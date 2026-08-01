Video de Belinda imitando a Aldo Rendón vuelve a viralizarse en redes sociales

Un video de años atrás volvió a salir a la luz a partir de la participación de Aldo en La Casa de los Famosos México (@adrixpop/Redes sociales)

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Belinda imita a Aldo Rendón en un video que vuelve a viralizarse en redes sociales tras la participación del stylish en La Casa de los Famosos.

La grabación en el que la cantante Belinda reproduce frases y el estilo del estilista y creador de contenido Aldo Rendón volvió a circular masivamente en redes sociales, tras años de su publicación, generando una nueva ola de reacciones entre los usuarios.

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El momento cobra mayor relevancia en este momento, pues Rendón mencionó el momento dentro del reality de Vix.

Una composición digital muestra a Belinda en una captura de video y a Aldo Rendón con lentes de sol decorados con perlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice el video de Belinda imitando a Aldo Rendón

La imitación continúa con otra de sus frases características: “Ni soy asistente, ni soy secretaria, ni soy costurera” Aldo Rendón - (Instagram)

En la grabación, la artista interpreta algunos de los dichos más reconocibles del estilista sinaloense: “Ay, inmunda la ropa. Inmunda, ya me quiero ir. Ay, no se puede. Mucho desorden. No se puede en estas condiciones”.

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La imitación continúa con otra de sus frases características: “Ni soy asistente, ni soy secretaria, ni soy costurera”, a la que Belinda suma el remate “Ni te equivoques, chula” y el cierre “¡Suéltame, enanito!”. Una segunda persona presente ríe durante la escena y la celebra con el comentario “Buenísima ahí”, lo que apunta a un contexto informal y espontáneo.

Quién es Aldo Rendón y por qué sus frases se replican

Su popularidad en redes sociales se construyó sobre un formato directo y sin filtros: análisis de looks de alfombras rojas, críticas de moda y opiniones sobre el mundo del espectáculo (ig/aldorendon)

Aldo Rendón es un estilista, consultor de imagen y creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa, con más de 25 años de trayectoria en la industria del espectáculo. Nació el 16 de febrero de 1979 y ha coordinado el vestuario de figuras como Thalía, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Galilea Montijo, Kate del Castillo, Karol G y la propia Belinda, entre otras.

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Su popularidad en redes sociales se construyó sobre un formato directo y sin filtros: análisis de looks de alfombras rojas, críticas de moda y opiniones sobre el mundo del espectáculo que generan debate con frecuencia en TikTok, Instagram y YouTube. Ese estilo —impredecible y frontal— es el que Belinda reproduce en el video.

La relación entre Belinda y Rendón

Belinda presenta Indómita en la CDMX. (Instagram)

La imitación no surge de un vínculo superficial. Según medios y lo documentado en redes sociales, Rendón mantiene con Belinda “una relación laboral constante en la coordinación de vestuario”, y la cantante figura entre las figuras públicas que le manifestaron apoyo antes de su ingreso al reality.

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Cuando se confirmó su participación en La Casa de los Famosos México, Belinda, Thalía, Kenia Os, Sofía Castro, Ana de la Reguera, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Aracely Arámbula, Lucero y Maribel Guardia se sumaron públicamente a respaldarlo.

Por qué el video resurge ahora

Rendón ingresó al reality el 26 de julio de 2026, lo que ya había disparado el interés del público por su figura y reactivado contenido previo relacionado con él en distintas plataformas. (IG: @belindapop)

El timing de la nueva viralización tiene un detonante preciso. César Cabredondo reveló en la sección de comentarios que el propio Rendón mencionó el clip durante la cena de nominados de La Casa de los Famosos México, lo que disparó una nueva oleada de visitas. Su comentario acumula 592 reacciones.

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Rendón ingresó al reality el 26 de julio de 2026, lo que ya había disparado el interés del público por su figura y reactivado contenido previo relacionado con él en distintas plataformas. Antes de entrar al encierro, el estilista anticipó su postura con una frase que resume su estilo: "Estoy listo para que me odien, pero siento que van a terminar amándome".

Lo que dicen los usuarios en redes

Entre las reacciones más likeadas también figura la del usuario No_Te_Enteres: “La Beli es iconicaaaaa. Credito: IG- belindapop

Varios usuarios admitieron no conocer al estilista antes de su entrada al reality. “Yo pensaba que Aldo apenas se había hecho famoso, no lo conocía”, escribió la seguidora identificada como Sandi. Otra, con el usuario sthephany.rdz, respondió: “Siempre fue así, ¿dónde estaba escondido?”.

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El comentario con mayor contexto dentro del hilo lo dejó la usuaria Amz, quien conectó el video con una escena del programa: “Aranza quedó porque sabe que Aldo no miente”, en referencia a una situación dentro del reality en la que Rendón habría usado la frase “Ni te equivoques, chula” con otra participante. Un comentario previo de la usuaria victoria, con 343 reacciones, ya había adelantado esa línea: “Aranza ya se enojó porque así le dijo”.

Entre las reacciones más likeadas también figura la del usuario No_Te_Enteres: “La Beli es iconicaaaaa. Aldo se lleva y no se aguanta”, con 245 reacciones. La usuaria narssusloup, con 198, sintetizó el video en tres palabras: “Beli comprendió la vibra”.

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