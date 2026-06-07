España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc: estos son los mexicanos que tienen descuento para entrar al partido

España vs Perú se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla de cara al inicio del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre mundialista ya se siente en México, y antes de que inicie el Mundial 2026, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla albergará un partido amistoso de alto calibre entre las Selecciones de España y Perú.

Este duelo llama la atención ya que será el regreso de la Furia Roja a tierras aztecas desde 2010 cuando disputó un partido amistoso contra la Selección Mexicana en conmemoración a los 100 años de la independencia.

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Mexicanos que tienen descuento para el partido entre España y Perú

El gobierno local informó que los mexicanos que radiquen en Puebla, es decir, que sean poblanos, tendrán un 30% por ciento de descuento en la compra de cualquier boleto.

“¡Atención! 30% de descuento para la afición orgullosamente poblana que quiera asistir al partido de Perú vs España. vs El mundial se vive en nuestro estado", escribió Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla.

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Precios de los boletos para el España vs Puebla

Platea Poniente | 3 mil 717 pesos

Platea Oriente | 3 mil 304 pesos

Platea Plus | 3 mil, 304 pesos

Cabecera Norte | 2 mil 644 pesos

Cabecera Sur | 2 mil 644 pesos

Rampa Oriente | 2 mil 313 pesos

Rampa Poniente | 2 mil 313 pesos

El gobierno local informó que los mexicanos que radiquen en Puebla, es decir, que sean poblanos, tendrán un 30% por ciento de descuento en la compra de cualquier boleto

Jugadores convocados de ambas Selecciones

Perú presentará una combinación de juventud y experiencia en su enfrentamiento ante los españoles, con la intención de sorprender al equipo europeo. La lista de convocados incluye a Pedro Gallese, Alejandro Duarte y Matías Córdova como porteros; en defensa estarán Alfonso Barco, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Matías Lazo, Oliver Sonne y Renzo Garcés. El mediocampo lo integrarán André Carrillo, Erick Noriega, Adrián Quiroz, Jairo Concha, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Jesús Pretell y Rodrigo Vilca. Los delanteros serán Kenji Cabrera, Bassco Soyer, Jhonny Vidales, Álex Valera y Adrián Ugarriza.

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Fotografía de Anna Szilagyi, en la que puede verse en una imagen de archivo del 5 de julio de 2024 a los internacionales españoles Rodrigo Hernández (i) y Lamine Yamal (d), tras un partido de su equipo en la Eurocopa de Alemania. EFE

Por su parte, España viajo al Estadio Cuauhtémoc con un plantel liderado por varios futbolistas que participarán en el Mundial 2026. Entre los arqueros figuran Unai Simón, Joan García y David Raya. La defensa estará compuesta por Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro. En el centro del campo estarán Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernández, Álex Baena y Mikel Merino. El ataque contará con Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal.

¿Cómo llegan España y Perú al partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc?

La selección española llega a este tramo previo al Mundial con la exigencia de consolidar su condición de favorita, mientras que Perú enfrenta un panorama muy diferente tras quedar fuera de la cita mundialista. El contraste entre ambos equipos es marcado: los españoles buscan perfeccionar su juego y disipar dudas luego del empate más reciente, mientras los peruanos intentan sostener el ánimo tras una campaña eliminatoria decepcionante.

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El equipo encabezado por Luis de la Fuente no logró superar a Irak en su último partido, lo que generó interrogantes sobre su funcionamiento. Por ello, el cuerpo técnico y los jugadores consideran fundamental aprovechar las instancias previas para corregir errores y afianzar la estrategia de cara al debut mundialista. En este contexto, cada ensayo adquiere peso, incluso frente a rivales de menor rango deportivo.

El duelo frente a Perú representa una oportunidad para que España pruebe combinaciones y gestione cargas físicas antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo. (Selección Española)

A pesar de no obtener la clasificación, Perú viene de imponerse por 2-1 ante Haití, un resultado que sirve para recomponer la moral del plantel y para evaluar variantes tácticas en medio de un recambio generacional. El triunfo no modifica la realidad de la eliminación, pero ofrece una base para analizar el rendimiento de nuevos futbolistas y proyectar el futuro inmediato del fútbol peruano.

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Perú y España se medirán en México en un compromiso internacional programado para la madrugada, con cobertura televisiva y radial para ambas aficiones. (Selección Peruana)

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

La programación de ESPN México tiene previsto iniciar a las 18:00 con una edición especial de Fútbol Picante, dedicada a anticipar todos los detalles del duelo entre España y Perú. El análisis previo contará con la participación de especialistas y exjugadores, quienes examinan el presente de ambas selecciones y las claves tácticas para el partido.

A las 19:45 está programado el inicio de la transmisión del encuentro, momento en que los aficionados podrán seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en el campo. La señal incluirá comentarios en vivo y cobertura de las incidencias principales.

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Día: lunes 8 de junio de 2026

Hora: 19:45 horas (tiempo centro de México)

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN