Pista anónima señala a policías de Edomex como presuntos responsables de la desaparición de Jeshua Cisneros: familiares realizan búsqueda en canal de Cuautitlán

A ocho meses de la desaparición de Jeshua Cisneros, estudiante de la UNAM de 19 años, una búsqueda en Teoloyucán abre una nueva pista del caso. (FB: Luis Cisneros)

A ocho meses de la desaparición de Jeshua, Cisneros, estudiante de la UNAM de 19 años, una búsqueda en Teoloyucán abrió una nueva pista sobre el caso: la madre del joven recibió un audio anónimo que ubica el sitio donde presuntamente habría sido arrojado a un canal de aguas negras por policías de Cuautitlán Izcalli, una versión que empuja la investigación hacia una posible desaparición forzada.

La pista que detonó esa búsqueda señaló un punto geográfico específico. Cuando la familia acudió al lugar junto con integrantes del colectivo, llevó excavadoras y equipo para reforzar las labores en una zona donde ahora se acumulan lodo y basura por las lluvias intensas.

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Cabe mencionar que durante la jornada en el canal de Santa Bárbara, el colectivo Lirios Buscadores de Cuautitlán encontró los restos de un adulto mayor en la compuerta.

Si bien el hallazgo no corresponde a la búsqueda de Jeshua, sí muestra como el canal puede ser usado para arrojar cuerpos que nadie busca.

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Padres y el Colectivo Lirios Buscadores buscan en un canal del aguas negras tras la pista anónima recibida. (Fb: Lirios Buscadores)

Un audio anónimo ubicó el canal donde presuntamente fue arrojado

Karla Lechuga, madre de Jeshua, difundió en redes sociales el contenido del mensaje que recibió. En ese testimonio se sostiene que policías estatales detuvieron al joven, que “se les pasa la mano” y que después lo arrojaron al canal.

La madre relató así lo que le dijeron: “Pues textual decían que lo detienen los policías estatales, que se les pasa la mano y que lo arrojan a este canal de aguas negras.

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Específicamente mencionan que es un golpe en la cabeza, lo que supuestamente le quita la vida a mi hijo y pues nada, que lo arrojan al canal”.

Esa versión también señala de manera anónima a cuatro policías como presuntos responsables de la desaparición y posible muerte del joven. De acuerdo con la publicación, el audio refuerza la principal teoría de la familia: que Jeshua fue interceptado por patrullas estatales y del municipio sobre la autopista México-Querétaro.

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La unidad señalada es la patrulla ME29OA5. La acusación apunta a que los cuatro agentes que la tripulaban habrían participado en la presunta desaparición forzada del estudiante.

Esta es la última imagen que se tiene de Joshua antes de desaparecer.

Jeshua desapareció el 13 de noviembre en la zona industrial de Cuamatla

Jeshua Cisneros desapareció el pasado 13 de noviembre en Cuautitlán Izcalli. El joven se dirigía a la zona del Parque Industrial de Cuamatla, en el Estado de México, donde se perdió su rastro.

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La última vez que lo vieron con vida, de acuerdo con su ficha de búsqueda, fue cerca de la empresa Alpura. A esa compañía le han exigido mostrar los videos en los que estaría registrado el último rastro del joven.

Otra referencia de ubicación lo coloca en Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli. Desde el arranque de la búsqueda, las primeras versiones sobre su desaparición apuntaban a policías.

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La ficha también describe cómo iba vestido: tenis de choclo negros con letras rojas, pantalón cargo azul holgado y sudadera gris. Como señas particulares, usaba lentes graduados y tenía una perforación en el labio inferior, otra en la nariz del lado derecho y una en cada ceja.

El objetivo de la jornada en Teoloyucán era localizar a Jeshua. Lo que sí apareció fue el cuerpo de un hombre cerca de las compuertas, un hallazgo que abrió otro proceso de identificación para determinar quién era la víctima.

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El colectivo Lirios Buscadores expresó su solidaridad con la familia de esa persona. En su posicionamiento, pidió que la identificación permita dar certeza y contribuir al derecho a la verdad.

La organización también advirtió que cada hallazgo remite a una familia que espera respuestas y exhibe la urgencia de fortalecer las acciones de búsqueda en el Estado de México. Más adelante, añadió:

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“Mientras existan personas desaparecidas, cada jornada de búsqueda seguirá siendo una necesidad impostergable. No podemos permitir que esta realidad se normalice. Detrás de cada hallazgo hay una historia, una familia y una deuda de verdad y justicia que el Estado tiene la obligación de atender”.

En redes sociales padres de Jeshua muestran imágenes del joven en diferentes etapas de su vida con la intención de generar empatía y promover la búsqueda del joven. (FB: Luis Cisneros)

Cronología del caso Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México

13 de noviembre de 2025 : Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, desaparece después de salir de la casa de un amigo y dirigirse de regreso a su domicilio en Cuautitlán Izcalli. La última comunicación con su madre, Karla Lechuga, es ese mismo día, cuando le avisa que ya regresa a casa. Cámaras lo captan caminando en la zona industrial de Cuamatla, cerca de la lateral de la Autopista México-Querétaro. Testigos aseguran que en la zona se encontraba una patrulla estatal.

Días y semanas posteriores : La familia y colectivos de búsqueda inician labores para localizar a Jeshua. Se reporta que la patrulla estatal con número económico “ME-290A-2”, tripulada por cuatro policías estatales, estuvo en el perímetro donde desapareció el joven. Posteriormente, la misma patrulla ha sido vista vigilando a la familia durante las labores de búsqueda, aunque no pertenece a las unidades asignadas oficialmente para estos trabajos.

Meses siguientes : La madre de Jeshua y colectivos como Lirios Buscadores Izcalli, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Guardia Nacional organizan búsquedas en el municipio. Un mensaje anónimo señala el canal de Santa Bárbara como posible lugar donde policías estatales habrían detenido a Jeshua, lo golpearon en la cabeza y lo arrojaron a aguas negras. La búsqueda se extiende hacia el río Cuautitlán y se planea continuar hacia el lago de Guadalupe, donde el cauce conecta.

Julio de 2026: Se cumplen ocho meses de la desaparición. No existen pistas sólidas, pero la principal línea de investigación es la de desaparición forzada, presuntamente a manos de policías estatales. Las autoridades mantienen mesas de trabajo, pero la familia de Jeshua señala falta de resultados y continúa la búsqueda por su cuenta. Esta semana se llevan a cabo labores de localización con maquinaria pesada en el canal de Cuautitlán.