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Arqueología, sabores y arte: los paseos culturales del INAH llegan con agenda especial en agosto

Esta iniciativa tendrá destino en: Cempoala, Chalcatzingo, El Tajín, Las Higueras, Quiahuiztlán, Tecoaque y Tetzcotzinco, incluyendo los chiles en nogada y la elaboración de la talavera

Vista trasera de una mujer con cabello gris rizado sujetando un teléfono móvil para fotografiar un paisaje montañoso con casas
Una turista capta con su teléfono móvil un paisaje de montañas y viviendas desde un mirador en la zona arqueológica de Chalcatzingo. (Cortesía )
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En el primer fin de semana del mes de agosto, los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ofrecerán una agenda variada que hará explorar una extensa gama de sitios patrimoniales, que irán del centro de la República Mexicana a la costa del Golfo.

El itinerario del INAH dará comienzo este domingo 2 de agosto y lo maravilloso de este recorrido es que conjuga arqueología, arquitectura, historia, tradición, artesanía y experiencias de cultura alimentaria.

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La agenda iniciará con el trayecto guiado “San Miguel del Milagro y Nuestra señora de Ocotlán”, en el que se adentrarán en dos de los principales centros de devoción de la geografía sagrada tlaxcalteca, con el fin de conocer su historia, arte y arquitectura, al igual que sus pozos de aguas milagrosas, que los convirtieron en importantes santuarios de peregrinación.

Posteriormente el recorrido llegará hasta Veracruz, del 6 al 9 de agosto, para el “Esplendor de piedra y mar: arqueología e historia en el Golfo de México”, el cual integra la visita a la Zona Arqueológica de El Tajín y Papantla de Olarte.

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El próximo destino es la ciudad de Veracruz, con pausas en los espacios de herencia cultural de Las Higueras y sus admiradas pinturas murales; Quiahiztlán y Cempoala, así como la histórica Villa Rica y la Antigua Veracruz.

Asimismo, en el puerto jarocho las personas se aventuran en el Centro Histórico, el barrio negro extramuros de La Huaca y también en la emblemática fortaleza de San Juan de Ulúa.

Primer plano de varias teteras y platos de cerámica blanca con decoraciones florales y geométricas en azul, naranja, amarillo y verde
Piezas de vajilla de cerámica exhiben decoraciones detalladas con motivos florales y patrones geométricos en azul, naranja y amarillo. (Cortesía )

Para el domingo 9, el camino de los “Senderos ancestrales: el legado acolhua, desde Tecoaque hasta Texcoco” exhorta a descubrir el sitio arqueológico de Tlaxcala, propio a resguardar vestigios de la vida ceremonial y cotidiana de sus antiguos habitantes, tales como: testimonios del encuentro entre las culturas mesoamericanas y europeas.

El calendario de los Paseos Culturales del INAH prosiguen en el Estado de México: invitan a Tetzcotzinco, que es la obra hidráulica asociada a Nezahualcoyotl. Dicha jornada concluirá en el respetado Mercado San Antonio para disfrutar de la variedad culinaria local.

El sábado 15 de agosto, el paseo de la “Feria del chile en nogada” navegará la tradicional muestra celebrada en la ciudad de Puebla, además de algunos de los lugares más representativos de culto, en los que historia, arte y oferta alimentaria se unen para ofrecer una experiencia especial.

La temporada del chile en nogada es una de las festividades gastronómicas más emblemáticas de México. Si bien, la tradición atribuye su creación al Convento de Santa Mónica y hace alusión a los colores del Ejército Trigarante.

Edificio colonial amarillo de dos pisos, balcón blanco, ventanas y puertas. Patio empedrado, muro con arcos y campanario bajo cielo azul
Una residencia de arquitectura colonial amarilla se alza frente a un patio empedrado, con un campanario visible en la distancia. (Cortesía )

La travesía continuará el domingo 16 en Chalcatzingo, enclavado en el corazón del valle de Morelos con la excursión a la “Zona Arqueológica de Chalcatzingo, la casa de los olmecas de piedra“, en el que se reconocen los relieves y grabados plasmados en laderas del cerro, que se consideran las primeras expresiones políticas y religiosas en el centro de México.

Cerca del final del recorrido, el destino del domingo 23 de agosto será “Oaxtepec y Totolapan, dos conventos morelenses”, propio en abordar a los dominicos y agustinos, dos órdenes religiosas dedicadas a la evangelización.

Su importancia resalta en la Nueva España, así como sus diferencias y similitudes, a través de los espacios que ocuparon: los conventos de Santo Domingo y de San Guillermo, de manera respectiva.

Y para concluir, el paseo de los “Colores y diseños de la talavera poblana” se llevará a cabo el sábado 29 de agosto. En él se visitará un reconocido taller en Puebla para ver el proceso de elaboración de dicha cerámica vidriada, así como el Templo de San Francisco.

Un sendero de piedra, escalones tallados en roca, vegetación verde en una ladera rocosa y una ciudad visible a lo lejos bajo el cielo azul
Un sendero empedrado y escalones tallados en roca suben una ladera cubierta de vegetación, con una ciudad visible al fondo. (Cortesía )

La talavera es una de las expresiones artesanales más emblemáticas de México que, tras llegar al centro del territorio nacional en el siglo XVI, desarrolló una propia identidad, misma que conserva técnicas tradicionales y el uso de colores minerales.

Además, en el cierre de los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), habrá oportunidad de probar la gastronomía regional en el Mercado del Carmen, célebre por sus cemitas; tipo de torta tradicional originaria de Puebla.

¿Qué son los Paseos Culturales del INAH?

Grupo de personas camina por un sendero de tierra bajo árboles con musgo colgante. Algunas personas llevan gorras o sombreros. Hay un perro a la derecha
Un grupo de visitantes camina por un sendero de tierra bajo árboles con plantas epífitas colgantes en la Zona Arqueológica de Tecoaque. (Cortesía )

Los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es una iniciativa con más de 60 años de experiencia; cuenta con más de 100 destinos programados cada año y personal especializado y también capacitado para la atención de diversos públicos.

Estos paseos incluyen visitas a zonas arqueológicas, conventos, museos, Pueblos Mágicos, archivos históricos, paisajes naturales y urbanos, así como rutas literarias y experiencias culturales con música y gastronomía.

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