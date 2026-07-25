México

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta?

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Puerto Vallarta este sábado 25 de julio:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este sábado, se estima que en Puerto Vallarta habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 33 centígrados y una mínima de 24°. La nubosidad será del 53% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

El pronóstico del clima en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la joya turística de Jalisco

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su proximidad con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

PUBLICIDAD

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las frías aguas árticas.

El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puerto VallartaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

La abogada del fotógrafo confirmó que la actriz cubrió sola el pago de la condena; Mariano Martínez no realizó ningún pago

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir al delantero Ángel Correa

Tras la novela vivida por la salida del argentino, los felinos ya habrían fijado tres perfiles para ocupar su puesto y mantenerse competitivos en la Liga MX

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir al delantero Ángel Correa

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal

El exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso tras ser acusado por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos

Fox y exgobernadores panistas cierran filas con Ernesto Ruffo tras fallo que lo obliga a quedarse en prisión por huachicol fiscal

Reportan amenazas contra el periodista Pedro Matías en Oaxaca

La amenaza ocurrió solo unos días después de que asesinaron al periodista Alejandro Leyva, también en Oaxaca

Reportan amenazas contra el periodista Pedro Matías en Oaxaca

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Ciudad de México este 25 de julio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Ciudad de México este 25 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Vinculan a proceso a “El Geisler” de Los Vallarta, célula del CJNG que opera en el Edomex

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

El Bogueto lanza dardo contra la oposición tras críticas por su presentación en Palacio Nacional

En redes piden que Masad Altamimi sea el primer nominado de La Casa de lo Famosos México 2026

Ley Pompo: la dolorosa historia de amor de un “Payasónico” que promueve la creación de una nueva reforma

DEPORTES

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir al delantero Ángel Correa

Toluca vs Cruz Azul: cuánto dinero recibirá el Campeón de Campeones

Chivas eleva el valor de la Hormiga González para dejarlo ir a Europa

México vs Antigua y Barbuda Sub-20: ¿Cómo quedó el partido en Puebla?