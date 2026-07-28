¿Su nueva favorita? Gala Montes cuestiona por qué Flor Vigna no tuvo baile en su entrada a La Casa de los Famosos México

Flor Vigna (Instagram/Historias/Gala Montes)

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Gala Montes no dejó pasar la entrada de Flor Vigna a La Casa de los Famosos México sin hacer preguntas. La actriz cuestionó de forma directa por qué la producción no puso a bailar a la argentina, siendo bailarina profesional, cuando otros participantes sí tuvieron esa oportunidad en su ingreso.

“Oigan, sigo preguntándome por qué no pusieron a Flor Vigna a bailar. ¡Flor baila, cabrón!“, expresó Montes.

A lo que la influencer respondió colocando la publicación de Gala en sus historias de Instagram, agradeciendo el gesto de apoyo. Más tarde recordó la icónica entrada en su participación en el Supernova Genesis publicada en la cuenta de la plataforma de streaming Netflix latinoamérica y sugirió una nueva coreografía.

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La entrada que generó el debate

Montes reconoció que fue “la mejor entrada de todos los tiempos al ring”, pero insistió en que la ausencia del baile resultaba inexplicable (Composición fotográfica/Captura Instagram)

Vigna llegó al reality caminando. Montes reconoció que fue “la mejor entrada de todos los tiempos al ring”, pero insistió en que la ausencia del baile resultaba inexplicable dado el perfil artístico de la participante.

“Flor tuvo la mejor entrada de todos los tiempos al ring y entró caminando a la casa de los famosos. ¿Por qué? Y otros sí bailaron. ¿Por qué? ¿Por qué no bailó Flor? Si es la— ella es bailarina“, remarcó.

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“Flor tuvo la mejor entrada de todos los tiempos al ring y entró caminando a la casa de los famosos. ¿Por qué? (Netflix)

Netflix, Supernova Genesis y la indirecta de Vigna

El gesto tiene peso propio. En abril de 2026, Vigna había participado en ese evento de boxeo de influencers en la Arena Ciudad de México (Captura de pantalla/Flor Vigna Instagram)

Vigna retomó en sus historias un video que Netflix ya había publicado con una de sus coreografías de Supernova Genesis. Al compartirlo, la argentina lanzó una indirecta a la producción: sugirió que sería bueno reproducir una coreografía dentro de La Casa de los Famosos México.

El gesto tiene peso propio. En abril de 2026, Vigna había participado en ese evento de boxeo de influencers en la Arena Ciudad de México, donde se impuso por decisión unánime sobre la streamer mexicana Alana Flores y conquistó el cinturón de su categoría.

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La polémica previa con Lau Styling

“¿Pero vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste, hijos de p\\\”, se escuchó decir a la estilista en la grabación. La reacción en redes sociales fue inmediata y el llamado a boicotear el reality creció mientras Vigna permaneciera asociada a ella. (Lau Styling/Redes sociales)

El ingreso de Vigna al reality ya cargaba con un episodio polémico. Laura Villa, conocida como Lau Styling, estilista argentina radicada en México, había sido presentada como la asesora de imagen de la argentina para el programa. Días antes del estreno, un video de Villa insultando a aficionados mexicanos que celebraban el título de España en la final del Mundial 2026 se viralizó.

“¿Pero vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste, hijos de p\\\”, se escuchó decir a la estilista en la grabación. La reacción en redes sociales fue inmediata y el llamado a boicotear el reality creció mientras Vigna permaneciera asociada a ella.

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La argentina tomó distancia de forma rápida y pública. “Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo Laura. Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué de todas formas, le pedí que se retire del equipo y que pida perdón por lo sucedido", escribió Vigna en sus historias de Instagram. En un grupo de Telegram con seguidores fue más directa: “No tengo estilista. Voy a entrar desnuda o mal vestida o lo que fuese. Lo que me importa es no coincidir en estos valores”.

Villa publicó un comunicado en el que reconoció que sus palabras “generaron una reacción negativa”, aunque no ofreció una disculpa directa. La producción del reality no emitió ningún pronunciamiento al respecto.

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No era la primera vez que Lau Styling quedaba en el centro de una controversia vinculada al programa. Según informó Heraldo de México, la estilista había tenido un conflicto previo con Montes, quien la señaló por devolver prendas y artículos en mal estado tras su participación en una edición anterior.

Quién es Flor Vigna

Fuera de los realities, protagonizó las series Simona y Mi hermano es un clon, condujo El último pasajero y lanzó una carrera musical con sencillos como “Uy!” y “Lotería”. Cuenta con formación en danza con becas en academias de figuras como Julio Bocca y Reina Reech. (Instagram/@florivigna)

Florencia Giannina Vigna, de 32 años, es actriz, bailarina, cantante y boxeadora nacida en el barrio de Floresta, Buenos Aires. Su carrera despegó en el reality Combate, donde se consagró tricampeona, y luego se coronó dos veces en Showmatch: Bailando por un Sueño, en 2016 y 2017.

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Fuera de los realities, protagonizó las series Simona y Mi hermano es un clon, condujo El último pasajero y lanzó una carrera musical con sencillos como “Uy!” y “Lotería”. Cuenta con formación en danza con becas en academias de figuras como Julio Bocca y Reina Reech.

Quién es Gala Montes

Su paso por La Casa de los Famosos México amplió su proyección pública. En 2026 protagoniza la telenovela Corazón de Oro (Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

Gala Montes, nacida el 4 de agosto de 2000 en la Ciudad de México, debutó en televisión a los seis años en la serie La Niñera de TV Azteca. Con el tiempo acumuló papeles en El Señor de los Cielos de Telemundo y en la serie biográfica Hasta Que Te Conocí, disponible en Disney+.

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Su paso por La Casa de los Famosos México amplió su proyección pública. En 2026 protagoniza la telenovela Corazón de Oro* de Televisa, para la que también compuso e interpretó el tema principal, y prepara el lanzamiento de su primer álbum de estudio.