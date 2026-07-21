México

Pista anónima señala a policías de Edomex como presuntos responsables de la desaparición de Jeshua Cisneros: familiares realizan búsqueda en canal de Cuautitlán

La familia y el colectivo Lirios Buscadores reforzaron las labores en Santa Bárbara tras recibir una ubicación precisa sobre el sitio donde habrían dejado al joven

Guardar
Google icon
Jeshua Cisneros
A ocho meses de la desaparición de Jeshua Cisneros, estudiante de la UNAM de 19 años, una búsqueda en Teoloyucán abre una nueva pista del caso. (FB: Luis Cisneros)

A ocho meses de la desaparición de Jeshua, Cisneros, estudiante de la UNAM de 19 años, una búsqueda en Teoloyucán abrió una nueva pista sobre el caso: la madre del joven recibió un audio anónimo que ubica el sitio donde presuntamente habría sido arrojado a un canal de aguas negras por policías de Cuautitlán Izcalli, una versión que empuja la investigación hacia una posible desaparición forzada.

La pista que detonó esa búsqueda señaló un punto geográfico específico. Cuando la familia acudió al lugar junto con integrantes del colectivo, llevó excavadoras y equipo para reforzar las labores en una zona donde ahora se acumulan lodo y basura por las lluvias intensas.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que durante la jornada en el canal de Santa Bárbara, el colectivo Lirios Buscadores de Cuautitlán encontró los restos de un adulto mayor en la compuerta.

Si bien el hallazgo no corresponde a la búsqueda de Jeshua, sí muestra como el canal puede ser usado para arrojar cuerpos que nadie busca.

PUBLICIDAD

Jeshua Cisneros
Padres y el Colectivo Lirios Buscadores buscan en un canal del aguas negras tras la pista anónima recibida. (Fb: Lirios Buscadores)

Un audio anónimo ubicó el canal donde presuntamente fue arrojado

Karla Lechuga, madre de Jeshua, difundió en redes sociales el contenido del mensaje que recibió. En ese testimonio se sostiene que policías estatales detuvieron al joven, que “se les pasa la mano” y que después lo arrojaron al canal.

La madre relató así lo que le dijeron: “Pues textual decían que lo detienen los policías estatales, que se les pasa la mano y que lo arrojan a este canal de aguas negras.

Específicamente mencionan que es un golpe en la cabeza, lo que supuestamente le quita la vida a mi hijo y pues nada, que lo arrojan al canal”.

Esa versión también señala de manera anónima a cuatro policías como presuntos responsables de la desaparición y posible muerte del joven. De acuerdo con la publicación, el audio refuerza la principal teoría de la familia: que Jeshua fue interceptado por patrullas estatales y del municipio sobre la autopista México-Querétaro.

La unidad señalada es la patrulla ME29OA5. La acusación apunta a que los cuatro agentes que la tripulaban habrían participado en la presunta desaparición forzada del estudiante.

Jeshua Cisneros
Esta es la última imagen que se tiene de Joshua antes de desaparecer.

Jeshua desapareció el 13 de noviembre en la zona industrial de Cuamatla

Jeshua Cisneros desapareció el pasado 13 de noviembre en Cuautitlán Izcalli. El joven se dirigía a la zona del Parque Industrial de Cuamatla, en el Estado de México, donde se perdió su rastro.

La última vez que lo vieron con vida, de acuerdo con su ficha de búsqueda, fue cerca de la empresa Alpura. A esa compañía le han exigido mostrar los videos en los que estaría registrado el último rastro del joven.

Otra referencia de ubicación lo coloca en Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli. Desde el arranque de la búsqueda, las primeras versiones sobre su desaparición apuntaban a policías.

La ficha también describe cómo iba vestido: tenis de choclo negros con letras rojas, pantalón cargo azul holgado y sudadera gris. Como señas particulares, usaba lentes graduados y tenía una perforación en el labio inferior, otra en la nariz del lado derecho y una en cada ceja.

El objetivo de la jornada en Teoloyucán era localizar a Jeshua. Lo que sí apareció fue el cuerpo de un hombre cerca de las compuertas, un hallazgo que abrió otro proceso de identificación para determinar quién era la víctima.

El colectivo Lirios Buscadores expresó su solidaridad con la familia de esa persona. En su posicionamiento, pidió que la identificación permita dar certeza y contribuir al derecho a la verdad.

