mil canchas de futbol como parte de una estrategia que combina el impulso al deporte de alto rendimiento con programas de inclusión social.

“La visión que tenemos en nuestro país va en dos líneas: el deporte de alto rendimiento y el deporte social como transformador de sociedad”, agregó.

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Sudáfrica reconoce el modelo deportivo mexicano

(CONADE)

Por su parte, Gayton McKenzie agradeció la recepción brindada por las autoridades mexicanas y resaltó las coincidencias entre ambos países respecto al papel que desempeña el deporte en el desarrollo de las comunidades.

“Llego a México en un momento extraordinario y sé que nuestra historia va a quedar entrelazada, porque el deporte acarrea memorias y recuerdos que pueden llevar una nación hacia adelante. Sudáfrica y México comparten una filosofía: el deporte puede ser un transformador social para el gobierno y puede curar una nación fracturada”, afirmó.

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El funcionario sudafricano también reconoció las políticas implementadas en México para fomentar la práctica deportiva y ampliar las oportunidades para jóvenes de sectores vulnerables.

“Puedo ver que la CONADE trabaja bajo esta filosofía, sobre dar a las personas de los barrios y zonas marginadas una razón por la cual soñar. Quiero felicitarlos por su preparación científica e inversión en infraestructura. Estoy realmente emocionado por este trabajo en conjunto”, concluyó.

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La reunión contó además con la participación de funcionarios de la CONADE, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y miembros de la delegación sudafricana, en un encuentro que buscó sentar las bases para una colaboración deportiva más estrecha entre ambas naciones.