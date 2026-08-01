Defensa del ‘R1’ promueve amparo por presunta incomunicación y tortura tras su captura

Ramón Ángel "N", alias "R1", fue detenido durante un operativo federal realizado en Atotonilco el Alto, Jalisco. Especial.

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La defensa legal de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto líder de la célula Los Rs del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, promovió un juicio de amparo por presuntas violaciones a sus derechos tras su reciente captura.

El recurso fue presentado luego de que el presunto operador criminal fuera detenido el pasado jueves durante un operativo encabezado por fuerzas federales en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.

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De acuerdo con registros judiciales, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México admitió a trámite el amparo; sin embargo, hasta el momento no existe una resolución de fondo y continúa el análisis sobre los argumentos presentados por la defensa.

Defensa denuncia incomunicación y posible tortura

El juicio de amparo fue promovido por la probable incomunicación, tortura, expulsión del territorio nacional y destierro en perjuicio de Ramón Ángel “N”.

Con este recurso, la defensa busca que la autoridad judicial verifique las condiciones en las que permanece bajo custodia y determine si existió alguna vulneración a sus derechos fundamentales tras la detención.

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Autoridades federales vinculan al "R1" con la célula criminal Los Rs, una de las estructuras del CJNG con presencia en Jalisco y Michoacán. . Especial.

La captura del “R1” fue resultado de un operativo coordinado por fuerzas federales, en el que también fue detenido Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”, además de que se reportó la muerte de un presunto agresor durante el enfrentamiento.

Las autoridades aseguraron armas de fuego, vehículos y diversos indicios que ahora forman parte de las investigaciones ministeriales.

Aunque el amparo ya fue admitido, esto no modifica la situación jurídica del presunto líder criminal ni implica que vaya a ser liberado, ya que únicamente abre la revisión judicial de las presuntas violaciones denunciadas por sus abogados.

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Investigan su papel en el asesinato de Carlos Manzo

Ramón Ángel “N” es señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el año pasado durante un evento público.

La investigación por este homicidio permanece en manos de la Fiscalía estatal, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza si formulará imputaciones adicionales derivadas del armamento, vehículos y demás objetos asegurados durante su captura.

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Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.

Según las investigaciones federales, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, habría designado al “R1” como responsable de las operaciones del CJNG en la zona metropolitana de Jalisco y posteriormente en Michoacán.

Desde Uruapan encabezó la célula conocida como Los Cannabis, considerada una de las principales estructuras operativas del CJNG en esa región.

Durante su gestión como alcalde, Carlos Manzo impulsó diversos operativos contra ese grupo criminal. Dos meses antes de ser asesinado, autoridades municipales capturaron a René Belmonte Aguilar, alias “El Rhino”, identificado como jefe de plaza de Los Cannabis.

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La detención fue difundida públicamente por el propio alcalde en redes sociales, situación que, según las líneas de investigación, habría provocado represalias por parte de la organización criminal.

Captura del “R1” también impacta el caso Valeria Márquez

La detención de Ramón Ángel “N” también representa un avance en las investigaciones por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio en Zapopan, Jalisco.

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Valeria Márquez sostiene un cerdo de peluche rosa, un obsequio recibido poco antes de su ejecución, en esta imagen que capta un momento previo a la tragedia. (Captura de pantalla: X)

Durante la conferencia matutina del pasado 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones apuntan a que Francisco “N”, hijo del “R1” y expareja de la creadora de contenido, habría solicitado a su padre ordenar el crimen.

De acuerdo con el funcionario, existen indicios de que Francisco “N” había amenazado previamente a la joven y que posteriormente pidió al presunto líder criminal ejecutar el feminicidio.

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Las autoridades federales precisaron que esta hipótesis continúa siendo integrada a la carpeta de investigación por la FGR y que el hijo del “R1” permanece prófugo.

La Secretaría de Seguridad señaló que la captura de Ramón Ángel “N”, resultado de meses de trabajos de inteligencia entre la SSPC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR y autoridades estatales, podría aportar información relevante para localizar al presunto autor intelectual del feminicidio y fortalecer ambas investigaciones judiciales.

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