La organización también advirtió que cada hallazgo remite a una familia que espera respuestas y exhibe la urgencia de fortalecer las acciones de búsqueda en el Estado de México. Más adelante, añadió:

“Mientras existan personas desaparecidas, cada jornada de búsqueda seguirá siendo una necesidad impostergable. No podemos permitir que esta realidad se normalice. Detrás de cada hallazgo hay una historia, una familia y una deuda de verdad y justicia que el Estado tiene la obligación de atender”.

Jeshua Cisneros
En redes sociales padres de Jeshua muestran imágenes del joven en diferentes etapas de su vida con la intención de generar empatía y promover la búsqueda del joven. (FB: Luis Cisneros)

Cronología del caso Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México

  • 13 de noviembre de 2025: Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, desaparece después de salir de la casa de un amigo y dirigirse de regreso a su domicilio en Cuautitlán Izcalli. La última comunicación con su madre, Karla Lechuga, es ese mismo día, cuando le avisa que ya regresa a casa. Cámaras lo captan caminando en la zona industrial de Cuamatla, cerca de la lateral de la Autopista México-Querétaro. Testigos aseguran que en la zona se encontraba una patrulla estatal.
  • Días y semanas posteriores: La familia y colectivos de búsqueda inician labores para localizar a Jeshua. Se reporta que la patrulla estatal con número económico “ME-290A-2”, tripulada por cuatro policías estatales, estuvo en el perímetro donde desapareció el joven. Posteriormente, la misma patrulla ha sido vista vigilando a la familia durante las labores de búsqueda, aunque no pertenece a las unidades asignadas oficialmente para estos trabajos.
  • Meses siguientes: La madre de Jeshua y colectivos como Lirios Buscadores Izcalli, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Guardia Nacional organizan búsquedas en el municipio. Un mensaje anónimo señala el canal de Santa Bárbara como posible lugar donde policías estatales habrían detenido a Jeshua, lo golpearon en la cabeza y lo arrojaron a aguas negras. La búsqueda se extiende hacia el río Cuautitlán y se planea continuar hacia el lago de Guadalupe, donde el cauce conecta.
  • Julio de 2026: Se cumplen ocho meses de la desaparición. No existen pistas sólidas, pero la principal línea de investigación es la de desaparición forzada, presuntamente a manos de policías estatales. Las autoridades mantienen mesas de trabajo, pero la familia de Jeshua señala falta de resultados y continúa la búsqueda por su cuenta. Esta semana se llevan a cabo labores de localización con maquinaria pesada en el canal de Cuautitlán.

Temas Relacionados

Jeshua CisnerosdesaparecidosCuatitlánIzcalliEdomexMadres BuscadorasFiscalíamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de julio? choque en la estación Nuevo León de la línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de julio? choque en la estación Nuevo León de la línea 2

Identifican al aficionado mexicano que reaccionó con elegancia ante hinchas argentinos en la final del Mundial

Difundieron fotografías que apuntarían a su afición por el Atlas luego de protagonizar una discusión durante la final del Mundial 2026

Identifican al aficionado mexicano que reaccionó con elegancia ante hinchas argentinos en la final del Mundial

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

Se registra sismo de 4.5 de magnitud

El temblor se produjo a las 23:06 horas, a una distancia de 155 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Se registra sismo de 4.5 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán va a juicio contra “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Ernesto Ruffo Appel promueve amparo contra detención por huachicol fiscal

Motel donde tiktoker halló un cadáver y localizaron a Debanhi Escobar opera sin custodia pese a su historial

ENTRETENIMIENTO

Survivor México: así quedaron las tribus y la lista de inmunidad para la primera semana

Survivor México: así quedaron las tribus y la lista de inmunidad para la primera semana

Flor Vigna anuncia que deja de trabajar con la estilista Lau Styling

Pedro Sola insiste que “no es mala persona” tras la funa por los perritos

Letra completa de ‘Yo quiero fama’, la canción oficial de La Casa de los Famosos México 2026

Bárbara Mori, Natalia Téllez y Ximena Sariñana estrenarán nueva temporada de Las Azules, la serie policiaca inspirada en hechos reales

DEPORTES

La leyenda alemana Lothar Matthäus se rinde ante Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

La leyenda alemana Lothar Matthäus se rinde ante Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

Identifican al aficionado mexicano que reaccionó con elegancia ante hinchas argentinos en la final del Mundial

Guillermo Ochoa anuncia su retiro y se despide del futbol tras su sexta Copa Mundial con México

Estos serían los primeros rivales a los que se enfrentaría México con Rafa Márquez como DT

Cómo votar por Julián Quiñones en la FIFA para aparecer en el Once Ideal de Mundial 2026