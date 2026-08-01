Morena se deslinda de Roldán Álvarez Ayala, hermano del ‘R1′

De acuerdo con Morena, Roldán Álvarez Ayala, hermano de 'El R1', fue expulsado del partido en 2025. Crédito: Facebook / Roldán Álvarez Ayala, Instagram / @roldanalvarezayala

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A través de un comunicado, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó que Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alías ‘El R1′, fue expulsado del partido desde 2025.

El posicionamiento de Morena se dio un día después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció más detalles, en Palacio Nacional, sobre la detención de ‘El R1′.

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Mientras tanto, este sábado, la dirigencia de Morena rechazó que Ramón Ángel Álvarez, presunto responsable del asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, haya sido militante del partido.

“Ante la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, señalado como presunto responsable en el asesinato de Carlos Manzo, Morena reitera que se deslinda de manera categórica y rechaza que el hoy detenido sea o haya sido militante del partido, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro movimiento”, se lee en el boletín morenista.

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Roldán Álvarez fue expulsado desde 2025

En la misma nota informativa, Morena se comprometió con la verdad, la justicia, así como la congruencia, por lo que Roldán Álvarez Ayala, fue expulsado del movimiento en 2025.

“Nuestro compromiso siempre será con la verdad, la justicia y la aplicación irrestricta de la ley, y en congruencia con ello, ante los señalamientos sobre el hoy detenido y su relación familiar con Roldán Álvarez Ayala, este último fue expulsado de Morena desde noviembre de 2025.

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“Frente a los señalamientos existentes, nuestro movimiento tomó una decisión clara y oportuna: en Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”, expresó el partido guinda.

AMLO denunció liberación del ‘R1′

El partido que dirige Ariadna Montiel, recordó que en 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala, algo que ayudó a impulsar la narrativa para reformar al Poder Judicial, algo que ocurrió en 2024.

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“La posición de nuestro movimiento ha sido consistente. Desde noviembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala, y señaló las prácticas de impunidad que todavía persistían en el aparato judicial heredado por el viejo régimen. Casos como éste demostraron la necesidad de transformar profundamente un sistema que durante años permitió que personas acusadas de delitos graves recuperaran su libertad”, agregó el partido.

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Asesinato de Carlos Manzo debe esclarecerse

Morena también destacó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre que no permitirá que el homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, quede impune.

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Además, destacó los objetivos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que no solo busca frenar la inseguridad en la entidad, ya que es una estrategia que también tiene como finalidad atender las causas de la violencia.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado continuidad a ese compromiso, priorizando la justicia y la atención a las víctimas. Su gobierno ha sostenido que el asesinato de Carlos Manzo debe esclarecerse completamente y que todas las personas responsables, materiales o intelectuales, deben responder ante la ley.

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“Esta convicción también se expresa en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que fortalece la investigación, la seguridad, la presencia institucional y la atención a las causas de la violencia. No se trata únicamente de detener responsables, sino de reconstruir la paz, proteger a las comunidades y evitar que la impunidad vuelva a imponerse”, reza el comunicado.

Autoridades federales señalaron a “R1” como presunto líder criminal, mientras Morena negó que haya formado parte de sus filas.

Destacan principio del “Humanismo Mexicano”

Por último, Morena enalteció los principios de lo que llaman “Humanismo Mexicano” y que la política debe" transformar" y “combatir la impunidad”.

Asimismo, recordaron que al interior del movimiento “existe una regla inquebrantable: nadie está por encima de la ley. No se protegen delincuentes, no se encubren responsabilidades y nunca será refugio para traidores de la Patria y de la confianza del pueblo”.

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Dado que la detención del ‘R1′ no es un tema menor, Morena tuvo que salir a aclarar que su hermano, Roldán Álvarez Ayala, fue expulsado del partido en 2025.