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Filtran escenario que usará Karol G en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de CDMX

La colombiana dará tres espectáculos en la capital del país

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Karol G performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 12, 2026. REUTERS/Daniel Cole
Karol G performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 12, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Imágenes del escenario que Karol G usará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México circulan en redes sociales a horas de que arranque el Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira de estadios más ambiciosa de su carrera. La estructura, captada durante el montaje en Chicago —primera parada del tour—, muestra una plataforma doble con elementos muy similares a los que la colombiana desplegó en su presentación en el festival Coachella.

El show llega al Estadio GNP Seguros el 13, 14 y 15 de noviembre. Antes de eso, la producción recorrerá 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá, y para moverla se necesitan 100 camiones. Cuando llegue a México, todo viajará en avión.

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El escenario tiene dos plataformas y una isla circular en el centro del campo

Así es el escenario de Karol G (redes sociales)
Así es el escenario de Karol G (redes sociales)

Lo que muestran las imágenes es una estructura rectangular de grandes dimensiones en uno de los extremos del estadio, con torres de iluminación y pantallas que sobresalen sobre las gradas. La plataforma principal tiene forma de “U” con extensiones laterales que se adentran hacia el campo, lo que permite a la artista recorrer distintos puntos y acercarse al público desde varios ángulos.

Frente al escenario principal hay una segunda plataforma de menor tamaño, circular. Esa isla escénica, ubicada en el centro del campo, es la que más recuerda al montaje de Coachella.

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El despliegue técnico visible en las imágenes incluye equipos de luces, estructuras de soporte y zonas de montaje. La identidad visual de la gira está marcada por el color naranja.

Dos horas y media de show divididas en seis segmentos con cambio de vestuario

Karol G inicia su Tropitour en Chicago con un escenario monumental y una isla acuática inspirada en Coachella - crédito @karolgtour / Instagram @jecheverri91114 / X
Karol G inicia su Tropitour en Chicago con un escenario monumental y una isla acuática inspirada en Coachella - crédito @karolgtour / Instagram @jecheverri91114 / X

Karol G confirmó que el espectáculo dura dos horas y media y se divide en seis segmentos, cada uno con cambio de vestuario. El eje del show es Tropicoqueta, su álbum de 2025, que explora la fusión de salsa, mariachi, vallenato, pop y reguetón. Esta será la primera vez que lo presente en vivo de forma extensa, ya que desde su lanzamiento solo lo había tocado en Coachella y algunas apariciones especiales.

“Mi último álbum habla de una showgirl latina. Sí voy a ser una showgirl, esto tiene que ser un espectáculo en todos los sentidos: en el canto, en el vestuario, en el baile”, dijo la artista. La canción que más le entusiasma interpretar es la que da nombre a la gira. “Tenemos un desarrollo y un show increíble para esa canción. Es una fiesta. Una fiesta de locos", anticipó.

La gira tiene 65 fechas y termina en Milán en julio de 2027

Cartel Karol G. Fondo naranja-amarillo, globo terráqueo, loro multicolor. Texto: "TropiTour", 4 DIC 2026, Estadio El Campín, Bogotá.
El cartel promocional de Karol G para su "TropiTour" muestra un loro colorido sobre un globo terráqueo, anunciando su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 4 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Viajando Por El Mundo Tropitour arrancó el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y se extiende hasta julio de 2027 con paradas en Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y Europa. La última fecha es el 24 de julio de 2027 en Milán. En total son 65 conciertos.

Para la etapa en Estados Unidos y Canadá, la gira confirma a Becky G, Elena Rose y Greeicy como artistas invitadas en distintas ciudades. Para las fechas en Latinoamérica y Europa no hay invitados anunciados, aunque la organización no descarta colaboraciones o apariciones sorpresa.

La decisión de llevar el show a países que muchas giras de estadios omiten fue explicada por la propia artista: “Muchos artistas grandes van a Brasil, Argentina o México, pero no van a Perú, Guatemala, Panamá o Colombia. Mi comunidad latina fue mi primer apoyo, así que llevar el show a todos esos lugares es muy importante para mí”.

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