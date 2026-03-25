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Multicampeón de la IndyCar reconoce la importancia del mexicano Pato O’Ward para el automovilismo

El corredor regio se ha ganado el respeto y admiración de expertos, compañeros y, sobre todo, de la fanaticada gracias a su desempeño

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El carisma y acercamiento con
El carisma y acercamiento con sus rivales, así como con sus fanáticos, lo han colocado como uno de los miembros que más aporta a la IndyCar. (AP Foto/Moises Castillo)

Durante los últimos años, la categoría de indyCar se ha convertido en una extensión del máximo circuito de la F1 en la que muchos de sus fanáticos han puesto el ojo. Si bien hay diversas figuras reconocidas, el nombre del mexicano Pato O’Ward resalta el papel fundamental gracias a su desempeño la temporada 2026.

Así lo dejó claro Kyle Kirkwood, líder del campeonato, quien subrayó en entrevista para ESPN cómo la presencia de O’Ward impulsa tanto la popularidad de la categoría como el crecimiento de su base de aficionados.

Pato se llena de elogios

Kyle Kirkwood considera a Pato O’Ward una figura clave porque, además de competir por el título, es responsable de acercar la IndyCar a audiencias más amplias. Según el líder estadounidense, su carisma y esfuerzo han incrementado la presencia de seguidores en cada carrera, lo que contribuye de manera directa a la proyección internacional y al desarrollo comercial de la serie.

Para el piloto de Andretti Global, O’Ward es determinante gracias a su influencia dentro y fuera de la pista. Kirkwood destacó que la imagen positiva y la consistencia del mexicano lo convierten en uno de los protagonistas permanentes del campeonato y en el motor del entusiasmo que recorre la categoría, de acuerdo con la información recogida por ESPN.

El mexicano es uno de
El mexicano es uno de los pilotos más queridos de la parrilla. (REUTERS/Henry Romero)

Una amistad que trasciende la pista

El vínculo entre Kirkwood y Pato O’Ward se remonta a los primeros años de ambos en el karting en el sur de Florida. Kirkwood recordó: “Conozco a Pato desde que tenía probablemente siete u ocho años. Empezamos juntos en el karting en el sur de Florida. De hecho, estuvimos en el mismo equipo por un tiempo”.

Con el tiempo, esa relación de compañerismo en las divisiones formativas evolucionó hacia una rivalidad profesional en el máximo nivel del automovilismo estadounidense. Actualmente, ambos compiten por los primeros puestos de la IndyCar, consolidando una generación de pilotos que ha renovado el interés del público local y latinoamericano en el campeonato.

Kirkwood considera que el piloto mexicano “ha sido un piloto muy, muy bueno. Ha sido uno de los que pelea por campeonatos”. El estadounidense remarcó que, aunque el inicio de la temporada de O’Ward fue discreto, “ha estado ahí, tocando la puerta de los podios”. Según Kirkwood, un par de buenos resultados bastarían para que O’Ward se reafirme como aspirante al título.

Apr 15, 2023; Long Beach,
Apr 15, 2023; Long Beach, California, USA; Andretti Autosport driver Kyle Kirkwood (27) of United States speaks with media after winning pole position during qualifying at Long Beach Street Circuit. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

La proyección de Pato O’Ward y su marca en el automovilismo

El líder del campeonato valoró el trabajo de O’Ward fuera de la pista y su capacidad para impulsar su imagen personal. “Su personalidad, lo que quiere hacer por el automovilismo en general, lo está construyendo con su marca y todo lo que hace. Es una persona muy trabajadora”, señaló Kirkwood.

El estadounidense agregó que el crecimiento de la popularidad de O’Ward se debe tanto a su desempeño como a la estrategia que utiliza para posicionarse. “Hay una razón por la que tiene tantos seguidores y está despegando: porque pone un gran esfuerzo en construir su marca”, enfatizó Kirkwood. La combinación de resultados deportivos y exposición mediática ha incrementado la visibilidad de la IndyCar y ha consolidado al mexicano como uno de los referentes del automovilismo latinoamericano.

La presencia de Pato O’Ward ha influido directamente en el aforo y en el seguimiento que recibe la IndyCar. “Tenemos muchos más fans en las pistas porque Pato tiene muchos fans”, sentenció Kirkwood. La afluencia de seguidores y el ambiente multicultural en las gradas reflejan el arrastre del piloto regiomontano en diferentes escenarios del calendario.

Según Kirkwood, la figura de O’Ward aporta atractivo y fortalece la proyección internacional de la serie. Su determinación, carisma y resultados lo han elevado a la categoría de referente, alimentando el desarrollo de la IndyCar en nuevos mercados y generando mayor atención internacional.

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