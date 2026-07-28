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México vs Venezuela EN VIVO: horario y dónde ver el debut del Tri Sub-23 en Santo Domingo 2026

El equipo dirigido por Eduardo Arce afronta su primer compromiso en Santo Domingo 2026 con el objetivo de arrancar con el pie derecho

Estadio de fútbol iluminado con césped verde. Escudos de México y Venezuela enfrentados, separados por un "VS" metálico en el centro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Mexicana Sub-23 comenzará este jueves su participación en el torneo de futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde enfrentará a Venezuela en la primera jornada de la fase de grupos.

El Tricolor, vigente campeón del certamen y dirigido por Eduardo Arce, buscará iniciar con una victoria su camino hacia la defensa del título regional. Con una plantilla que combina jóvenes promesas y futbolistas con experiencia en la Liga MX, México intentará dar el primer paso rumbo a las rondas finales.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO México vs Venezuela?

El encuentro entre México y Venezuela se disputará este jueves 30 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión en vivo estará disponible a través de:

  • Tv Azteca | Televisión abierta
  • FOX Sports 1 | Televisión de paga

México busca ampliar su dominio en los Centroamericanos

La Selección Mexicana es la máxima ganadora del futbol varonil en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un palmarés de:

  • 6 medallas de oro
  • 6 medallas de plata
  • 1 medalla de bronce

En total, suma 13 preseas y únicamente en las ediciones de Cartagena 2006 y Barranquilla 2018 quedó fuera del podio.

Como campeón defensor, el combinado nacional intentará mantener esa hegemonía en Santo Domingo 2026.

Calendario de México Sub-23

  • México vs Venezuela | Jueves 30 de julio | 14:00 horas
  • República Dominicana vs México | Sábado 1 de agosto | 17:00 horas
  • México vs Guatemala | Lunes 3 de agosto | 14:00 horas

Convocados de México Sub-23

Porteros

  • E. Ochoa (Cruz Azul)
  • C. Camacho (Pachuca)

Defensas

  • J. Velázquez (Cruz Azul)
  • S. Cervantes (Dorados)
  • E. López (Juárez)
  • C. Soldati (Chivas)
  • D. Ochoa (Necaxa)
  • R. Pachuca (Puebla)

Mediocampistas

  • O. Vázquez (Atlante)
  • D. Valdez (Cruz Azul)
  • A. Castro (Cruz Azul)
  • B. Parra (Querétaro)
  • G. García (Chivas)
  • J. Uribe (Chivas)
  • I. Tello (Necaxa)
  • M. Fava (Pachuca)
  • B. Téllez (Tapatío)

Delanteros

  • J. Moxica (Atlante)
  • M. Levy (Cruz Azul)
  • T. Jiménez (Santos)

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