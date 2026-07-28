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Macabro 2026: programación y todos los detalles sobre el Festival Internacional de Cine de Horror de CDMX

El festival arranca su edición de aniversario en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Festival Macabro 2026
El festival de cine de horror más longevo de México llega a su edición de aniversario con estrenos, un clásico español de culto, inteligencia artificial y, por primera vez, videojuegos independientes de terror. (Facebook Macabro)
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El Festival Macabro FICH llega a su edición 25 del 12 al 23 de agosto de 2026 con una programación que desborda los límites del cine de terror: 20 sedes en la Ciudad de México, más de 60 cortometrajes nacionales e internacionales, una primera incursión en los videojuegos y una jornada dedicada a la inteligencia artificial aplicada al género.

La selección de cortometrajes reúne 17 proyectos mexicanos, 23 internacionales provenientes de 13 países —entre ellos Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Canadá, Portugal, Colombia, Australia, Francia y los Países Bajos— y 24 animados, 9 de ellos presentados por FOCINE y PROCINE. En conjunto, los cortos exploran el terror sobrenatural, el psicológico, el folk horror, el body horror y la ciencia ficción.

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“Una historia de encuentros, de películas espeluznantes, de momentos inolvidables y de todos los que han hecho del cine de horror un lugar para volver una y otra vez”, anunció el festival a través de sus redes sociales.

Inauguración en el Teatro de la Ciudad

Festival Macabro 2026
Del 12 al 23 de agosto, la Ciudad de México recibe más de 60 cortometrajes, una premier con Eli Roth y ocho videojuegos indie de horror en la edición que conmemora los 25 años de Macabro FICH. (Macabro Facebook)

La inauguración ocurre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” con Gaua, el tercer largometraje del director vasco Paul Urkijo. La cinta reconstruye la cacería de brujas en el País Vasco del siglo XVII a través de Kattalin, una mujer que huye hacia el bosque tras una vida de opresión y encuentra criaturas de la mitología vasca. Gaua llega con tres nominaciones en los Premios Goya: Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, y Mejores efectos especiales.

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Urkijo construyó su carrera dentro del cine fantástico y de terror folclórico desde Errementari en 2017. Su segundo largometraje, Irati, fue nominado en los Goya por Mejor guión adaptado y compitió en el Festival de Sitges por Mejor Película.

Estrenos, clásicos y una noche de true crime

El Heladero, protagonizada por Ari Millen, Benjamin Byron Davis y Eli Roth, llega como premier en colaboración con Diamond Films. La función es gratuita y las invitaciones se distribuyen por las redes sociales del festival. La trama transcurre en un pueblo veraniego donde un heladero desata el caos entre sus clientes.

El clásico español ¿Quién puede matar a un niño?, del director Narciso Ibáñez Serrador, regresa a la pantalla en función única el miércoles 19 de agosto en la Cineteca Nacional México, en colaboración con el Festival Caostica. La película cumple 50 años y narra la historia de una pareja inglesa que llega a un pueblo cuyos únicos habitantes son niños que los observan en silencio.

El martes 18 de agosto, el Museo Casa de Carranza recibe la primera Noche del True Crime del festival, con entrada libre. La apertura es Altona, debut cinematográfico de los hermanos Affolter, que combina animación con testimonios sobre un ataque que devastó a una comunidad.

Festival Macabro 2026
La 25.ª edición de MACABRO FICH reúne en 20 sedes de la Ciudad de México un programa que incluye el premier de El Heladero con Eli Roth. (Macabro Film Festival)

La jornada del 20 de agosto en el Centro de Cultura Digital propone una masterclass del cineasta español José Texeira, la exhibición de Memoria Lacerada —segunda película del director mexicano Lex Ortega realizada con inteligencia artificial— y el cortometraje Margoth et Kassandra del también mexicano León Landazuri. La entrada es libre.

Por primera vez en su historia, MACABRO FICH presenta una selección de ocho videojuegos independientes de horror en la Feria Geek, con el apoyo de Asus y Masamune. Los títulos incluyen Call of the Elder Gods, Welcome to Elderfield, Neve, Ground Zero, Grime II, Luna Abyss II, Hordes of Hunger y Subversive Memories, este último inspirado en los survival horror de la generación PlayStation 1.

25 carteles y un libro para documentar un cuarto de siglo

Festival Macabro
Inaugruación del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. (Facebook Macabro)

El 13 de agosto, el Museo Mexicano del Diseño —en Bucareli 35, alcaldía Cuauhtémoc— inaugura ARS MACABRA: 25 años de milagros, carteles y fetiches, exposición que reúne todos los carteles del festival desde su primera edición. Es la primera vez que el archivo gráfico completo se exhibe de forma pública y continua.

El mismo día, a las 17 horas, el Museo Casa de Carranza presenta el libro ARS MACABRA: 25 años de invocaciones, películas y monstruos, coordinado por los críticos Javier Quintanar Polanco, Alberto Acuña Navarijo y AJ Navarro. El volumen incluye fotografías de archivo, stills de películas, notas de prensa y documentos históricos, con la participación de Edna Campos, directora de MACABRO FICH.

Programación del Festival Macabro 2026

Selección de cortometraje mexicano de horror:

  • MemoNeura — México
  • Cuando miras en los ojos de la bestia — México
  • Año de casados — México
  • Milagros — México
  • Lucrecia y las brujas — México
  • Curandero — México
  • Reflejos Cotidianos — México
  • Madre Mía — México
  • Ansia — México
  • Bloody Glamping — México
  • Metamorfosis — México
  • El brazo de don Acacio — México
  • Ofrenda — México
  • ¡Abre las piernas! — México, España, Suiza
  • El coleccionista — MéxicoLa resiliencia — México
  • Utemecatla, Semana Santa — México

Selección de cortometraje internacional de horror:

  • Midnight City — Estados Unidos
  • O Véu — Brasil
  • Los Elegidos — Argentina, Uruguay
  • Borbulha — Portugal
  • Check Please — Estados Unidos
  • Cosa Mala — España
  • Summoned — Canadá
  • A Hand to Hold — Inglaterra
  • Esta Noite Minha Alma Partirá — Brasil
  • Silver Anniversary — Estados Unidos
  • Los murciélagos han abandonado el campanario — España
  • Heirlooms — Canadá, Estados Unidos
  • No es el fin del mundo — Colombia
  • Open Mic — España
  • The Taste of Your Scales — Canadá
  • Headphones — Australia
  • Pocongdorie — Países Bajos
  • The Last Snow — Francia
  • Forever, Liam — Venezuela, Canadá
  • Obey! — Estados Unidos
  • Señuelo — España
  • Lick Me — Argentina, Reino Unido, Brasil
  • Homonym — Inglaterra

La programación completa y las 20 sedes —que incluyen la Cineteca Nacional México, la Cineteca Nacional de las Artes, la Casa del Cine, el Cinematógrafo del Chopo, la Biblioteca Vasconcelos, el FARO de Oriente, el FARO Cosmos y la plataforma digital nuestrocine.mx, entre otros espacios— están disponibles en los canales oficiales del festival.

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