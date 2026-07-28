Medallero mexicano: estas son las preseas que lleva nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El mexicano Iker Casas celebra tras derrotar al colombiano Miguel Trejos en la final de los -80kg del taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el lunes 27 de julio de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Fernando Vergara)

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La delegación mexicana volvió a demostrar por qué es la principal favorita para conquistar el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Durante la jornada del lunes 27 de julio, los atletas nacionales firmaron una actuación sobresaliente al sumar 30 medallas, de las cuales 11 fueron de oro, resultado que permitió ampliar su ventaja en la clasificación de la competencia regional.

Con una representación integrada por 646 deportistas, México continúa acumulando éxitos en distintas disciplinas y mantiene el objetivo de conquistar por tercera edición consecutiva el primer lugar del medallero, luego de los títulos obtenidos en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

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El primer bloque de preseas llegó desde el bádminton, donde Luis Montoya consiguió la medalla de bronce en la modalidad individual varonil. A ese resultado se unió Job Castillo, quien también terminó en el tercer puesto de singles. Posteriormente, Luis Montoya y Juan Torres se subieron al podio en dobles masculinos, mientras que Vanesa García y Vanessa Villalobos hicieron lo propio en la rama femenil.

Vanesa García y Vanessa Villalobos se llevaron la Medalla de Bronce en Bádminton en la modalidad de Dobles Femenil

En el esquí acuático, México volvió a dominar la modalidad de wakeboard. Natasha Landsmanas se proclamó campeona en la prueba femenil y, más tarde, Pablo Monroy hizo lo mismo en la categoría masculina para aportar dos nuevas medallas de oro.

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Natasha Landsmanas se llevó la Medalla de Oro tras quedar primera en Esqui Acuático en la prueba de Wakeboard

Otra de las disciplinas que entregó excelentes resultados fue el remo. Kenia Lechuga conquistó el primer lugar en la prueba W1x, mientras que Alexis López hizo lo propio en la categoría M1x, confirmando el gran nivel de los remeros mexicanos.

La mexicana registró un tiempo de 7:27.73 minutos en la final de la prueba LW1x, demostrando un dominio absoluto ante rivales de Irlanda y Países Bajos. (X/ @COM_Mexico)

El rugby femenil también colaboró con la cosecha nacional al quedarse con la medalla de plata tras disputar una intensa final.

El ciclismo de pista fue uno de los grandes protagonistas del día. Jessica Salazar, Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo conquistaron el oro en la velocidad por equipos femenil, mientras que Ridley Malo, Edgar Verdugo y Jafet López hicieron lo propio en la rama varonil.

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Yareli Acevedo, Sofía Arreola, Antonieta Gaxiola y Andrea Robles conquistaron el segundo lugar en la persecución por equipos femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Asimismo, Ignacio Prado, Ricardo Peña, Sebastián Ruiz y Ulises Castillo obtuvieron la medalla de plata en la persecución por equipos masculina. En la rama femenil, Sofía Arreola, Yareli Acevedo, Antonieta Gaxiola y Andrea Robles también finalizaron en el segundo lugar de la persecución por equipos.

En taekwondo, la representación mexicana mantuvo la tradición de subir al podio. José Nava ganó el bronce en los 74 kilogramos; Karla Rodríguez obtuvo la plata en los 62 kilogramos; Fabiola Villegas consiguió el bronce en los 57 kilogramos; Iker Casas se llevó el oro en los 80 kilogramos y Leslie Soltero añadió una plata en la categoría de 67 kilogramos.

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La gimnasia artística también entregó grandes resultados gracias a Marina Malpica, quien conquistó la medalla de oro en el All Around individual. En esa misma prueba, Ana Luisa Abraham se quedó con la plata.

Finalmente, el ecuestre cerró la jornada con dos títulos más. Fernando Parroquín obtuvo el oro en el evento completo individual, mientras que el equipo mexicano también se coronó campeón en la competencia por equipos.

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México quiere extender su dominio histórico

Antes del arranque de Santo Domingo 2026, México acumulaba 4,252 medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, distribuidas en 1,523 oros, 1,439 platas y 1,290 bronces.

La mejor actuación del país se registró en San Salvador 2023, cuando conquistó 353 preseas, incluidas 145 de oro. Con las 30 medallas obtenidas el 27 de julio, la delegación mexicana mantiene un paso firme para volver a terminar como la nación más ganadora de la justa regional y confirmar su hegemonía deportiva en Centroamérica y el Caribe.

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