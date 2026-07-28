Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 28 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,85 pesos mexicanos, registrando una variación porcentual de -0,1% respecto al precio de cierre anterior de 19,87 pesos, según informa Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un leve avance del 0,03%, mientras que su variación interanual muestra un descenso del -7,83%.
El euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa durante los últimos tres días, lo que refleja una depreciación de la moneda europea frente al peso. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 2,88%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en comparación con su promedio anual.
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