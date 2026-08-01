Concacaf se va contra la FIFA e incluye a México en celebración por desparición del plan de privatización del Mundial

La Concacaf rechazó la creación del FIFA Forward Enterprise y sugirió que el futbol, así como sus dirigentes y torneos más importates, sean sujetos a vigilancia constante en los próximos años. REUTERS/Jennifer Gauthier

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El futbol vivió una semana de gran tensión y un resultado histórico tras el retiro del plan de privatización de la Copa del Mundo impulsado por la FIFA.

La decisión, celebrada por las 41 federaciones de la Concacaf, incluyó a México en la declaración de unidad, a pesar de su postura inicial contraria.

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México se sumó al bloque regional tras el retiro de la propuesta y respaldó la unidad de Concacaf para priorizar el consenso. REUTERS/Paul Childs

La presión de las asociaciones, sumada a la reacción de los medios y la opinión pública, forzó a la FIFA a retroceder en su intento de abrir la gestión comercial del evento más visto del planeta.

Concacaf y UEFA condicionan el futuro del negocio mundialista

El rechazo de la Concacaf fue contundente y llegó de inmediato tras la postura emitida por la UEFA.

Ante la propuesta de crear la FIFA Forward Enterprise, la confederación reunió a sus 41 asociaciones y, de forma unánime, decidió oponerse por considerar que el control del Mundial debe permanecer en manos del futbol.

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La propuesta avanzó sin transparencia ni consulta , lo que detonó una respuesta coordinada y enérgica de diferentes confederaciones.

Concacaf subrayó la necesidad de principios y buena gobernanza como requisito para cualquier cambio estructural en el futbol internacional.

La presión ejercida fue clave para que la FIFA se viera obligada a retirar el proyecto.

Las 41 federaciones de Concacaf se opusieron de forma unánime a la FIFA Forward Enterprise por exigir gobernanza y rendición de cuentas en el futbol internacional. (Instagram/ @concacaf)

El comunicado también resaltó el papel de los medios, a quienes el organismo agradeció por sacar el tema a debate y evidenciar los riesgos del plan.

La FMF cierra filas tras el desenlace

El rol de México fue ampliamente criticado. Mientras la mayoría de las asociaciones rechazaron la propuesta, la FMF optó por analizar el esquema económico antes de fijar postura.

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Al inicio, la FMF mantuvo distancia y pidió tiempo para discutir internamente la viabilidad del plan.

Tras el retiro definitivo de la propuesta, México se sumó a la celebración regional y respaldó la unidad de Concacaf .

El episodio terminó con México incluido en el bloque regional y alineado con la exigencia de rendición de cuentas.

Mikel Arriola como principal representante de la FM declaró “estamos abiertos a analizar todo”. REUTERS/Eloisa Sanchez

La decisión de la FMF no sólo buscó cerrar el capítulo de debate, sino que también enviar la señal de que, ante reformas de alto impacto, el respaldo colectivo pesa más que cualquier cosa dentro de la región.

El liderazgo de la FIFA bajo la lupa

Más allá del rechazo al plan, la Concacaf lanzó un mensaje directo al liderazgo de la FIFA, encabezado por Gianni Infantino.

La confederación afirmó que la existencia de una propuesta de privatización es síntoma de una gestión que ha dejado de poner al futbol en primer lugar.

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Concacaf propuso poner bajo escrutinio público el liderazgo de Infantino en la FIFA y exigió una revisión integral de su presidencia.. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Concacaf exigió una revisión integral de la presidencia de FIFA, señalando la urgencia de fortalecer los mecanismos de transparencia y control.

El comunicado sentenció que el futbol debe seguir en manos de la comunidad futbolística, no de intereses individuales ni de un solo dirigente.