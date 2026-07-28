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“No tendrá impacto económico”: Greer descarta afectación por aranceles de Trump, pero continua investigación contra México

Estados Unidos avanza en investigación de aranceles contra México y otros 15 países por “exceso de capacidad industrial”, según USTR

El representante comercial Jamieson Greer dice a Fox News que la USTR indaga a 16 socios, incluidos China, Vietnam y la Unión Europea, y que el proceso podría derivar en nuevas tarifas. REUTERS/Annabelle Gordon
El representante comercial Jamieson Greer dice a Fox News que la USTR indaga a 16 socios, incluidos China, Vietnam y la Unión Europea, y que el proceso podría derivar en nuevas tarifas. REUTERS/Annabelle Gordon
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México aparece entre los 16 socios comerciales señalados por Estados Unidos en una nueva investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, enfocada en el llamado “exceso de capacidad industrial”. Así lo confirmó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en entrevista con Fox News.

La investigación que involucra a México

De acuerdo con declaraciones de Greer, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) continúa trabajando en esta pesquisa, que además de México incluye a:

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  • China
  • Vietnam
  • La Unión Europea
  • Otros 12 socios comerciales

"Vamos a terminar esa investigación, esperamos que pronto, y haremos una propuesta“, declaró Greer, quien no descartó que el proceso derive en nuevos aranceles para los países involucrados, entre ellos México.

Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente un calendario para la conclusión de dicha investigación ni las tarifas específicas que podrían aplicarse.

Jamieson Greer declara ante el Comité de Finanzas del Senado que espera resultados en contenidos regionales y en la vigilancia de compromisos laborales y ecológicos durante las conversaciones con México y Canadá en curso

Aranceles vigentes por trabajo forzado

La declaración de Greer se da en el contexto de los nuevos aranceles de Sección 301 que el presidente Donald Trump impuso el lunes a 60 socios comerciales, derivados de un presunto cumplimiento laxo en la prohibición del trabajo forzado. Estas tarifas, de 10% o 12.5%, sustituyen a un arancel temporal universal del 10% que ya expiró.

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Según información de la propia USTR, estos gravámenes por trabajo forzado cubrirían 99.4% de las importaciones que ingresan a Estados Unidos, aunque el reporte de Reuters no precisa si México figura entre los 60 países específicamente señalados en este esquema.

Greer descarta impacto económico

Cuestionado sobre si los nuevos aranceles podrían influir en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana, Greer respondió que, a su consideración, no tendrían efecto:

"No creo que tenga ningún impacto“, dijo el funcionario, argumentando que las tasas actuales son similares a las que ya se venían aplicando y que el grupo de países afectados es menor al esquema arancelario universal previo.

Jamieson Greer afirma que la pesquisa bajo la Sección 301 está cerca de concluir, aunque todavía no hay calendario oficial ni se detallan los gravámenes que se evaluarían para los países incluidos. REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo
Jamieson Greer afirma que la pesquisa bajo la Sección 301 está cerca de concluir, aunque todavía no hay calendario oficial ni se detallan los gravámenes que se evaluarían para los países incluidos. REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo

El respaldo de la Corte Suprema a la Sección 301

Greer también defendió el uso de la Sección 301 —un estatuto que permite aranceles por prácticas comerciales desleales específicas de cada país— como mecanismo legal preferido tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que invalidó los aranceles amplios que Trump había impuesto mediante una ley de emergencias nacionales.

Cabe recordar que, durante el primer mandato de Trump, esta misma disposición fue utilizada para imponer aranceles a productos chinos que, pese a diversos desafíos legales, continúan vigentes hasta la fecha.

Para México, el desenlace de esta nueva investigación por “exceso de capacidad industrial” representa un frente adicional a vigilar en la relación comercial bilateral, en un momento en que Washington ha intensificado el uso de herramientas arancelarias unilaterales frente a sus principales socios comerciales.

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