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EEUU emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

El comunicado no identificó zonas específicas ni grupos responsables, pero coincidió con la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Un sello circular con la leyenda UNITED STATES MISSION MEXICO y un águila con escudo, rama de olivo y flechas, sobre un mapa borroso de Michoacán.
La alerta fue emitida el pasado 31 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Embajada de Estados Unidos en México emitió el pasado 31 de julio una alerta de seguridad para sus ciudadanos en el estado de Michoacán, por presuntos bloqueos de carreteras y actividad delictiva con riesgo de escalada.

El comunicado recordó que el Departamento de Estado mantiene para esa entidad una advertencia de viaje de Nivel 4: Do Not Travel (No viajar), la categoría más alta que aplica Washington para destinos en el extranjero.

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La alerta señaló que las fuerzas de seguridad locales se encontraban en estado de alerta ante la situación. El documento no identificó a grupos específicos ni detalló las zonas exactas afectadas por los presuntos bloqueos o la actividad delictiva reportada. El mensaje podría derivar de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

El “R1″ fue detenido en Jalisco, sin embargo, las autoridades mexicanas señalan Michoacán como una de sus zonas de operación, donde comandaba a la célula criminal de los R´s, dependiente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La embajada pidió a sus ciudadanos evitar las zonas cercanas a actividades policiales, minimizar los desplazamientos innecesarios y buscar refugio ante cualquier señal de disturbios. También les recomendó mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

El comunicado instó a los ciudadanos estadounidenses a mantener informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación, así como a estar atentos a posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos. En caso de emergencia, la embajada indicó que debían llamar al 911 o comunicarse con ella al (55) 2579-2000 desde México, o al 011-52-(55)-2579-2000 desde Estados Unidos.

El R1 cayó en Atotonilco tras enfrentamiento con sus escoltas

Ramón Ángel Álvarez Ayala fue detenido el 30 de julio en Atotonilco, Jalisco, en un operativo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información del Centro Nacional de Inteligencia. Durante la acción, los escoltas del presunto narcotraficante opusieron resistencia y uno de ellos fue abatido.

La coordinación del operativo incluyó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a quien el secretario de Seguridad Omar García Harfuch contactó para solicitar apoyo una vez concluida la operación.

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.
Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.

La investigación arrancó tras el homicidio de Manzo y se extendió por meses de trabajo de inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. Con la captura del “R1″, las personas aprehendidas por el asesinato del alcalde de Uruapan sumaron 31.

El caso de Álvarez Ayala no era nuevo para las autoridades federales. El 26 de enero de 2023, el entonces subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio lo presentó en la mañanera como un objetivo prioritario liberado por decisiones judiciales.

La jueza primera de distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, lo absolvió el 22 de noviembre de 2022 por falta de pruebas, pese a que acumulaba al menos cinco carpetas de investigación entre 2012 y 2021.

Estados Unidos clasifica a México como destino de alto riesgo por crimen y secuestros

El Departamento de Estado de EEUU advierte que en México se cometen numerosos delitos violentos, entre ellos homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. También señala riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades de ese tipo.

Esta es clasificación del Departamento de Estado de EEUU hacía el nivel de riesgo en México. Crédito: DOS
Esta es clasificación del Departamento de Estado de EEUU hacía el nivel de riesgo en México. Crédito: DOS

El sistema de alertas opera en cuatro niveles: Nivel 1, tome las precauciones habituales; Nivel 2, tenga mayor precaución; Nivel 3, reconsidera los viajes; y Nivel 4, no viajar. En esta última categoría se encuentran seis estados mexicanos: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Para Michoacán, reportes previos del Departamento de Estado señalan que la delincuencia y la violencia están muy extendidas en el estado, con presencia de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales. Los empleados del gobierno estadounidense tienen permitido transitar por la Carretera Federal 15D entre la Ciudad de México y Guadalajara, viajar a Morelia únicamente por vía aérea o por las carreteras federales 43 o 48D, y acceder a Lázaro Cárdenas solo por vía aérea con actividades limitadas al centro de la ciudad o zonas portuarias.

El resto del estado, incluidas partes de la Reserva de la Mariposa Monarca, está prohibido para los empleados del gobierno de Estados Unidos. Washington también recordó que su capacidad para brindar asistencia consular en amplias zonas del país es limitada, y que ante un retén o control de carretera, la instrucción es obedecer: huir o ignorar las indicaciones puede provocar lesiones o la muerte.

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