El dueño de Chivas ofrece su ayuda a aficionado de 90 años que perdió su casa por incendio

La iniciativa de Amaury Vergara surgió luego de que se viralizara la imagen del único cuarto que sobrevivió al fuego, dedicado completamente al club

El presidente del Club Guadalajara
El presidente del Club Guadalajara contactó públicamente a Don Juan, el aficionado de 90 años cuya pasión por Chivas lo mantuvo firme tras perder su casa en Tonalá, Jalisco. (Foto: EFE)

El futbol no sólo se mide en goles y victorias, también en los gestos de solidaridad que fortalecen la relación entre los clubes y sus seguidores. En los últimos días, la historia de Don Juan, un aficionado de 90 años de las Chivas, conmovió a México tras perder casi toda su casa en un incendio en Tonalá, Jalisco.

Lo más simbólico fue que el único cuarto que sobrevivió estaba dedicado al Rebaño Sagrado, lleno de banderas, playeras y recuerdos rojiblancos.

Don Juan, espera ver campeón
Don Juan, espera ver campeón a Chivas nuevamente, mientras la directiva del Guadalajara coordina acciones para apoyarlo en la reconstrucción de su hogar. REUTERS/Eloisa Sanchez

Esa imagen se viralizó en redes sociales y llegó hasta los ojos de Amaury Vergara, presidente del club, quien decidió intervenir con un mensaje en sus redes que reflejó cercanía y compromiso con la afición.

La tragedia de un chivahermano

El incendio ocurrido el pasado 3 de febrero, que fue difundido por el medio TV Azteca Jalisco, destruyó casi todo el patrimonio de Don Juan. A pesar de su edad, él seguía trabajando como agrónomo y cortando leña para sostenerse, pero las llamas arrasaron con muebles, herramientas y recuerdos de toda una vida.

  • 95% de la vivienda quedó en ruinas.
  • Sólo sobrevivió un cuarto pintado de rojo y blanco, símbolo de su pasión por Chivas.
  • Don Juan logró refugiarse allí junto a sus mascotas, salvando la vida en medio de la tragedia.
El único cuarto que sobrevivió
El único cuarto que sobrevivió al incendio estaba decorado con recuerdos del Rebaño Sagrado, reflejando la pasión de Don Juan por Chivas. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Este episodio no sólo reflejó la dureza de la pérdida, sino también la fuerza de la identidad rojiblanca, que acompañó a Don Juan hasta las últimas instancias.

La respuesta de Amaury Vergara

La historia se difundió rápidamente y conmovió a miles de aficionados. Fue entonces cuando Amaury Vergara reaccionó en sus redes sociales, mostrando disposición inmediata para ayudar: “Yo le entro. Por favor díganme cómo mi equipo puede contactar a Don Juan”.

Su publicación en X fue celebrada como una muestra de solidaridad y empatía, y se espera que el club coordine acciones para apoyar en la reconstrucción de la vivienda.

Amaury Vergara, presidente de Chivas,
Amaury Vergara, presidente de Chivas, expresó públicamente su solidaridad y compromiso, buscando contactar y apoyar a Don Juan tras la tragedia. (X/ @Amauryvz)

Este mensaje reforzó la idea de que Chivas es más que un equipo: es una comunidad que se respalda en los momentos difíciles, y que reconoce la importancia de sus seguidores más fieles.

El impacto en la afición rojiblanca

La reacción de Amaury Vergara generó un fuerte impacto entre los seguidores del Guadalajara. Para muchos, fue un recordatorio de que el club mantiene un vínculo especial con su gente.

Por su parte, Don Juan reveló que sueña con ver campeón al Rebaño una vez más, y la afición destacó la importancia de apoyar a quienes han seguido al equipo toda su vida.

La afición de Chivas celebró
La afición de Chivas celebró la iniciativa de Amaury Vergara, destacándola como un acto de empatía. (X / @Chivas)

El gesto de Amaury fue aplaudido por la comunidad del futbol mexicano. Más allá de los resultados en la cancha y a la espera de descubrir cómo se desarrolla la situación de Don Juan con el apoyo de la directiva del Guadalajara, el club reafirmó su identidad como una institución que acompaña a sus aficionados en cada etapa de la vida.

