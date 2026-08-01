Acusan a Aldo Rendón de buscar protagonismo “a toda costa”: así reaccionaron Moisés Peñaloza y Flor Vigna

Nominado esta semana, Aldo Rendón enfrenta críticas de Moisés y Flor por buscar el protagonismo. (La casa de los famosos México)

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La polémica en La Casa de los Famosos México alcanzó un nuevo punto esta semana, cuando Moisés Peñaloza y Flor Vigna acusaron a Aldo Rendón de buscar el foco “a toda costa” y cuestionaron su protagonismo frente a las cámaras.

Las declaraciones surgieron en la recta final antes de la primera gala de eliminación del reality, que se celebrará el domingo 2 de agosto, donde Aldo figura entre los nominados.

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A pesar de las críticas internas, el stylist sinaloense se mantiene como uno de los participantes más queridos fuera de la casa y ya manifestó que no desea abandonar la competencia.

Moisés y Flor: hartazgo ante la presencia constante de Aldo Rendón

La fiesta temática de este viernes reunió a Flor Vigna, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Fede Vigevani, Arantza Ruiz y Brianda Deyanara en el jacuzzi, donde la convivencia distendida dio paso a una conversación cargada de sinceridad.

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Durante esta primera celebración semanal en La Casa de los Famosos México, Fede manifestó su molestia al explicar que el ambiente en la casa le resultaba abrumador, ya que sentía que el ruido estaba presente en cada rincón y no encontraba un momento de tranquilidad.

Por su parte, Flor señaló que en ocasiones algunos participantes no dejan espacio para que otros destaquen en las actividades grupales, lo cual, desde su perspectiva, termina alterando el equilibrio y la armonía entre los habitantes del reality.

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“Lo que me molestó de ese momento era que empezaban a brillar otras personas, como por ahí otros que brillan siempre, tipo Aldito. No le gustaba la dinámica y la paraba”, expresó la cantante.

Con ese comentario, Flor acusó a Aldo de interrumpir cuando otros intentan destacar. La percepción de que existe una competencia de egos fue compartida por varios, poniendo en el centro el tema del protagonismo.

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En la misma conversación, Moisés abordó la conducta de su compañero: “Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que... como que hay ciertas personalidades que cuando está la cámara como que quieren conectar”. Con esto, sugirió que Aldo actúa diferente en presencia del público.

Al referirse al posible efecto de Rendón en la audiencia, Moisés fue directo: “Puede ser que para el público sea saturante, ¿sabes? Como que ya, güey, o sea, ya”. La frase dejó en claro que, para él, Aldo podría terminar por cansar a quienes siguen el programa.

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La conversación reflejó el malestar de quienes sienten que la atención gira en torno a un solo participante, restando espacio a los demás para mostrarse ante el público.

Flor Vigna y Moisés Peñaloza critican a Aldo Rendón. (TikTok: humor_y_farandula)

La nominación de Aldo Rendón y la reacción del público

Aldo Rendón quedó nominado desde su primera noche en el reality, no por decisión de sus compañeros, sino por una dinámica especial: Arantza Ruiz, tras recibir una instrucción directa, eligió al stylist para enviarlo a la placa.

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A pesar de la nominación temprana, Aldo ha recibido un fuerte respaldo externo de figuras del espectáculo y de los televidentes.

Mientras tanto, el público vota por el participante que desea mantener en la competencia. El apoyo se canaliza a través de la plataforma oficial y ViX, donde los suscriptores premium pueden emitir hasta 10 votos diarios.

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En las redes sociales, personalidades como El Malilla y Ana de la Reguera hicieron público su respaldo a Aldo.

El reguetonero incluso grabó un video en tono humorístico para pedir votos, mientras que la actriz ya había manifestado su apoyo antes del arranque del show.

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Artistas del mundo drag como Leexa Fox y Gala Varo también se sumaron, demostrando la capacidad de convocatoria de Rendón fuera del encierro.

El Malilla y Aldo Rendón son amigos desde que grabaron juntos un podcast para YouTube (ig/elmalilla_)(ig/aldonrendon)

Estrategias, alianzas y conflictos en la casa

La rivalidad entre Aldo Rendón y Arantza Ruiz comenzó incluso antes del inicio formal del reality.

Durante la presentación oficial, ambos disputaron el uso de un emoji representativo, lo que obligó a la intervención de la conductora para evitar choques mayores.

Ya en la casa, la tensión escaló cuando Arantza nominó a Aldo, justificando su decisión con un comentario:

“A Aldo Rendón porque no me vas a decir inmunda dos veces. Una, es una cosa, pero dos…”.

El stylist reaccionó con frases que rápidamente se viralizaron, dividiendo a la audiencia entre quienes condenaron el lenguaje y quienes lo tomaron como parte del espectáculo.

El conflicto tuvo un giro el mismo día, cuando Arantza buscó a Aldo para un abrazo.

Aunque no hubo enfrentamiento directo posterior, la convivencia se mantuvo tensa, con intercambios y bromas que no siempre fueron bien recibidas por todos.

El desenlace de la primera eliminación

El domingo 2 de agosto, a las 20:30 horas, se revelará quién será el primer eliminado de esta edición.

La lista de nominados incluye a:

Yanet García

Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

Aldo Rendón

La decisión final estará en manos de los televidentes, quienes podrán votar hasta el cierre de la transmisión.

El desenlace marcará no solo el futuro de los nominados, sino también el ritmo de las alianzas y rivalidades que ya se han hecho evidentes en la casa.

Arantza Ruiz, tras recibir una instrucción directa, eligió al stylist para enviarlo a la placa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Aldo está nominado y es visto como una de las figuras más polémicas, su carisma y el respaldo externo podrían ser decisivos para asegurar su permanencia, al menos por ahora.

La competencia por el protagonismo sigue abierta y el resultado de la gala podría modificar de manera significativa la dinámica interna del reality.