Es oficial, Pumas confirma salida de Efraín Juárez luego de ser subcampeón

Efraín Juárez renuncia a Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Se terminó la película, Efraín Juárez ya no dirigirá más al club Universidad Nacional, este 8 de junio la directiva confirmó que terminó su relación con el entrenador mexicano, Pumas se quedó sin entrenador para el Apertura 2026. Luego de perder la final ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, en el conjunto del Pedregal se tomaron decisiones sobre el futuro del equipo, en consecuencia, Efraín decidió hacerse a un lado.

“El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales”, se lee en el comunicado.

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Efraín Juárez renunció a Pumas (Club Universidad Nacional)

“En Pumas continuaremos trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos deportivos que demanda nuestra historia y gran afición”.

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