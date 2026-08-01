Sheinbaum ofrece a jóvenes rechazados de la UNAM estudiar en la Universidad Rosario Castellanos

Claudia Sheinbaum ofrece a rechazados de la UNAM un lugar en la Universidad Rosario Castellanos. Crédito: Presidencia

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Este sábado, en Santiago Tonalá, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para todos aquellos que no logren ingresar a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En ese sentido, Sheinbaum Pardo ofreció un lugar gratuito en la UNRC para todos aquellos que queden fuera de la UNAM tras la aplicación del examen presencial de control con el que la institución revisará su polémico primer proceso de admisión en línea.

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“Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita”, afirmó la mandataria durante una visita a Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca de Oaxaca.

Todas y todos deben estudiar la universidad: Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, más allá de las anomalías detectadas en la prueba, “lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad”.

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Además, reveló que instruyó al secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, para coordinarse con la rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera, y explorar la participación de otras instituciones de educación superior.

“Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades si quieren hacerlo para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, agregó.

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Comisión Técnica entrega recomendaciones al rector de la UNAM Leonardo Lomelí. Crédito: UNAM

UNAM alista aplicación de examen de control

La propuesta de la mandataria, se dio después de que la UNAM aceptó la recomendación de una Comisión Técnica para la aplicación presencial de un examen de control, luego de detectar y analizar resultados atípicos, así como posibles irregularidades en el primer concurso de ingreso a la licenciatura realizado completamente virtual.

De acuerdo con la Universidad Nacional, la nueva evaluación se aplicará a unas 58 mil personas, cerca de un tercio de los 158 mil 712 aspirantes que presentaron la prueba original.

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Escándalo en examen de admisión

La UNAM tuvo que enfrentar un nuevo escándalo, después de que los puntajes altos aumentaron de forma inusual y aparecieran denuncias sobre posibles apoyos externos, suplantación de identidad y uso de herramientas de inteligencia artificial para algunos aspirantes.

Cabe señalar que la propia UNAM hizo uso de la IA como apoyo para vigilar el examen, también contó con supervisión humana, y canceló cerca del 2 por ciento de las pruebas por conductas contrarias a su normativa, es decir, hicieron trampa.

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UNAM marcha examen de admisión licenciatura (Foto: Francisco Jose Rodriguez/FB)

En medio de la crisis que atravesó la Máxima Casa de Estudios, Sheinbaum comentó hace unos días que la Fiscalía General de la República podría colaborar con las investigaciones, si la institución educativa lo solicitaba, siempre respetando la autonomía universitaria.

Tal ofrecimiento va de la mano con el hecho de que la UNAM presentó, el pasado 3 de julio, una denuncia penal contra personas y empresas, que según la universidad, vendieron servicios fraudulentos para sustentar la prueba.

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Como consecuencia de la problemática en los exámenes, este viernes 31 de julio, Patricia Dávila, quien se desempeñaba como secretaria general de la UNAM y la primera mujer en la historia en llegar a ese puesto, presentó su renuncia y, en su lugar, fue nombrado Javier de la Fuente Hernández.

En su futuro se verá cuántos jóvenes rechazados de la UNAM o de otras instituciones de educación superior, toman en serio el ofrecimiento de Claudia Sheinbaum y aplican para la Universidad Nacional Rosario Castellanos, programa insignia de la 4T.

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