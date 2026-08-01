Operativo Rastrillo: dos ataques contra policías en Zacatecas dejan un elemento muerto y cinco agresores abatidos

El Operativo Rastrillo se implementó desde el hallazgo de los 10 cuerpos sin vida en la entidad. (imagen ilustrativa) Crédito: Gobierno de Zacatecas

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Dos ataques contra fuerzas de seguridad de diversas corporaciones en Zacatecas dejaron un policía muerto, dos elementos heridos y cinco civiles abatidos en menos de 24 horas. Los hechos ocurrieron en el marco del Operativo Rastrillo, desplegado desde el 18 de julio tras el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

El operativo involucra 629 elementos de los tres órdenes de gobierno, tres agrupamientos —Coca, Bravo y Alpha— y el respaldo de tres helicópteros. Al 30 de julio acumulaba 14 detenidos, siete de ellos considerados de alta prioridad para la investigación de la masacre del 18 de julio, según informó el secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Medina Mayoral.

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Un policía de Luis Moya murió en ataque en los límites con Aguascalientes

La noche del 31 de julio, a las 22:51 horas, el secretario de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza informó que elementos de la Policía Municipal de Luis Moya fueron agredidos en los límites con el estado de Aguascalientes. Uno de los policías perdió la vida en cumplimiento de su deber; dos más resultaron heridos y ya recibían atención médica al momento del reporte.

El secretario de gobierno confirmó los hechos en sus redes sociales. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Por instrucciones del gobernador del estado, David Monreal, las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz reforzaron el operativo de inmediato para localizar y detener a los responsables. Reyes Mugüerza expresó condolencias a los familiares, amigos y compañeros del elemento fallecido y deseó pronta recuperación a los dos policías heridos.

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El comunicado reiteró que el gobierno no cedería “frente a quienes pretenden frenar los esfuerzos institucionales por devolver la paz y la tranquilidad a Zacatecas”, y agregó: “Este lamentable hecho no desviará el compromiso del Estado de continuar fortaleciendo la estrategia de seguridad y trabajar, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para avanzar en la pacificación de nuestro territorio”.

Cinco civiles armados fueron abatidos este 1 de agosto en Calera

Los hechos más recientes ocurrieron la mañana de este 1 de agosto. Reyes Mugüerza informó a las 10:53 horas que autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz atendían una agresión contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y de la Policía de Investigación dela Fiscalía del Estado de Zacatecas en el área de Río Frío, en el municipio de Calera. En ese momento, la información sobre civiles abatidos continuaba en proceso de verificación.

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Un segundo comunicado, emitido a las 12:48 horas, confirmó que la agresión fue contra instituciones de los tres órdenes de gobierno y que, al repeler el ataque, los elementos abatieron a cinco civiles armados y aseguraron ocho armas largas y tres vehículos. La situación se reportó bajo control, aunque el operativo continuó activo.

Reyes Mugüerza pidió a la ciudadanía circular con precaución, atender las indicaciones de las corporaciones y permitir el libre tránsito de las unidades de seguridad y emergencia que participaban en el operativo.

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Diez cuerpos hallados el 18 de julio detonaron el operativo

El Operativo Rastrillo fue implementado tras el hallazgo de 10 cuerpos el 18 de julio entre las 5:00 y las 7:15 horas en tres puntos distintos: cinco colgados de un puente vehicular en la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, en Pánuco, con una cartulina con mensajes sobre presunta corrupción; cuatro abandonados cerca de una clínica del IMSS-Bienestar en Morelos; y uno en Sain Alto. Ocho murieron por asfixia o estrangulamiento y dos por proyectil de arma de fuego.

Fotografías de las víctimas localizadas el 18 de julio. (Instagram: fer_sanchez_mx)

Según datos revelados en las investigaciones oficiales y reportes periodísticos, las víctimas fueron Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete y empresario minero; Fidel Alvarado de la Torre, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal de Fresnillo; Andrés Vázquez Gurrola, abogado y exregidor de Durango; los empresarios Juan Carlos Berumen Guerrero, Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos, Armando Ledezma Aguirre y Jesús Daniel Rivera Sandoval; y el ganadero José Ángel Valdez Rivera, originario de Durango.

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La FGJEZ reveló que ocho de las diez víctimas avisaron a personas cercanas que acudirían a una reunión con sus agresores, a quienes llamaban “los señores”. La investigación acumuló hasta el 30 de julio más de 105 dictámenes periciales, la intervención de más de 20 líneas telefónicas y 14 detenidos, siete de ellos presuntamente vinculados con el crimen.

El avance más concreto provino del trabajo pericial: el 21 de julio, personal del operativo detuvo a tres personas que circulaban por una brecha en José María Morelos con metanfetaminas, marihuana, chalecos balísticos y cartuchos.

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Fueron detenidos cuando transitaban por una brecha en un vehículo. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Rastros de sangre en la batea del vehículo mostraron correspondencia genética de 99.9% con el perfil de una de las víctimas, lo que derivó en dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

Ante la presión del operativo, autoridades afirmaron que grupos delincuenciales se replegaron hacia la sierra de Chalchihuites y hacia el estado de Durango. El gobierno de Zacatecas reconoció desde el 20 de julio la presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa en la entidad.

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La investigación busca determinar si alguno de los dos grupos tuvo relación con la masacre, aunque las líneas principales apuntan a una red de extorsión al sector constructor activa desde septiembre de 2025.

Fresnillo encabeza las estadísticas estatales de extorsión con 218 carpetas de investigación abiertas. Desde el inicio se revelaron dos posibles causas: la colusión de funcionarios del Ayuntamiento en el crimen y la red de extorsión. La declaración del alcalde Javier Torres Rodríguez ante la Fiscalía el 24 de julio abrió dos vías adicionales y derivó en la citación de funcionarios adicionales de la administración municipal.

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Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal de Fresnillo, y Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del mismo municipio. Crédito: Redes Sociales

Dos de las diez víctimas del 18 de julio estarían ligadas a la presunta red criminal que aquejaba a empresarios en el estado. Se trata de Jesús Gerardo Muñetón y Fidel Alvarado de la Torre.