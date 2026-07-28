Profepa inspecciona zona de descarrilamiento de Ferromex en Sonora tras derrame químico

Profepa evalúa daños ambientales tras derrame químico en Naco, Sonora. FOTO: JUAN ORTEGA /CUARTOSCURO.COM

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene un operativo de inspección, vigilancia y evaluación ambiental en el municipio de Naco, Sonora, luego del descarrilamiento de varias unidades de un tren de carga operado por Ferromex, incidente que provocó el derrame de aproximadamente 59,000 litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), una sustancia clasificada como material peligroso.

De acuerdo con la dependencia federal, el accidente ocurrió durante la madrugada del 26 de julio en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, ubicado en el ejido Cuauhtémoc.

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Tras el reporte, autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron un operativo conjunto para atender la contingencia y evaluar los posibles impactos ambientales derivados del derrame.

Comunicado Oficial.

Conagua realiza monitoreos en agua y suelo por el derrame químico

Como parte de la respuesta a la emergencia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició monitoreos y muestreos en cuerpos de agua y suelo de la zona para determinar si la sustancia derramada generó afectaciones al medio ambiente.

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La Profepa informó que personal especializado permanece en el lugar fortaleciendo las labores técnicas de inspección y evaluación ambiental, mientras se recopila información que permita establecer el alcance del incidente y las acciones que deberán implementarse para la contención y, en su caso, la remediación del área afectada.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que será con base en los resultados de los estudios técnicos cuando se determine la magnitud de los posibles daños ambientales.

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Profepa evalúa posibles daños ambientales por accidente ferroviario en Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así pasó el incidente

El descarrilamiento ocurrió durante la madrugada del 26 de julio en el municipio de Naco, Sonora .

Varias unidades de un tren de carga de Ferromex salieron de las vías.

El accidente provocó el derrame de aproximadamente 59,000 litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS) .

La Coordinación Estatal de Protección Civil , Conagua y Profepa participan en la atención de la contingencia.

Autoridades federales, estatales y municipales mantienen coordinación para las labores de inspección e investigación.

Autoridades reportan que no hubo personas lesionadas

Durante las primeras inspecciones realizadas por los cuerpos de emergencia y la Coordinación Estatal de Protección Civil se confirmó que el descarrilamiento no dejó personas lesionadas.

Protección Civil activa operativo tras descarrilamiento de tren con material peligroso en Sonora. (Foto: Facebook/Protección Civil y Bomberos Tizayuca.)

Asimismo, la Profepa indicó que, de manera preliminar, el derrame no representa un riesgo inmediato para la población cercana al sitio del accidente. No obstante, aclaró que esta evaluación inicial no sustituye las investigaciones técnicas que continúan en desarrollo para conocer con precisión las consecuencias ambientales del incidente.

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Las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona mientras avanzan los trabajos de monitoreo y análisis.

Profepa evaluará posibles medidas legales y administrativas

La Procuraduría señaló que una vez concluidas las inspecciones determinará si existen afectaciones ambientales que requieran medidas de urgente aplicación conforme a la legislación vigente.

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En caso de identificarse incumplimientos o daños al entorno natural, la dependencia informó que podrá iniciar los procedimientos administrativos y legales que correspondan contra quien resulte responsable, además de ordenar las acciones necesarias para la atención y restauración ambiental.

Profepa analiza posibles sanciones tras derrame químico en Sonora. REUTERS/Henry Romero

Por ahora, la investigación permanece en curso y forma parte del proceso para establecer responsabilidades y verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas con el transporte y manejo de materiales peligrosos.

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Hidrosulfuro de sodio: sustancia utilizada en procesos industriales

El hidrosulfuro de sodio (NaHS) es un compuesto químico utilizado en distintas actividades industriales, entre ellas la minería, la fabricación de papel y algunos procesos de tratamiento de agua.

Debido a sus características, su manejo requiere protocolos específicos de seguridad para reducir riesgos al ambiente y a las personas.

Mientras continúan las labores de inspección, las autoridades ambientales mantienen el seguimiento de la emergencia en Naco y darán a conocer los resultados de las evaluaciones conforme avancen los estudios técnicos realizados en la zona afectada.

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