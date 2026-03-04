México Deportes

Auxiliar técnico del América dirigirá a Brasil Sub-20 y Selección Preolímpica

El técnico brasileño regresa a la estructura nacional para encabezar el desarrollo del talento juvenil

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) anunció un movimiento en su estructura de selecciones juveniles: Paulo Victor, actual auxiliar técnico de André Jardine en el América, asumirá como director técnico de la Sub-20 y de la selección preolímpica de Brasil.

El nombramiento fue confirmado por la propia confederación, que destacó su perfil formador y su experiencia en procesos internacionales.

CBF confirma a Paulo Victor para la Sub-20 y el ciclo preolímpico

(IG/ @pvictor_gomes)
(IG/ @pvictor_gomes)

A través de un comunicado, la CBF informó que Paulo Victor tomará el mando de las categorías Sub-20 y preolímpica de la canarinha.

“Paulo Victor siempre ha sido un excelente entrenador dondequiera que ha estado, con una gran capacidad para desarrollar atletas prometedores y construir un equipo campeón con un fútbol ofensivo y ganador”, señaló Branco, coordinador de categorías inferiores masculinas de Brasil.

El técnico formó parte del cuerpo técnico que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, torneo en el que Brasil derrotó 2-1 a España en la final junto a André Jardine. Previamente, dirigió a las selecciones Sub-15 y Sub-17, con logros como el Campeonato Sudamericano Sub-15 en 2019.

En el ámbito de clubes, fue pieza clave durante el periodo en el que el Club América conquistó el tricampeonato de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), además de la Campeones Cup 2024 frente al Columbus Crew.

Lucas Andrade se suma al proyecto juvenil de Brasil

El nuevo proceso también contará con la incorporación de Lucas Andrade como asistente. El entrenador obtuvo reconocimiento en Brasil tras dirigir al Palmeiras Sub-20, con el que ganó el Campeonato Brasileño juvenil en 2024 y 2025. Además, integró el cuerpo técnico de la selección Sub-17 que conquistó el Campeonato Sudamericano 2023.

Andrade se unirá a la estructura nacional una vez que concluya su participación con São Paulo en la Copa Libertadores Sub-20, para integrarse de lleno al trabajo con la Sub-20 y la selección preolímpica.

“La llegada de Paulo Victor y Lucas Andrade nos da mucha confianza para el ciclo sudamericano (...) Estamos convencidos de que son nuestra mejor opción para alcanzar nuestros objetivos”, declaró Rodrigo Caetano, coordinador ejecutivo general de las Selecciones Nacionales Masculinas, en el anuncio difundido por la CBF.

