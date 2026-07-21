Jaime Bonilla y Dante Delgado sostienen segundo encuentro en Baja California y avivan especulaciones rumbo a la elección de 2027

Jaime Bonilla y Dante Delgado dialogaron sobre el panorama político estatal y nacional sin anunciar acuerdos electorales.

Jaime Bonilla Valdez y Dante Delgado sostuvieron este martes un segundo encuentro político en Baja California, apenas un día después de reunirse para dialogar sobre el panorama nacional y estatal.

Aunque el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) señalaron que las reuniones tuvieron como propósito intercambiar puntos de vista sin anunciar acuerdos políticos, la continuidad de los encuentros ocurre en un contexto de reconfiguración de fuerzas rumbo a la elección de 2027 y en medio del conflicto que mantiene el exgobernador con la mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

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Segundo encuentro entre Bonilla y Dante Delgado fortalece el diálogo político

La reunión de este martes se realizó en las oficinas del Partido del Trabajo en Tijuana y representó el segundo encuentro consecutivo entre ambos políticos. Además de Dante Delgado participaron Karla Ruiz MacFarland y Montserrat Caballero Ramírez, coordinadora única estatal de Afiliación del PT en Baja California.

De acuerdo con Bonilla, durante esta segunda reunión dialogaron sobre la importancia de contar con una estructura partidista sólida, organizada y con presencia permanente en territorio, además de revisar el trabajo que el PT desarrolla para fortalecer su presencia en la entidad.

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Un día antes, el exgobernador había informado sobre una primera reunión con Delgado, la cual describió como una conversación “cordial y franca” sobre la situación política del país, los retos de Baja California y los escenarios que se perfilan para los próximos años.

En ambas ocasiones, Bonilla destacó que mantener el diálogo entre actores políticos permite compartir experiencias e identificar coincidencias con responsabilidad y respeto.

PT presume avances en su organización territorial en Baja California

Durante el encuentro más reciente, Jaime Bonilla expuso los avances que, según el Partido del Trabajo, ha logrado la organización en materia de afiliación y fortalecimiento territorial.

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Entre las acciones destacadas se encuentran:

Fortalecimiento de la estructura territorial del PT .

Jornadas permanentes de afiliación .

Apertura de nuevas oficinas partidistas .

Incorporación de nuevos liderazgos locales .

Trabajo político en Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

El exgobernador señaló que una estructura con presencia constante en territorio permite mantener contacto directo con la ciudadanía y atender las necesidades de las distintas regiones del estado.

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Las reuniones ocurren en medio del conflicto entre Bonilla y Marina del Pilar

Los encuentros entre Bonilla y Dante Delgado también cobran relevancia porque se producen mientras continúa el enfrentamiento político entre el exmandatario y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En días recientes, la mandataria acusó públicamente a Bonilla de estar detrás de una presunta operación para grabar y difundir audios relacionados con una reunión realizada en diciembre de 2025, en la que se abordó la cancelación de su visa estadounidense.

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Marina del Pilar aseguró que fue víctima de un engaño, sostuvo que las grabaciones fueron editadas y difundidas fuera de contexto y anunció que analiza emprender acciones legales contra quienes resulten responsables.

Por su parte, Bonilla rechazó cualquier participación en la obtención o filtración de los audios y calificó como ilógicas las acusaciones en su contra.

Asimismo, informó que consultaría con su equipo jurídico las acciones necesarias para proteger su seguridad y su honor, además de atribuir los señalamientos al contexto político que vive Baja California.

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Movimiento político rumbo a las elecciones de 2027

Aunque ninguna de las reuniones derivó en el anuncio de acuerdos o alianzas, ambos encuentros se desarrollan cuando diversos actores políticos comienzan a definir estrategias con miras a la renovación de la gubernatura de Baja California en 2027.

Jaime Bonilla mantiene un papel activo dentro del Partido del Trabajo, desde donde ha impulsado el fortalecimiento de la estructura partidista y ha expresado su respaldo a Montserrat Caballero como uno de los perfiles del partido para la próxima contienda estatal.

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La presencia de Dante Delgado también llamó la atención debido a que recientemente retomó su actividad política tras superar un tratamiento por cáncer de estómago, reincorporándose a reuniones y giras con dirigentes y liderazgos de Movimiento Ciudadano.

Sin acuerdos anunciados, pero con señales de diálogo entre fuerzas políticas

Hasta el momento, tanto Bonilla como Dante Delgado han insistido en que los encuentros tuvieron un carácter institucional y estuvieron enfocados en el intercambio de opiniones sobre la situación política nacional y estatal.

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Sin embargo, el hecho de que ambos sostuvieran dos reuniones consecutivas ha generado expectativa en el ámbito político de Baja California, donde ya comienzan a perfilarse los movimientos de los distintos partidos rumbo al proceso electoral de 2027.

En ese contexto, el fortalecimiento territorial del PT y el acercamiento con liderazgos de otras fuerzas políticas podrían convertirse en elementos que seguirán dando de qué hablar en los próximos meses.