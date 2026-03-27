Por esta razón Marcelo Flores eligió a Canadá por encima de la Selección Mexicana (Nick Iwanyshyn/The Canadian Press vía AP)

La decisión de representar a la selección de Canadá marcó un cambio en la carrera internacional de Marcelo Flores. El futbolista de ascendencia mexicana nacido en Georgetown, Ontario, optó por jugar con Canadá luego de una etapa juvenil con selecciones mexicanas, lo que generó controversia entre la afición mexicana.

En una reciente entrevista para One Soccer, el mediocampista de Tigres aclaró la razón que lo llevó a dejar a la Selección Mexicana y quedarse con el conjunto de la Hoja de Maple. Marcelo Flores relató que comenzó a jugar fútbol a una edad muy temprana, integrándose a su primer equipo alrededor de los dos años.

Durante sus primeros años en el deporte, sus padres desempeñaron roles fundamentales como entrenadores. Señaló que su madre fue su entrenadora principal durante el periodo comprendido entre los dos y siete años aproximadamente. Posteriormente, se incorporó al sistema de fútbol de Guelph, donde tanto su padre como su tío asumieron la dirección de su desarrollo futbolístico, describiendo esos años en Canadá como una etapa que no cambiaría por nada.

¿Por qué Marcelo Flores eligió a la selección de Canadá y dejar la de México?

Marcelo Flores fue convocado por la selección de Canadá (X/ @CANMNT_Official)

Marcelo Flores eligió defender la camiseta de Canadá principalmente por los lazos forjados en sus primeros 12 años de vida y desarrollo deportivo en Ontario, etapa clave en su identidad y evolución. Si bien participó en procesos juveniles mexicanos y tuvo la oportunidad de integrarse al sistema de Toronto FC, priorizó la formación junto a su padre como entrenador en Guelph SC, decisión que considera determinante para su carrera.

“Esos primeros 12 años en Canadá, ¿sabes?, no pediría cambiarlo, y siempre quise volver. Nunca quise irme“, compartió.

El jugador de 22 años se inició en Guelph SC, dirigido por su padre, quien ejerció una influencia decisiva en su crecimiento deportivo. Este entorno familiar y de cercanía fue fundamental para consolidar su sentido de pertenencia hacia el fútbol canadiense.

Durante su juventud, recibió numerosas ofertas para sumarse al Toronto FC, pero eligió rechazarlas a favor de entrenar con su progenitor. “Tenía muchas ofertas de Toronto FC, pero nunca las tomé para desarrollarme con mi padre, y creo que fue una buena decisión”, explicó el mediocampista. Advirtió que incorporarse al club no habría sido una mala opción, pero sentía que su proyección quedaría limitada. “No habría sido una mala decisión jugar para Toronto, pero probablemente mi carrera se habría quedado ahí”, reflexionó.

Marcelo Flores milita en el primer equipo de Tigres, donde ha logrado mayor visibilidad y continuidad en su carrera profesional (Foto: Twitter/ @Xavi_Sol)

Flores reveló que su identidad cultural lo llevó a elegir a Canadá por encima de México, esto a pesar de tener una formación con la selección juvenil mexicana.

“El poco tiempo que pasé aquí en Canadá se sintió mucho más como estar en casa que todos esos años en México con ese equipo, ¿sabes? No estoy diciendo nada malo sobre el equipo ni nada de eso, pero siento que también es algo cultural que no coincide conmigo, ya sabes, como mi estilo y, obviamente, el lazo que sentí entre cada selección nacional. Pero sí, tomar la decisión, obviamente, no es fácil, ¿sabes?, pero tienes que ir donde sientas que es correcto y sentí que aquí era el lugar correcto”,

Al concluir su etapa en Canadá, Flores fue detectado por un entrenador del Ipswich Town durante un campamento y, tras superar una prueba, se sumó al club inglés. Posteriormente, continuó su desarrollo en la academia del Arsenal y, más tarde, se trasladó a España para integrarse al Real Oviedo, acumulando experiencia y crecimiento internacional.

Desde 2023, Marcelo Flores milita en el primer equipo de Tigres, donde ha logrado mayor visibilidad y continuidad en su carrera profesional.