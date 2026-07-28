Alex Fernández responde si le incomoda que a la comunidad LGBT+ le guste su papá

El cantante Alex Fernández habló sobre la relación con su papá, Alejandro Fernández, y respondió a cuestionamientos sobre la atención y admiración que recibe su padre por parte de la comunidad LGBT+.
En entrevista transmitida en De Primera Mano, el intérprete abordó varios temas personales, desde su vínculo familiar hasta las reacciones ante críticas en redes sociales.
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Alex Fernández afirma sentirse orgulloso de la admiración hacia su papá
Cuestionado sobre si le incomoda que la comunidad LGBT idolatre a su papá, Alex Fernández aclaró que para él es motivo de orgullo que su padre sea considerado atractivo y querido por distintos sectores del público.
“Que mi papá sea galán, yo estoy orgulloso de eso, obviamente. Para mí eso es un orgullo. Y si a la gente se le hace atractivo, pues obviamente por mí mejor, ¿no? Qué bueno”, dijo en el encuentro con la prensa.
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Durante la charla, el hijo de Alejandro Fernández negó sentirse molesto o incómodo por los comentarios que distintos grupos hacen sobre su papá en redes sociales.
La pregunta surgió tras comentarios en plataformas digitales donde usuarios de la comunidad LGBT suelen elogiar al cantante.
Relación familiar y convivencia actual
En la misma entrevista, Alex Fernández fue cuestionado sobre su relación con su papá y la convivencia familiar, luego de rumores sobre supuestas tensiones entre ellos.
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El cantante aseguró que todo marcha bien y que mantienen una buena comunicación. “Mi papá muy bien, gracias a Dios. Está tomándose unas vacaciones en su velero. Y sí, está muy bien, muy a gusto ahorita disfrutando”, comentó.
El intérprete detalló que la relación con su padre es cercana y sin conflictos, desmintiendo versiones que sugerían lo contrario.
“Sí, superbién, eso también ya lo aclaramos”, agregó, y explicó que el propio Alejandro Fernández disfruta aprender cosas nuevas, como manejar un velero, aunque siempre tiene a un capitán a bordo.
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Alex Fernández habla sobre críticas y comentarios negativos en redes
Respecto al manejo de críticas y rumores en redes sociales, Alex Fernández mencionó que tanto él como su familia ya están acostumbrados a ese tipo de comentarios.
“Eso ya se sabe que así es el medio. Siempre va a haber notas amarillistas, siempre existe el riesgo, ¿no? Y siempre están notas amarillistas y es parte del medio”, expresó.
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Aunque reconoció que algunas notas pueden resultar incómodas, aseguró que no les afectan de manera personal.
“Hay veces, hay notas que de repente sí llegan como que a incomodar unas más que otras, pero realmente, pues nosotros estamos bien, ¿no? Sabemos, sobre todo cuando son notas falsas y son notas que son, pues sí, una locura, porque te encuentras cada cosa que, de verdad, es increíble. Y esos, pues realmente a nosotros no nos afectan”, señaló el cantante.
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Comparaciones familiares y consejos a nuevas generaciones
Durante la conversación, también se le preguntó si le pesa llevar el apellido Fernández y ser comparado con su papá y su abuelo, Vicente Fernández. Alex Fernández respondió:
“Las comparaciones al final de cuentas son un poco inevitables, viniendo de un papá famoso en su caso. Pero sí, que se enfoque en su carrera, que se enfoque en su vida y, siempre, pues es mejor”.
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En ese sentido, el cantante aconsejó a otros hijos de figuras públicas, como el hijo de Ricky Martin, a enfocarse en su propio camino: “Que haga su vida, que se dedique a sí mismo. Yo acepto de dónde vengo y estoy orgulloso de mi familia”.
Sobre si ha sido complicado vivir bajo la sombra de figuras tan reconocidas, dijo:
“Nunca ha sido complicado. Si acaso llega a ser un reto, pues, algo, una clase de que sabes que la expectativa va a ser más alta, porque te van a comparar con tu papá, en mi caso con mi abuelo también. Pero uno hace su chamba y vas consiguiendo tu público y vas sacando tu material”.
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Alex Fernández concluyó afirmando que disfruta su carrera y que su enfoque está en superarse a sí mismo. “Quiero ser mejor de lo que fui ayer y estoy orgulloso de mis raíces, de donde vengo, de mi familia y todo, pero no es algo de lo que me base”.
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