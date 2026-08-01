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Futuro de Erik Lira: Mónaco no hará frente a Al Jazira si ofrecen más dinero por el jugador de Cruz Azul

El equipo francés no entraría en una subasta por Erik Lira si el club de Emiratos Árabes Unidos envía alguna propuesta millonaria

El jugador mexicano quiere jugar en Europa aunque pueda haber una oferta por él desde EAU. REUTERS/Daniel Becerril
El jugador mexicano quiere jugar en Europa aunque pueda haber una oferta por él desde EAU. REUTERS/Daniel Becerril
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Erik Lira tiene deseos de salir del Club de Futbol Cruz Azul porque, entre sus objetivos, está llegar al nivel extranjero después de su increíble actuación en la Copa del Mundo con México.

En las instalaciones de la Noria aguardan a que algún equipo envíe una oferta por el capitán mexicano y se acerque a sus propios intereses. El AS Mónaco, del futbol de Francia, levantó la mano antes de conocer que Al Jazira también busca a Erik Lira.

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El equipo de Emiratos Árabes Unidos armaría una propuesta millonaria que dejaría sin opciones al AS Mónaco, ya que fijó su postura de no competir por Erik Lira si el club de Oriente Medio envía un cifra extraordinaria.

De acuerdo a varios reportes, las primeras cifras que circularon en el mercado rondan los 3 a 4 millones de dólares, pero Cruz Azul esperaría una cifra mayor, entre 6 y 8 millones de dólares, además de un porcentaje de una futura venta.

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¿Qué dice AS Mónaco tras interés del Al Jazira?

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)
El jugador de Cruz Azul apunta a Europa en lugar de Medio Oriente. (REUTERS)

El equipo francés se mantiene en la posición de querer conseguir el fichaje de Erik Lira, pero daría un paso al costado si el equipo de los Emiratos Árabes Unidos presenta una cantidad exorbitante que los acerque al mediocampista de 26 años.

Erik Lira rechazaría la oferta de Al Jazira

Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)
El jugador mexicano sigue comprometido con el campeón de la Liga Mx mientras no haya una oferta europea. (X@CruzAzul)

Aunque la escuadra de los Emiratos Árabes Unidos podría lanzar una oferta estratosférica por Erik Lira, pero, según la información de Alejandro Orvañanos, sería el propio futbolista quien se negaría a jugar en el país de Medio Oriente, pues no quiere tomar otro camino que no sea rumbo a Europa.

“No hay manera de que Erik Lira decida tomar otro camino que no sea ir a Europa. Incluso, considera que si se cierran las puertas de Europa por distintas razones, él permanece en Cruz Azul con el deseo de en algún momento ir a Europa“, dijo el periodista.

“Sabiendo de los contactos, de los acercamientos que hay ya muy claros entre el Al Jazira y Cruz Azul, Erik Lira está negando completamente a salir a otra liga, a salir a otro futbol que no sea el de Europa. Aún sacrificando un gran sueldo, aún sacrificando un contrato que pudiera prácticamente asegurar su futuro", añadió Alejandro Orvañanos.

Cabe resaltar que Al Jazira tiene una alianza estratégica con City Football Group, que venía siguiendo a Erik Lira desde hace algunas semanas por parte del Girona, que descendió y ya no termina siendo opción para el mundialista.

La misma información de Alejandro Orvañanos asegura que, en las próximas horas, Al Jazira enviará una propuesta muy atractiva en los escritorios del Club Cruz Azul por Erik Lira, pero las primeras versiones por parte del entorno del futbolista es que van a rechazar cualquier posibilidad que no sea Europa.

¿Estará en el duelo frente al Atlante FC?

Erik Lira representó a la Liga Mx en Estados Unidos frente a la MLS. Credit: Jim Dedmon-Imagn Images
Erik Lira representó a la Liga Mx en Estados Unidos frente a la MLS. Credit: Jim Dedmon-Imagn Images

La noche del sábado 1 de agosto la Máquina de Cruz Azul recibirá en la cancha del Monumental estadio Azteca a los Potros de Hierro del Atlante FC. El técnico, Joel Huiqui, tomaría en cuenta a Erik Lira mientras no se resuelva esta situación.

El mundialista viene de ganar el Campeón de Campeones y ser parte del equipo de Estrellas de la Liga Mx que compitió durante la semana ante las figuras de la Major League Soccer (MLS) en Charlotte, Estados Unidos.

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