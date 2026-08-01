¿Por qué la vitamina K2 es clave para la salud ósea y casi nadie la menciona?

Vitamina K2: clave para fortalecer huesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vitamina K2 desempeña un papel crucial en la salud ósea, ya que permite la activación de proteínas como la osteocalcina y la matrix Gla protein, fundamentales para regular la mineralización ósea y la distribución del calcio en el cuerpo.

Sin embargo, a pesar de los avances científicos recientes y del reconocimiento de su función biológica por parte de organismos como los National Institutes of Health y la International Osteoporosis Foundation, las principales guías clínicas siguen sin recomendar su suplementación rutinaria para prevenir o tratar la osteoporosis.

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Las recomendaciones actuales se centran en asegurar una dieta equilibrada, suficiente en vitamina K, pero no promueven el uso universal de suplementos de K2.

Mecanismos biológicos reconocidos por las principales instituciones

Investigaciones revisadas por Myneni, Fusaro y equipos de la Oficina de Suplementos Dietéticos de los National Institutes of Health han demostrado que la vitamina K2, especialmente en sus formas MK-4 y MK-7, es indispensable para la activación de proteínas que permiten incorporar el calcio al hueso y evitar su depósito en arterias.

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El Linus Pauling Institute coincide en que la vitamina K es necesaria para la correcta función de proteínas implicadas en el remodelado óseo.

El meta-análisis de Xie y colaboradores, publicado en 2024, confirmó que la suplementación con K2 mejora la densidad mineral ósea de la columna lumbar y aumenta los niveles de osteocalcina carboxilada, un marcador clave de salud ósea.

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La vitamina K2, especialmente en sus formas MK-4 y MK-7, es indispensable para la activación de proteínas que permiten incorporar el calcio al hueso y evitar su depósito en arterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados clínicos y postura de la International Osteoporosis Foundation

Aunque los ensayos clínicos, como el meta-análisis de Ma y colaboradores de 2022, han mostrado que la vitamina K2 puede mejorar la densidad mineral ósea y reducir ciertas fracturas en mujeres posmenopáusicas, la International Osteoporosis Foundation y la Bone Health & Osteoporosis Foundation insisten en que la calidad de los estudios aún no permite recomendar la suplementación de K2 en la población general.

Estas instituciones, junto al Linus Pauling Institute, recalcan que la evidencia clínica es todavía inconsistente y heterogénea, motivo por el cual la vitamina K2 permanece fuera de las recomendaciones estándar.

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Criterios de evidencia y seguridad en las guías occidentales

Las guías clínicas elaboradas por la International Osteoporosis Foundation, la Endocrine Society y otras entidades exigen pruebas sólidas y replicadas de beneficio clínico antes de modificar recomendaciones para toda la población.

La deficiencia clínica de vitamina K es rara en adultos sanos, y actualmente no existen biomarcadores universales ni puntos de corte claros para identificar déficit de K2 relacionados con riesgo óseo.

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Además, la vitamina K2 puede interferir con medicamentos anticoagulantes como la warfarina, lo que representa un riesgo en personas mayores, precisamente quienes tienen más riesgo de osteoporosis.

Por este motivo, tanto la Bone Health & Osteoporosis Foundation como el Linus Pauling Institute recomiendan evitar la suplementación de K2 en personas bajo tratamiento anticoagulante, salvo bajo estricta supervisión médica.

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Vitamina K2 y salud ósea: beneficios modestos y sin recomendación general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Discursos simplificados en redes sociales frente a mensajes institucionales

Mientras las instituciones mantienen una postura prudente, en redes sociales y por parte de la industria de suplementos se difunde el mensaje de que la vitamina K2 es el “nutriente olvidado” y la solución milagrosa para la osteoporosis.

Sin embargo, las guías oficiales insisten en que la base de la prevención y el tratamiento de la osteoporosis sigue siendo una dieta suficiente en calcio y vitamina D, ejercicio físico y, cuando corresponde, tratamiento farmacológico con eficacia demostrada.

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Pronunciamientos de la International Osteoporosis Foundation y la Bone Health & Osteoporosis Foundation reiteran que la vitamina K2 no reemplaza estos pilares, ni existe suficiente evidencia para recomendar su uso masivo en forma de suplementos.

Rol central en el hueso, pero prudencia en salud pública

La vitamina K2, de acuerdo con revisiones recientes y la postura de instituciones como los National Institutes of Health, la International Osteoporosis Foundation y el Linus Pauling Institute, es fundamental en los mecanismos biológicos que regulan la fortaleza ósea y la prevención de calcificación arterial.

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Sin embargo, la falta de ensayos clínicos grandes y concluyentes, la rareza de deficiencia clínica y los riesgos de interacción con anticoagulantes explican que las guías clínicas aún no la promuevan como suplemento universal.

El consenso actual es asegurar una dieta que aporte suficiente vitamina K y reservar la suplementación para casos individuales bajo supervisión médica, a la espera de resultados más sólidos en futuras investigaciones.