México
Agregar Infobae enGoogle

Sheinbaum ofrece a jóvenes rechazados de la UNAM estudiar en la Universidad Rosario Castellanos

En Oaxaca, la presidenta hizo tal ofrecimiento, luego de la crisis que enfrenta la Máxima Casa de Estudios por los resultados en su examen de admisión

Claudia Sheinbaum ofrece a rechazados de la UNAM un lugar en Universidad Rosario Castellanos. Crédito: Presidencia
Claudia Sheinbaum ofrece a rechazados de la UNAM un lugar en la Universidad Rosario Castellanos. Crédito: Presidencia
Guardar

Este sábado, en Santiago Tonalá, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para todos aquellos que no logren ingresar a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En ese sentido, Sheinbaum Pardo ofreció un lugar gratuito en la UNRC para todos aquellos que queden fuera de la UNAM tras la aplicación del examen presencial de control con el que la institución revisará su polémico primer proceso de admisión en línea.

PUBLICIDAD

“Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita”, afirmó la mandataria durante una visita a Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca de Oaxaca.

Todas y todos deben estudiar la universidad: Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, más allá de las anomalías detectadas en la prueba, “lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad”.

PUBLICIDAD

Además, reveló que instruyó al secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, para coordinarse con la rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera, y explorar la participación de otras instituciones de educación superior.

“Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades si quieren hacerlo para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, agregó.

Comisión Técnica entrega recomendaciones al rector de la UNAM Leonardo Lomelí. Crédito: UNAM
Comisión Técnica entrega recomendaciones al rector de la UNAM Leonardo Lomelí. Crédito: UNAM

UNAM alista aplicación de examen de control

La propuesta de la mandataria, se dio después de que la UNAM aceptó la recomendación de una Comisión Técnica para la aplicación presencial de un examen de control, luego de detectar y analizar resultados atípicos, así como posibles irregularidades en el primer concurso de ingreso a la licenciatura realizado completamente virtual.

De acuerdo con la Universidad Nacional, la nueva evaluación se aplicará a unas 58 mil personas, cerca de un tercio de los 158 mil 712 aspirantes que presentaron la prueba original.

Escándalo en examen de admisión

La UNAM tuvo que enfrentar un nuevo escándalo, después de que los puntajes altos aumentaron de forma inusual y aparecieran denuncias sobre posibles apoyos externos, suplantación de identidad y uso de herramientas de inteligencia artificial para algunos aspirantes.

Cabe señalar que la propia UNAM hizo uso de la IA como apoyo para vigilar el examen, también contó con supervisión humana, y canceló cerca del 2 por ciento de las pruebas por conductas contrarias a su normativa, es decir, hicieron trampa.

UNAM marcha examen de admisión 2026 licenciatura
UNAM marcha examen de admisión licenciatura (Foto: Francisco Jose Rodriguez/FB)

En medio de la crisis que atravesó la Máxima Casa de Estudios, Sheinbaum comentó hace unos días que la Fiscalía General de la República podría colaborar con las investigaciones, si la institución educativa lo solicitaba, siempre respetando la autonomía universitaria.

Tal ofrecimiento va de la mano con el hecho de que la UNAM presentó, el pasado 3 de julio, una denuncia penal contra personas y empresas, que según la universidad, vendieron servicios fraudulentos para sustentar la prueba.

Como consecuencia de la problemática en los exámenes, este viernes 31 de julio, Patricia Dávila, quien se desempeñaba como secretaria general de la UNAM y la primera mujer en la historia en llegar a ese puesto, presentó su renuncia y, en su lugar, fue nombrado Javier de la Fuente Hernández.

En su futuro se verá cuántos jóvenes rechazados de la UNAM o de otras instituciones de educación superior, toman en serio el ofrecimiento de Claudia Sheinbaum y aplican para la Universidad Nacional Rosario Castellanos, programa insignia de la 4T.

Temas Relacionados

UNAMClaudia SheinbaumMéxicoExamen UNAMPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

EEUU emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

El comunicado no identificó zonas específicas ni grupos responsables, pero coincidió con la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EEUU emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 1 de agosto: alerta por fuertes lluvias con posible caída de granizo en Hidalgo, Puebla y Querétaro

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 1 de agosto: alerta por fuertes lluvias con posible caída de granizo en Hidalgo, Puebla y Querétaro

Concacaf se va contra la FIFA e incluye a México en celebración por desparición del plan de privatización del Mundial

La Federación Mexicana de Futbol, que no se sumó inicialmente al rechazo internacional a la propuesta, pasó a respaldar el frente de su confederación

Concacaf se va contra la FIFA e incluye a México en celebración por desparición del plan de privatización del Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

EEUU emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

Fuerzas federales clausuran aserradero ilegal en Morelos, Edomex: decomisan vehículos y maquinaria

Defensa del ‘R1’ promueve amparo por presunta incomunicación y tortura tras su captura

Decomisan 240 gomitas con THC el Aeropuerto Internacional de Toluca: investigan origen y destino del envío

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

Adrián Marcelo rechaza ser panelista de La Casa de los Famosos México 2026 y pide conducir

Acusan a Aldo Rendón de buscar protagonismo “a toda costa”: así reaccionaron Moisés Peñaloza y Flor Vigna

Video de Belinda imitando a Aldo Rendón vuelve a viralizarse en redes sociales

Cachirula, Loojan y Alemán darán concierto gratis en Iztapalapa: esta es la cartelera completa y los horarios

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto

Concacaf se va contra la FIFA e incluye a México en celebración por desparición del plan de privatización del Mundial

Obed Vargas arranca como titular con el Atlético de Madrid ante Manchester United: busca convencer a Simeone

Romina Hinojosa hace historia en el Tour de Francia Femenil 2026: ¿cómo le fue en su debut?

Osmar Olvera y Juan Celaya vuelven al podio y amplían el dominio de México en Santo Domingo 2026