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Perro se vuelve viral al predecir cómo terminará el grupo de México en el Mundial 2026

El simpático can se volvió tendencia tras pronosticar el camino que tendría México en la fase de grupos

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Un video viral muestra al canino determinando las posiciones del sector donde compite la Selección Mexicana.

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo de 2026 ha provocado que aparezcan toda clase de predicciones sobre lo que podría suceder durante el torneo. Analistas, exfutbolistas, aficionados e incluso animales se han sumado a la fiebre mundialista que rodea el evento organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

En esta ocasión, quien ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales es Furry, un perro de raza corgi que se hizo viral por sus peculiares pronósticos relacionados con el futbol internacional. A través de una dinámica compartida en Instagram, el popular can realizó su predicción sobre cómo terminará el Grupo A, sector donde la Selección Mexicana parte como cabeza de serie.

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(Captura de pantalla)
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El video fue publicado en la cuenta @aircorg y rápidamente comenzó a acumular reproducciones, comentarios y reacciones. En las imágenes se observa a Furry colocado en la parte superior de una escalera mientras una persona lanza un balón desde la parte inferior.

La mecánica es sencilla pero llamativa. El perro remata la pelota y esta termina cayendo en una de cuatro canastas identificadas con los escudos de las selecciones participantes. El procedimiento se repite en varias ocasiones para definir el orden final de los equipos dentro del grupo.

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(Captura de pantalla)
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El ejercicio recrea el tipo de predicciones que se han vuelto populares en los grandes torneos internacionales, especialmente desde que el famoso Pulpo Paul alcanzó notoriedad durante la Copa del Mundo de 2010 gracias a sus acertados pronósticos.

Según los resultados obtenidos por Furry, la selección que finalizaría en la última posición del Grupo A sería Chequia. En el tercer puesto aparecería Sudáfrica, mientras que el segundo lugar quedaría en manos de México.

(Captura de pantalla)
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La mayor sorpresa de la predicción es que el liderato del sector no sería para el conjunto mexicano, sino para Corea del Sur, selección que, de acuerdo con el curioso pronóstico del corgi, terminaría la primera fase en la cima de la clasificación.

Aunque se trata únicamente de una dinámica recreativa sin ningún fundamento deportivo o estadístico, la publicación generó conversación entre los seguidores del futbol, especialmente porque coloca al Tricolor avanzando a la siguiente ronda, aunque sin conquistar el primer lugar de su grupo.

(Captura de pantalla)
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Si el escenario planteado por Furry llegara a hacerse realidad, México obtendría su boleto a los dieciseisavos de final como segundo clasificado. Esto modificaría por completo el camino del equipo nacional dentro de la competencia.

Bajo ese supuesto, el rival del conjunto mexicano surgiría del Grupo B, específicamente el representativo que concluya en la segunda posición de ese sector. Dicho grupo está integrado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Por ahora, la predicción de Furry forma parte de las numerosas historias curiosas que suelen acompañar a cada Mundial. En cada edición aparecen personajes inesperados que buscan anticipar resultados y captar la atención de los aficionados.

Mexican soccer players stand with Mexican President Claudia Sheinbaum, as part of a ceremony for Mexico's national soccer team, which will represent the country at the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, at the Centro de Alto Rendimiento (CAR) in Mexico City, Mexico, June 8, 2026. REUTERS/Luis Cortes
Mexican soccer players stand with Mexican President Claudia Sheinbaum, as part of a ceremony for Mexico's national soccer team, which will represent the country at the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, at the Centro de Alto Rendimiento (CAR) in Mexico City, Mexico, June 8, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Mientras algunos seguidores toman estas dinámicas con humor y entretenimiento, otros esperan que el corgi tenga mejor suerte que muchos analistas deportivos. Lo cierto es que la expectativa alrededor de la Selección Mexicana sigue creciendo conforme se acerca el partido inaugural.

El verdadero desenlace se conocerá cuando el balón comience a rodar en la Copa del Mundo 2026. Hasta entonces, Furry ya dejó claro su pronóstico: México avanzará de ronda, pero tendrá que conformarse con el segundo puesto de su grupo, mientras Corea del Sur se quedaría con el liderato. Ahora solo queda esperar para descubrir si el famoso corgi estuvo en lo correcto o si el Mundial terminará escribiendo una historia completamente distinta.

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