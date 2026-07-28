Cuánto cuesta la lujosa camioneta que Fede se ganó en La Casa de los Famosos México y le regalará a Karina Torres

Cuánto cuesta la lujosa camioneta que Fede Vigevani se ganó en La Casa de los Famosos México y se la regalará a Karina Torres (RS)

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El creador de contenido Fede Vigevani se convierte este lunes en el primer líder semanal de La Casa de los Famosos México 2026 tras ganar la prueba de liderazgo “Movilidad inteligente”, donde obtiene inmunidad total, acceso a la Suite del Líder y un vehículo Leapmotor B10, un SUV compacto eléctrico con autonomía de hasta 990 km.

El premio destaca entre los más valiosos entregados por el reality en sus cuatro temporadas, y Vigevani manifiesta su deseo de regalar el auto a su compañera Karina Torres, decisión que queda pendiente por aprobación de la producción.

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Leapmotor B10: SUV eléctrico de rango extendido con precio de $575,000 pesos

El Leapmotor B10, color azul claro, corresponde a un SUV compacto eléctrico de rango extendido (REEV) equipado con tecnología “Ultra Híbrida”. Este modelo suma una autonomía total de 990 km combinando una batería de 18.8 kWh y un generador a gasolina de 1.5 litros. El precio en el mercado mexicano inicia en $575,000 pesos para la versión completamente equipada.

En el interior, el SUV integra una pantalla táctil central de 14.6 pulgadas, cuadro digital de instrumentos de 8.8 pulgadas, techo panorámico y sistema de sonido con 12 bocinas. La seguridad queda a cargo de siete bolsas de aire y 17 funciones avanzadas de asistencia al conductor (ADAS).

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Como líder de la semana, Vigevani obtiene inmunidad total: ningún habitante puede nominarlo durante los próximos días (RS)

Prueba de liderazgo: Movilidad inteligente y dinámica inédita

La competencia por el liderazgo arranca con siete semifinalistas: Yanet García, Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Moisés Peñaloza, Flor Vigna, Gema Garoa y Fede Vigevani. La prueba exige manejar la Leapmotor B10 usando únicamente lentes de realidad aumentada, guiando el vehículo con el movimiento de la cabeza. La puntuación acumulada define el pase a la siguiente ronda.

En la fase final, los participantes deben abrir dos puertas al frente e identificar un banderín ingresando códigos. Vigevani es el primero en completar el reto y avanza junto a Peñaloza y Garoa. En el cierre, seleccionan un sensor de una mesa giratoria para encender las luces del SUV. Vigevani logra activar el sistema y se proclama líder.

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Beneficios obtenidos por Vigevani: inmunidad y suite renovada

El liderazgo otorga inmunidad total: ningún habitante puede nominar a Vigevani en la próxima ronda. Además, accede a la renovada Suite del Líder, con estética caribeña, mobiliario nuevo, colores pastel, mesa de billar, baños y jacuzzi. El público, por votación en WhatsApp, elige a Karina Torres como acompañante en la suite. La participante expresa emoción y nerviosismo al conocer la decisión.

Intento de regalar el auto a Karina Torres y respuesta de la producción

En el confesionario, Vigevani plantea la posibilidad de ceder el Leapmotor B10 a Karina Torres: “Me encantaría poder regalarle el auto a Karina. ¿Puedo hacer eso?”. La producción, representada por La Jefa, responde: “Bueno, eso ya lo veremos cuando salgas. No es una decisión que tengas que tomar ahora”. La petición permanece abierta y será uno de los temas a seguir en los próximos días.

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(Capturas de pantalla)

Misión secreta: Fede Vigevani como habitante infiltrado

Además del liderazgo, Vigevani cumple la función de habitante infiltrado. El público le asigna misiones a través de encuestas en el canal oficial de WhatsApp. La primera misión es esconder el papel de baño de toda la casa, acción que completa con éxito. La segunda instrucción es ocultar las orejeras antirronquidos entregadas a los habitantes del cuarto Ibiza, escondiéndolas en el vestidor de Cynthia Klitbo.

Los residentes más afectados son Ese Pérez, Yanet García y Aldo Rendón, quienes ya reportan noches sin dormir por los ronquidos de Ernesto Laguardia y la propia Klitbo.

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Otros habitantes con inmunidad: Cynthia Klitbo

Esta semana, Cynthia Klitbo también cuenta con inmunidad, obtenida por decisión de Gema Garoa al enviarla a la final de la Prueba del Líder. El resto de los habitantes permanece sujeto a nominación y a las dinámicas impuestas por la producción y el público.