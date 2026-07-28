México vs Venezuela EN VIVO: horario y dónde ver el debut del Tri Sub-23 en Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana Sub-23 comenzará este jueves su participación en el torneo de futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde enfrentará a Venezuela en la primera jornada de la fase de grupos.
El Tricolor, vigente campeón del certamen y dirigido por Eduardo Arce, buscará iniciar con una victoria su camino hacia la defensa del título regional. Con una plantilla que combina jóvenes promesas y futbolistas con experiencia en la Liga MX, México intentará dar el primer paso rumbo a las rondas finales.
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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO México vs Venezuela?
El encuentro entre México y Venezuela se disputará este jueves 30 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).
La transmisión en vivo estará disponible a través de:
- Tv Azteca | Televisión abierta
- FOX Sports 1 | Televisión de paga
México busca ampliar su dominio en los Centroamericanos
La Selección Mexicana es la máxima ganadora del futbol varonil en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un palmarés de:
- 6 medallas de oro
- 6 medallas de plata
- 1 medalla de bronce
En total, suma 13 preseas y únicamente en las ediciones de Cartagena 2006 y Barranquilla 2018 quedó fuera del podio.
Como campeón defensor, el combinado nacional intentará mantener esa hegemonía en Santo Domingo 2026.
Calendario de México Sub-23
- México vs Venezuela | Jueves 30 de julio | 14:00 horas
- República Dominicana vs México | Sábado 1 de agosto | 17:00 horas
- México vs Guatemala | Lunes 3 de agosto | 14:00 horas
Convocados de México Sub-23
Porteros
- E. Ochoa (Cruz Azul)
- C. Camacho (Pachuca)
Defensas
- J. Velázquez (Cruz Azul)
- S. Cervantes (Dorados)
- E. López (Juárez)
- C. Soldati (Chivas)
- D. Ochoa (Necaxa)
- R. Pachuca (Puebla)
Mediocampistas
- O. Vázquez (Atlante)
- D. Valdez (Cruz Azul)
- A. Castro (Cruz Azul)
- B. Parra (Querétaro)
- G. García (Chivas)
- J. Uribe (Chivas)
- I. Tello (Necaxa)
- M. Fava (Pachuca)
- B. Téllez (Tapatío)
Delanteros
- J. Moxica (Atlante)
- M. Levy (Cruz Azul)
- T. Jiménez (Santos)
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