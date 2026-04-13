Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana (Archivo)

Obed Vargas se convirtió en una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, el mediocampista del Atlético de Madrid ya ha sumado minutos con la Selección Mexicana de Javier Aguirre en duelos amistosos, por lo que aspiraría a pelear un lugar rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que todo este escenario para el Tri y para Obed habría sido distinto, pues el mediocampista norteamericano estuvo en riesgo de no realizar su cambio y no ser llamado por México.

La revelación sobre la maniobra del Seattle Sounders para impedir que Obed Vargas llegara a la Selección Mexicana generó controversia. Un directivo nacional relató cómo el club estadounidense obstaculizó los acercamientos al joven futbolista, lo que puso en evidencia una disputa cada vez más visible por jugadores con doble nacionalidad.

¿Seattle Sounders bloqueó a Obed Vargas para no ser convocado por México?

El Seattle Sounders prefirió que Obed Vargas defendiera los colores de Estados Unidos (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Seattle Sounders prefirió que Obed Vargas defendiera los colores de Estados Unidos y, por ello, obstaculizó los acercamientos de la Selección Mexicana. El club bloqueó las convocatorias que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) envió al futbolista, dificultando su acceso al equipo nacional mexicano y priorizando su desarrollo dentro de la estructura estadounidense.

Trayectoria de Obed Vargas y su perfil binacional

Obed Vargas, nacido en Alaska y con ascendencia mexicana, es uno de los talentos binacionales más destacados en el futbol actual. Inició su carrera profesional a los 17 años cuando debutó con el Seattle Sounders en la final de la Concachampions 2022, partido en el que enfrentó a los Pumas tras entrar de emergencia por la lesión de un compañero y contribuyó al título internacional del club.

Recientemente, Vargas sumó minutos valiosos a nivel internacional. El futbolista juega en el Atlético de Madrid desde febrero y tuvo sus primeras titularidades en LaLiga ante Getafe y Barcelona, completando partidos completos. Además, fue titular con la Selección Mexicana en el duelo contra Portugal en la última Fecha FIFA, fortaleciendo su proyección en el panorama internacional.

El interés combinado de México y Estados Unidos por Vargas, alimentado por su doble nacionalidad, refuerza la competencia por asegurar su futuro dentro de las filas nacionales de uno u otro país.

La posición del Seattle Sounders sobre la Selección Mexicana

La intervención del Seattle Sounders resultó clave para impedir que Vargas jugara con México en categorías juveniles. Andrés Lillini (Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

Recientemente, Andrés Lillini narró en entrevista a Récord cómo fue su intervención para que el futbolista fuera convocado con la sub-20 y participara en el Mundial de Chile.

“Yo recién llegaba, a Obed le mando una convocatoria al Sounders y el Sounders nunca le avisa al chico... Lo convoco otra vez y el Sounders me dice que no va a ir el jugador, me niegan la convocatoria. En ese momento decidí ir con el jugador, intentar saber por qué no quería venir, lo que sentía”.

La intervención del Seattle Sounders resultó clave para impedir que Vargas jugara con México en categorías juveniles. Andrés Lillini, director de selecciones menores, detalló que envió convocatorias formales al club estadounidense para integrar al jugador, pero éstas nunca le llegaron a su destinatario. “Le mando convocatoria al Sounders y el equipo nunca le avisa al chico que nosotros lo habíamos convocado. Vuelvo a convocar a Obed y Sounders me la vuelve a negar”, relató Lillini.

Ante la persistente falta de respuesta, el directivo buscó a la familia de Vargas y presentó personalmente el proyecto de la FMF. En esa reunión, solo estuvieron presentes los padres y el hermano del jugador, ya que Obed se encontraba concentrado en competencias internacionales. La familia explicó que, en ese momento, su mayor expectativa era que Vargas jugara el Mundial Sub 20 con Estados Unidos. Tras ese torneo, Lillini tuvo finalmente una conversación directa con el jugador, quien le notificó: “Profe, voy a hacer el one time switch, me quiero ir para México”.

Aunque el Atlético perdió 2-1 frente al Barcelona, la actuación completa de Obed Vargas bajo la presión del Metropolitano refuerza su candidatura para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. (X/ @obed.vargas)

Rivalidad entre México y Estados Unidos por jugadores jóvenes

La captación de futbolistas binacionales se ha convertido en un terreno de disputa constante entre la FMF y la federación estadounidense. Clubes de la MLS frecuentemente intervienen en la decisión de sus jugadores, alentando que elijan representar a Estados Unidos. El caso de Obed Vargas, quien estuvo en la mira de ambas federaciones, ilustra el tipo de obstáculos y estrategias involucradas en la pugna por asegurar promesas futbolísticas con doble elegibilidad nacional.

Este proceso incluye desde el bloqueo de convocatorias hasta el contacto directo con familiares para convencerlos, así como incentivos que buscan retener el talento en el sistema local. Por su parte, la FMF recurre a propuestas personalizadas dirigidas tanto al entorno familiar como a los propios jugadores, intentando presentar un proyecto atractivo y de proyección internacional.

La relevancia de captar a estos futbolistas surge de la expectativa de que impacten tanto en sus clubes como en las selecciones nacionales. El histórico de Obed Vargas refuerza la importancia de la gestión oportuna para modificar el destino de talentos binacionales.