Adrián Marcelo rechaza ser panelista de La Casa de los Famosos México 2026 y pide conducir

El regiomontano ha estado rompiendo el silencio sobre su posible participación en el reality show Crédito: YT/Conversaciones

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El creador de contenido y exhabitante de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo, respondió a las constantes invitaciones por parte de la producción para ser panelista en esta cuarta temporada del reality.

Rosa María Noguerón ha lanzado varias invitaciones directas al regiomontano, quién por primera vez se pronuncia de forma directa sobre el tema.

Adrián Marcelo fue contundente, únicamente aceptaría la invitación de regresar al reality para conducirlo, asegurando que él “rescataría” el programa.

“Y no me estén ninguneando con esas pendejadas de invitarme panelista. ¿Tú crees que iba a tomar un perro vuelo, güey, para ir a hablar dos minutos y que después tenga que hablar Galilea siete, güey? No, a mí me invitas a conducir esa madre y te la rescato, güey", comentó durante su podcast Hermanos de Leche.

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El creador de contenido aseguró que su estrategia para la conducción se basaría en realizar preguntas inteligentes y no tomar partido por algún habitante: “Haciendo preguntas inteligentes, interviniendo a los habitantes de la casa, no tomando partido porque conduzco un programa de ellos”.

Marcelo concluyó que Rosa María Noguerón no tiene poder sobre el reality, pero que si quería que él participara en La Casa de los Famosos México la condición sería conducirlo.

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“A mí invítame y a Endemol, se lo digo a Endemol, los argentinos que sí les gira un poquito más. Y a Rosa, que también le gira, pero que no tiene poder, porque Televisa está como un gobierno corporativo, tiene facciones y ella es del PRI y los que toman decisiones son de Morena o viceversa, como tú lo quieras ver. Pero eso es lo que yo podría hacer por ese concepto, rescatarlo conduciéndolo”, afirmó Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo responde a Rosa María Noguerón sobre su posible participación en La Casa de los Famoso México 2026 (Captura de pantalla: YouTube: @hermanosdelechemx)

Las invitaciones hacía Adrián Marcelo

Antes del inició del reality la productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón abrió las puerta del reality para el regreso del polémico creador de contenido.

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Durante las revelaciones de los nuevos habitantes de esta cuarta temporada, la productora del reality aseguró que el regiomontano tenía las puertas abiertas, señalando que no rompió ninguna regla dentro del juego.

“Él sabe que es parte de esta familia y que tenemos las puertas abiertas para él. o creo que sea la oveja negra, hizo un juego y una temporada memorable", comentó la productora”, señaló en su momento.

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Rosa María Noguerón ha insistido en contar con Adrián Marcelo como panelista del reality. (Instagram)

De vuelta a la carga

Tras estas primeras declaraciones por parte de Rosa María Noguerón y tras no conseguir una respuesta directa por parte de Adrián Marcelo, la productora volvió a lanzar la invitación.

Durante estas nuevas declaraciones Noguerón fue más directa y señaló que Adrián Marcelo es una personalidad que le encantaría tener dentro del reality.

Además de mencionar que debería considerar seriamente la posibilidad de asistir como panelista para esta temporada. Noguerón también señaló que Adrián Marcelo no se encuentra vetado de Televisa o del reality.

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“No, de ninguna manera, no está vetado de Televisa, es una personalidad que nos encantaría tener. Adrián Marcelo, si me estas escuchando, ojalá que aceptaras nuestra invitación para formar parte de los panelistas”, señaló.

Noguerón relató sobre esa segunda invitación, “yo siempre he hablado desde mi trinchera. Para mí, tanto Adrián Marcelo como su mánager, son personas maravillosas. Ambos son finísimas personas y yo siempre voy a hablar bien de ellos, porque lo único que yo recibí de ellos fueron cosas buenas. Son unos caballeros y la verdad es que a mí me gusta trabajar con ellos”.

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La productora aún no se pronuncia sobre la petición del creador de contenido. (Instagram: Rosa María Noguerón)

Hasta el momento y tras la contundente mensaje del creador de contenido regiomontano aún no hay una respuesta oficial por parte de la producción de La Casa de los Famosos México o de Rosa María Noguerón.